DHA YURT BÜLTENİ- 22 - Son Dakika

Şavşat'ta asırlık anneler unutulmadı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde jandarma ekiplerince şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı, 100 yaşını geçmiş anneler de ziyaret edilerek hediye verildi.

Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ekipler ayrıca 100 yaşını geçmiş anneleri de bu anlamlı günde yalnız bırakmayarak, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette; 100 yaş üzeri anneler için Sakarya ilinde dikilen fidanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı tarafından gönderilen sertifikalar, asırlık annelere verildi.

Yıllarca yaşamını Ilıca köyünde geçiren 110 yaşındaki Hatice Gül, ziyaret için mutlu olduğunu beliterek "Allah devletimize zeval vermesin. Zahmet edip evimize kadar geldiler. Allah razı olsun. Çeşitli hediyeler getirdiler ama bize onların buraya kadar gelmeleri bize gösterdikleri sevgi ve tatlı dilleri her şeyden daha değerliydi" dedi.

CUMHURBAŞKANINA SELAM

108 aşındaki Kebire Özbek de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek "Cumhurbaşkanımıza benden selam götürün.O bize selam göndermiş bende ona selam gönderiyorum. Allah sizi kanadınızın altına alsın. Allah ayağınızı taşa rast getirmesin. Biz sizlerle yaşıyoruz. Sizleri görünce ömrüm artıyor seviniyorum" diye konuştu.