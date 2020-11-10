DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Çanakkale'de 9 milyon yıllık fil fosili bulundu

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilimdalı Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan, sahilde balıkçıların avlanırken bulduğu fosiller üzerinde yaptıkları inceleme sonrasında, bunların 8-9 milyon yıllık fil fosili olduğunu belirlediklerini söyledi.

Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyü sahilinde balık avlayan vatandaşlar, sahilde fosil olabileceğini tahmin ettikleri kemikler buldu. Bunun üzerine durum, ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilimdalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan'a bildirildi. Üniversitede incemeleye alınan fosillerin 8-9 milyon yıl öncesine ait fil fosili olduğu belirlendi.

Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan, "Fillerin atası dediğimiz bu hayvanların günümüzden 8-9 milyon yıl öncesine ait bir ortamda yaşadığını düşünüyoruz. Çalıştığımız bu örnekler, fillerin atasına ait diş fosilleri. Örneklere baktığımızda birden fazla birey olduğunu düşünüyoruz. Bir tanesi yaklaşık 30-40 yaşları civarında ergin bir birey. Diğeri, bebek diyebileceğimiz yavru bir file ait dişler. Bunu dişlerin kök yapısından algılayabiliyoruz. Çalışmayı Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Omurgalı Paleontolojisi Uzmanı, Dr.Öğretim Üyesi Serdar Mayda ile birlikte yapıyoruz" diye konuştu,

Dişlerin kök uzunluğundan bireyin yaşının aşağı yukarı tahmin edilebildiğini anlatan Kapan, "Bunun için bir tane dişin kökünün bulunması, diğerinin de köksüz olması birinin ergen diğerinin ise yavru birey fosillerini bulduğumuzu düşündürüyor bize. Bu fillerin yaşadığı alan, arkasında bir ormanın olduğu, önünün sulak bir alan olduğu ve bir tatlı su bulunduğunu alan. Muhtemelen de su ihtiyaçlarını karşılamak için bu alana gelmişler. Buradaki bir doğa olayı da onların sanıyoruz ölümüne sebebiyet vermiş. Bu sayede de fosilleşerek bize kadar ulaşmışlar. Bu Çanakkale için oldukça güzel bir haber. Bugünkü fillerin atalarının bu bölgede yaşamış olmaları önemli. Yakın civarda, Trakya bölgesinde varlıklarını biliyorduk. Burada da bulunuyor olması günümüzden 8-9 milyon yıl önce bugün Çanakkale dediğimiz bu karanın o dönemki coğrafyası hakkında yorum yapmamızı sağlıyor. Onun için bilimsel anlamda bizler için oldukça değerli bir bulgu oldu" dedi.

Fil fosili yapılan incelemenin ardından Troya Müzesi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sevinç Kapan'ın açıklaması.Fosilin fotoğraflarıHaber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Adıyaman'da 3 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü'nün son 3 ayda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 150 şüpheliden 15'i, mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ayda uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına yönelik düzenlenen 130 operasyonda 150 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Polis ekiplerin araçları aramasıNarkotik köpeğin uyuşturucu bulmasıUyuşturucu kullanımdaki aparatlarAdreslerde yapılan aramalarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA

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Bursa'da yürürken sigara içmek yasaklandı (2) POLİSTEN 'SİGARA' DENETİMİ

Bursa Valiliği tarafından alınan kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok noktada 'sigara' denetimi yaptı. Ekipler, yürüyerek sigara içenleri yeni yasak kararıyla ilgili uyarırken, karara uymamakta direnenlere 900 lira cezai işlem uyguladı. Bursalılar ise yasak kararından memnun olduklarını belirtti. Cenap Şen, "Ben yıllar önce bıraktım sigarayı. Şimdi bu dönemde böyle bir karar alınması fazlasıyla iyi oldu. Sigara insan sağlığını zaten tehlikeye atan bir bağımlılık, şimdi pandemi varken dikkat etmek ve içmemek çok önemli. Bence geç alınmış bir karar. Pandemi hem ülkemize hem de dünyaya zor zamanlar yaşatıyor. Haliyle hepimizin devlet tarafından alınan kararlara uyması lazım. Polis memuru arkadaşlar kurallara uymayanları ikaz ediyor ya da ceza yazıyorlar. Bizim de üstümüze düşeni yapmamız lazım" dedi.

Zakir Güneş ise sigara kullandığını ama kurala uyacağını belirterek, "Sigara içiyorum ama madem bir yasak var bana da bu yasağa uymak düşer. Oturur içerim" diye konuştu.