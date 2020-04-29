DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Üniversiteli komşusunun köpeğine kötü davranışını görüntüledi

BURSA'da, üniversite öğrencisi Elif O.'nun (22) köpeğine bağırıp, kötü davrandığı anlar, komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Elif O., emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Elif O.'nun, ifadesinde, "Köpeğime eğitmek için bağırıyorum. Ben yavrumu seviyorum" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi'nde öğrenci olan Ebru Öz, alt katında oturan, kendisiyle aynı üniversitede öğrenci komşusu Elif O.'nun evinden köpek inleme sesleri gelmesi üzerine balkondan dinlemeye başladı. Komşusunun köpeğine bağırarak, kötü davrandığını fark eden Öz, balkonundan bu anları telefonu kamerasıyla kaydetti. Öz, çektiği görüntüleri Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyesi Filiz Ayhan ve diğer hayvanseverlerle paylaştı.

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, Elif O.'nun evine gitti. Filiz Ayhan, köpeğine kötü davranan Elif O.'ya, kapı arkasından seslenerek, yardımcı olmak istediklerini ve bakamıyorsa kendisinden alabileceklerini söyledi. Elif O. ise hayvanseverlere kapıyı açmadı ve köpeğini kimseye vermeyeceğini söyledi.

KÖPEĞE EĞİTMEK İÇİN BAĞIRIYORMUŞ

Hayvanseverler, Elif O.'nun tepkisi üzerine Görükle Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şikayet üzerine Elif O.'nun evine gitti. Genç kızı durumla ilgili bilgilendiren ekipler, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Elif O., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Elif O.'nun, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek, "Köpeğime eğitmek için bağırıyorum. Ben yavrumu seviyorum, onu kimseye vermek istemiyorum. İşkence ettiğim iddiası yalan" dediği öğrenildi.

'SOPAYLA DÖVÜYOR' İDDİASI

Alt katından köpek inleme seslerinin yaklaşık 15 gündür geldiğini dile getiren Ebru Öz, "Köpeğin feryadına kayıtsız kalamadım. Bu duruma el koyulması gerekiyor. 15 gündür köpeğin inleme seslerini duyuyorum. Artık dayanamadım ve Hayvanları Koruma Derneği'ne başvurdum. Köpeğin, alt komşumun elinden bir an önce alınması taraftarıyım. Köpeğe, sopayla dövülerek eğitim verilmeye çalışılıyor. Sesleri duyunca çok içimiz acıyor ve bütün komşular camlara çıkıyoruz. Gözü dönmüş bir şekilde olduğu için müdahale edemiyoruz" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Görüntüleri izledikten sonra harekete geçip, köpeği almak için Elif O.'nun evine giden Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyesi Filiz Ayhan ise "Bir arkadaşımız, video gönderdi. Küçücük bir köpeğe şiddet videosu. Daha sonra arkadaşlarımızla buluştuk ve bu cana yardımcı olmak için yasal yollara başvurarak köpeği almaya çalışıyoruz. Kişiyle de konuşmaya çalıştık, geldiğimizde bizimle konuşmayı reddetti. Daha sonra polisle görüştük ve suç duyurusunda bulunduk. Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne de haber verdik. Konuyla ilgili herhangi bir şey yapılamazsa Orman Bölge Müdürlüğü devreye girecek ve köpeğe el koyulacak" diye konuştu.

'AĞLAMALARINI DUYUYORUM'

Köpeğine kötü davranan Elif O.'nun karşı komşusu Tuna Ezer de tepki gösterdi. Köpeğin sesini sık sık duyduğunu anlatan Ezer, "Yaklaşık 10 gündür ufaklığın ağlamalarını duyuyorum. Zaman zaman çok fazla sesler geliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadının köpeğe eziyet etme anları

-Hayvan severlerin evinin önüne gelmesi

-Kadının karakola ifadeye götürülmesi

-Röportajlar

-Genel detaylar

Haber: Derya EVREN - Kamera: Mehmet İNAN/ Bursa,

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Hırsızı darp eden çalışan: 'Şiddete karşıyız'

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir eğlence mekanının önündeki motosikleti çalmaya çalışan hırsızı yakalayıp, darp eden işletme çalışanı Çağdaş Kırkboğa, "Şiddete kesinlikle hayır da insan kendini otomatik olarak kaybediyor, yapabilecek bir şey kalmıyor" dedi.

