DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika

Bursa'da, metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesindi metruk binada çıkan yangında, bir kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'ndeki metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, Ali Gündüz (66) uzun süredir kullanılmayan tek katlı metruk binada yaşamaya başladı. Ali Gündüz, akşam saatlerinde ısınmak için ateş yaktığı sırada, alevler bina içindeki eşyalara sıçradı. Hızla yayılan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Bu sırada yangını söndürmeye çalışan Ali Gündüz, alevlerin arasında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri yaralanan Ali Gündüz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ali Gündüz, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yangından detaylar-Yaralanan kişiden detaylar-İtfaiye ve polis ekiplerinden detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/İZNİK, (Bursa),

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Eşeğin üstüne önce köpekleri saldı, sonra sopayla işkence yaptı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Behzat U., gözleri görmeyen eşeğin üzerine önce iki köpeği saldı, ardından da yere düşen eşeğe sopayla defalarca vurdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Elbistan'ın kırsal Horhor Mahallesi'nde meydana geldi. İngiltere'de yaşadığı ve tatile geldiği belirtilen Behzat U., henüz bilinmeyen nedenle tarlada eşeğe şiddet uyguladı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Behzat Ç, eşeğe sopayla vururken, canı yanan hayvan kaçmaya başladı. Behzat U. daha sonra iki köpeği eşeğin üzerine saldı.

HEM KAYDETTİ, HEM GÜLDÜGözleri görmediği belirtilen eşek yere düşerken, Behzat U. da sopayla vurmaya devam etti. Eşek daha sonra yerden kalkarken, Behzat U. vurmaya devam etti. Behzat U.'nun hayvana işkencesi dakikalarca sürdü.Öte yandan o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin eşeğe işkence yapılırken gülmesi de dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Behzat U.'nun yerde yatan eşeğe vurması-Eşeğin kaçması-Behzat U.'nun eşeğe vurmaya devam etmesi-Behzat U.'nun köpekleri eşeğin üzerine salması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Nevşehir'de belediyeye girmeye çalışan koyun sürüleri ilginç görüntüler oluşturdu

NEVŞEHİR'de, sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Nevşehir'e bağlı Göre Beldesi'nde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun sürüden ayrılarak kent merkezine geldi. Belediye binası önüne gelen küçükbaş hayvanlar belediye binasına girmeye çalıştı. Bu anlar ise, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin belediyeye girmeye çalışan hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar görüldü. Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu. Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanları teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,DHA

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Otomobil çalıp hırsızlık yaptılar, kovalamaca sonrası yakayı ele verdiler

AYDIN'IN Efeler İlçesinde, park halindeki otomobili çaldıktan sonra bir iş yerinin kasasını soyan hırsızlık şüphelileri, kız arkadaşlarıyla Nazilli'de gezerken, polisin dikkatini çekti. Yaşanan kovalamaca sonucu çıkmaz yola giren şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca kız arkadaşlarını otomobilde bırakıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde bir oto aksesuar dükkanında meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi, iş yerindeki kasa içerisinden 30 bin lira nakit para, yüklü miktarda altın ve tabancayı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaydan sonra 09 ADD 351 plakalı çalıntı bir otomobille kaçan şüphelilerin Ö.M.(24) ve Ö.A(20) olduklarını tespit etti. Ekiplerin incelemesi sonucu, Plaka Tanıma Sistemi (PTS ) kayıtlarından otomobilin Denizli istikametine gittiğini belirledi. Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi'nde, takibe alınan otomobili durdurmak için ekipler sanayi sitesi kavşağında barikat kurdu.

KIZ ARKADAŞLARINI BIRAKIP, KAÇTILARPolis barikatıyla karşılaşan hırsızlık şüphelileri, otomobille Nazilli Yeni Sanayi Sitesi içerisine girdi. Uzun süren kovalamacanın ardından Organize Sanayi Bölgesinde çıkmaz yola giren Ö.A. ve Ö.M., otomobil içerisinde bulunan biri yabancı uyruklu Y.T.(19) ve V.P.(17)'yi bırakarak, makilik alana kaçtı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaçan şüpheliler saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, hırsızlık olayından sonra kız arkadaşlarıyla gezmek için Nazilli'ye geldikleri öğrenildiŞüphelilerin kovalamaca sırasında, üzerlerinde bulunan altınları otomobilin camından attıklarını söylemesi üzerine polis bölgede el fenerleriyle arama yaptı. Öte yandan, 4 şüpheli işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çalıntı otomobilin olay yerindeki görüntüleri-Polis tarafından yakalanan Ö.A ve Ö.M'nin ekip otosuna bindirilmesi-Polisin araziye atılan altınları aramalarından görüntü

Haber-Kamera: Murat GÜRKAN/NAZİLLİ, (Aydın),

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Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı

ZONGULDAK'ta yokuştan çıkan kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten okul bahçesine uçtu. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde İnağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Olcay Güneş yönetimindeki 67 ABT 318 plakalı kum yüklü kamyon, yokuş yukarı çıktığı sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Kaymaya başlayan kamyon, yol kenarındaki beton korkulukları kırarak 15 metre yükseklikten okul bahçesine uçtu. Kazada, hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Olcay Güneş ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince kamyondan çıkarıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kamyondan detaylar-Polisler ve toplananlar-Görgü tanığı ile röp.

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Siirt'te karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pervari ilçesi Geçittepe köyü mevkisinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Geçittepe köy yolunun 20 köy ve mezrayla bağlantı sağladığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Yılın ilk karı Geçittepe yoluna düştü. Geçittepe köy yolumuz grup köy yolumuzdur. Bundan dolayı yolumuz büyük önem arz etmektedir. Yolun kapanması ile ilgili gelen ihbar üzerine ekiplerimiz Geçittepe'ye sevk edildi ve 5 aracı kurtararak yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Şu ana kadar diğer ilçelerimizde herhangi bir sıkıntı yok ancak olması durumunda ekiplerimiz anında müdahale için hazır kıta bekliyorö dedi.