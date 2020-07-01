DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

Adana'da 550 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildiADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 550 bin lira olan gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, sigara ve içki ele geçirildi.

Adana'da 550 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

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ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 550 bin lira olan gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, sigara ve içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 550 bin TL olan gümrük kaçağı 17 bin 901 cinsel içerikli hap, 3 bin 100 paket sigara ve 457 şişe içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu M.E.H.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaçak sigara ve kaçak içkilerin poşet içinde görüntüleri

Haber: Can ÇELİK-Kamera:  ADANA,

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Kamyonetin yük indirme liftine çarpan sürücü, ağır yaralandı

Bursa'da, kamyonetiyle, park halindeki bir kamyonetin açık olan yük indirme liftine çarpan Halil Karatepe (55), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, geçen pazartesi günü, İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Halil Karatepe, kabak yüklü 16 FAJ 87 plakalı kamyonetiyle hale geldi. Ancak park halindeki bir kamyonetin açık olan liftine çarptı. Kazada, ağır yaralanan Karatepe, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karatepe, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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