Olay, 23 Nisan Perşembe günü Basmane semtinde yer alan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Başını kapüşonla kapatan kimliği belirsiz kişi, işyeri önüne gelerek burada bulunan motosikleti çalıştırmak istedi. Motosikleti çalıştıramayınca olay yerinden uzaklaşan hırsız, bir süre sonra geri gelerek motosikleti iterek götürmek istedi. Ancak iş yeri çalışanı Çağdaş Kırkboğa, hırsızı fark ederek yakaladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın, Kırkboğa tarafından yakalanarak dövüldüğü görüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından dönen polis ekipleri ise olaya müdahale etti ve hırsızı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüphelinin daha önce birçok hırsızlık olayından sabıkalı olduğu belirlendi.

Öte yandan, Çağdaş Kırkboğa olay anında yaşadıklarını anlattı. Kırkboğa, "İçeride oturuyordum, bir anda motosikletin altından bir ses duydum. Sesin üzerine fırladım. O arkadaş motosikletle uğraşırken ben de çıkmış bulundum dışarıya. Daha sonra çıkıp kovaladım, bir süre sonra da yakaladım. Şiddete kesinlikle hayır da insan kendini otomatik olarak kaybediyor, yapabilecek bir şey kalmıyor. O bunu yapmasaydı ben de ona vurmasaydım daha iyi olurdu. Kendisinin de dünya kadar sabıkası varmış, zaten aranıyormuş, biz de şikayetçi olmadık. Bizden bulmasın Allah'ından bulsun dedik. Ancak, kendisi pek pişman olmuş gibi de değildi. Zaten pişkinliğini gördükçe insan daha fazla sinirleniyor. Virüs nedeniyle hizmet verilmediği için burayı boş sanıyorlar ama mekanın bakımı için bazı personeller burada" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşyerinin önünden görüntü

Çalınmaya çalışılan motosikletten görüntü

Çağdaş Kırkboğa ile röportaj

Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Bisiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Konya'da bir bisiklet sürücüsünün seyir halindeki kamyonun hemen arkasında yakın mesafede gitmesi dikkat çekti. Hem kendisini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye atan bisiklet sürücüsünün bu anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler, Adana Çevreyolu üzerinde dün kaydedildi. Bir bisiklet sürücüsünün yoğun trafik akışının olduğu yolda kamyonun yaklaşık 1 metre arkasında tehlikeli bir şekilde seyretmesi cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde diğer araç sürücülerinin korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarmaya çalıştığı görülüyor. Bisiklet sürücüsü bir süre böyle gittikten sonra gözden kayboluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bisiklet sürücüsünün kamyon arkasındaki yolculuğu

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen 336 Türk, memleketlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan getirilerek Malatya'da yurda yerleştirilen 336 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tahliye kararı alınan 336 Türk vatandaşı, 14 Nisan günü, 2 özel uçakla yaşadıkları Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirildi. Erhaç Havalimanı 'nda sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Battalgazi Yurdu'na yerleştirildi. İhtiyaçları kamu kurumları tarafından karşılanan 336 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması ve sağlık problemi yaşamamaları üzerine evlerine gönderildi.

Otobüsler ile memleketlerine uğurlanan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, ilgililere teşekkür ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yurttan görüntü

Otobüslere binmesi

Vatandaşların beklemesi

Otobüslerin gitmesi

Çocuklardan görüntü

Vatandaşlar röp.

