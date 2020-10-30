DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 17 ölü, 709 yaralı (6)

EKİPLER CAN KURTARMAK İÇİN ZAMANA KARŞI MÜCADELE VERİYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda AFAD, UMKE, itfaiye, belediye, polis ve orman ekiplerinin arama kurtarma çalışması sürüyor. Arama kurtarma ve sese duyarlı köpekler de çalışmalarda yer alıyor. Saat 14.51'de meydana gelen deprem sonrası hasar gören binalarda sürdürülen çalışmalarda gece yarısına yaklaşıldı. Özellikle Bayraklı ilçesine vuran depremde hasar gören 17 binanın birçoğu çökerken, zamana karşı mücadele veren ekipler, enkaz altından kurtarılacak her bir vatandaş için çaba harcıyor.

EMRAH APARTMANINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ

Gece yarısını gelinen saatlerde tamamen yıkılan 2 bloklu ve 28 daireli Emrah apartmanında, saat 23.00'e kadar ilk edinilen bilgiye göre 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise kurtarma görevlileri tarafından enkazdan sağ çıkarıldığı öğrenildi. Enkaz altında kalan birçok vatandaşın kurtarılması için çalışmaların devam ettiği görüldü.

RIZA BEY APATMANINDA 5 KİŞİ ÖLDÜYine tamamen yıkılan Rıza Bey apartmanında 5 kişinin cesedine ulaşılırken, 15 kişi ise sağ kurtarıldı.

Bayraklı'da 11 katlı zemininde bir market zincirinin şubesinin bulunduğu binada da ekiplerin çalışması sürüyor. Binadan 10'u aşkın kişinin kurtarıldığı biriktirirken, halen enkaz altında olan 3 kişinin kurtarılmayı bekledi öğrenildi. Bu apartmanda herhangi bir ölüm vakasına rastlanılmadığı ifade edildi.

DOĞANLAR APARTMANINDA 1 KİŞİ ÖLDÜYine Bayraklı'daki tüm katların üst üste geçtiği Doğanlar Apartmanında ise 1 kişinin cesedine ulaşıldigi, 9 kişi enkazdan tahliye edildi.

17 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİAdalet Bakanı Abdullah Gül ile milletvekili Binali Yıldırım, Bayraklı'da hasar gören binaların yanına gelip yetkililerden bilgi aldı. Sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerin saat 23.007a kadar sürdürdükleri çalışmalarda 17 kişinin cansız bedenine ulaştıkları öğrenildi. Ekiplerin can kurtarmak için zamana karşı sürdürdükleri çalışmalarına dinlenerek değişmeli olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYORİZMİR,

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Kuşadası'nda depremde 35 kişi yaralandı, 100 binada hasar oluştu AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 35 kişi hafif yaralandı, 4'ü ağır 100 binada hasar oluştu. Türkmen Mahallesi'ndeki bir site ise tamamen boşaltıldı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Kuşadası'nda da 35 kişi hafif yaralandı. Depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından bir kriz masası kuruldu. Kuşadası İnşaat Mühendisleri Odası ile iş birliği yapan ekipler, ilçe genelinde 4'ü ağır 100 binada hasar oluştuğunu belirledi. Türkmen Mahallesi'ndeki Yalçındağ Sitesi ise evlerin kolon ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle AFAD ve AKE görevlilerinin gözetiminde tamamen boşaltıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte kentte inceleme yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hasarlı bina tespitinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

BİLGİ İÇİNEşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),

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İzmir depremi sonrası Kuşadası geceyi sokakta geçiriyor

EGE Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra korku ve panik yaşayan Kuşadalılar, artçı sarsıntıların devam etmesiyle birlikte evlerine girmedi. Geceyi sokak ve parklarda geçirmeye hazırlanan vatandaşlar için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi çadırlar kurup, yemek dağıtmaya başladı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Kuşadası'nda da hissedildi. Depremin ardından büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle evlerinde kalmak istemedi. Geceyi sokakta geçirme kararı alanlar soğuktan korunmak için yanlarına aldıkları battaniye ve yorganları parkların yeşil alanlarına sererek oturmaya başladı. Kuşadası'na gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte parklarda bekleyen Kuşadalıları ziyaret etti. Çerçioğlu ve Günel, vatandaşlarla tek tek konuşarak sorunlarını dinledi.

ÇADIR KURULDU, KUMANYA DAĞITILDI

Deprem nedeniyle Kuşadası'nda geceyi sokakta geçirmek isteyenlerin yoğun olarak toplandığı İkiçeşmelik Mahallesi'nde de 8 sahra, 30 normal çadır kuruldu. Engelli vatandaşlar ise otel ve tatil köylerine yerleştirildi. Ayrıca AydıLfından vatandaşlara sıcak çorba ve kumanya dağıtıldı.