Drone ile havadan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı

RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Sivritepe köyünde, gökyüzündeki sıralı parlak cisimler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, parlak cisimler, bir süre boyunca gökyüzünde süzülüp, gözden kayboluyor. Görüntüleri kayda alan Savaş Büyükterzi, "Büyük heyecanla birlikte panikledik. O panikle Kelime-i Şahadet getirdik" dedi.

Sivritepe köyünde önceki akşam saatlerinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimler hem merak uyandırdı hem de korkuya neden oldu. Köylüler hemen cep telefonlarıyla belirsiz cismi görüntüye aldı, büyük bir heyecan yaşadı. Görüntülerde, parlak cisim, bir süre yere doğru süzülüp, kayboluyor. Büyük ilgi gören parlak cismin ne olduğu merak konusu oldu. 'UFO' olduğu zannedilen ışıkların ABD'ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.

'BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Parlak cismi görünce heyecan yaşadıklarını anlatan Savaş Büyükterzi, "Evimin balkonunda çay içerken babam beni yanına çağırdı. Gökyüzüne baktığımda gökyüzünde sayabildiğim kadarı ile 35-40 tane nizami bir şekilde giden cisimler gördük. Gözle gördüğümüz şeyleri telefonlarımız düzgün kaydedemedi. Bir kere gören daha göremiyor. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Parlayıp sönüyordu. Kimisi 'uydu' dedi ama ben ufo olabilir diye düşünüyorum. Gördüğümüzde çok büyük heyecanla birlikte panikledik. O panikle Kelime-i Şehadet getirdik. Böyle duygular yaşadık" dedi.

'NİZAMİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORLARDI'

Hayatında ilk defa böyle bir şeye tanık olduğunu ifade eden Mustafa Büyükterzi de "Gökyüzünde 6-3-2'li sıralı halde ilerleyen yıldızları gördüm. Sonradan bulutlara karışıp gözden kayboldular. Bunlar Ufo değil, yıldız gibiydi. Bende ilk gördüğümde yıldızlar sırlarındı öyle gidiyor zannettim" diye konuştu.

'UFO OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM, UFO YUVARLAKTIR DENİR'

Yaşar Büyükterzi ise "Daha önce görmediğimiz bir şeydi. Bu kadar nizami bir şekilde dizilmeleri çok marifetli. Ben Ufo olduğunu düşünmüyorum. Ufo yuvarlak diye söylüyorlardı. Benim gördüğüm bu pek yuvarlak değildi. Sanki bir iple gökyüzüne dizilmiştiler. Ben insanların yapıp uzaya yolladıkları bir şey olduğun tahmin ediyorum. Ama ben hayatımda böyle nizami bir şekilde ilerleyen yıldız topluluğu görmedim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köyden detaylar

Köylülerden detay

Köylülerle röp.

Köylülerin kayda aldığı görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE

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Galeriç Ormanı'nda su papatyası şöleni

SAMSUN'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı ilkbaharla birlikte açan su papatyaları ile beyaza büründü.

Samsun 'un Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan ve Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan birisi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti içerisindeki Galeriç Ormanı (sabasar ormanı), ilkbaharda doğaseverlere adeta görsel şölen sundu. Suyla kaplı zeminde açan su papatyaları su basar ormanını beyaza bürüdü. Görenleri hayran bırakan papatyalar su yüzeyinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle fotoğraf sanatçıları bu dönemde Galeriç Ormanına gelerek su papatyalarının fotoğraflarını çekiyor.

GALERİÇ ORMANI

56 bin hektar alanı kapsayan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı, Türkiye'de nadir subasar ormanlardan birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. Bu bölgenin yaban hayat açısından en ilginç alanlanı ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ormanlarıdır. Bu ormanlar günümüzde parçalanmış olmakla birlikte Yörükler Beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı henüz bütünlüğünü korumaktadır. Kızılırmak Deltası barındırdığı kuş varlığı açısından çok büyük öneme sahiptir.