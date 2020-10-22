DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

22.10.2020 10:10
DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildiAKSARAY merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ-PDY) emniyet teşkilatındaki 'mahrem imam ve abi' yapılanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında ihraç edilen...

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi

AKSARAY merkezli 9 ilde  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ-PDY) emniyet  teşkilatındaki 'mahrem imam ve abi' yapılanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında ihraç edilen emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatındaki 'mahrem imam ve abi' yapılanmasını yürütülen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Ardından  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince,  başta Aksaray olmak üzere  Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında ihraç edilen emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Zanlıların adliye getirilmesi-Adliye giriş görüntüsü

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

===========================

Mardin'de, dron ile trafik denetiminde 43 sürücüye ceza

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince havadan dron ile yapılan trafik denetiminde, kural ihlali yaptıkları tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 980 lira ceza kesildi.Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Uluslararası İpekyolu'nda dron ile trafik uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, hatalı şerit değiştiren, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, ters yönde seyreden, hız limitini aşan ve seyir halinde cep telefonuyla konuşurken tespit ettiği 43 sürücüye, 10 bin 980 lira ceza kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Denetimlerden görüntüTrafik polislerinin araçları durdurmalarıSürücülere ceza kesilmesiMuhabir Selim Kaya anonsuGenel ve detay görüntüler

Haber-Selim KAYA- Kamera: Mehmet Ali DİNLER / MARDİN

============================

Erzincan'da bir kişiyi tabancayla öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli Adana'da yakalandı

Erzincan'da Önder Ozan'ın (36) tabancayla öldürüldüğü saldırıya karıştığı öne sürülen Süleyman S. ile Orhan K., Adana'da yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Olay, 14 Ağustos günü Erzincan'ın Mertekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Önder Ozan (36), aralarında husumet olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla göğsünden vurulan Ozan, hayatını kaybetti. Olayın ardından teslim olan 2 şüpheli, tutuklandı. Polis, yaptığı çalışmada iki şüphelinin daha olaya karıştığını belirledi. Erzincan polisi, diğer şüphelilerin Süleyman S. ile Orhan K. olduğunu ve Adana'ya kaçtıklarını saptadı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve İnfaz Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde bir villada saklandıklarını belirleyen polis, yaptığı baskında Süleyman S. ile Orhan K.'yi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman S. ile Orhan K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: Yusuf KANTARLI/ ADANA,

==========================

Dolandırıcılık uyarısı yapan polise, dolandırıcıdan gelen mesajı gösterdi

Adana'da polis ekipleri, kapı kapı dolaşıp, esnaf ve vatandaşları koronavirüs tedbirleri, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendirdi. Uyarı yapan polislere bir vatandaş, telefon dolandırıcılarından gelen mesajı gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde esnafı, kahvehaneleri, cadde, sokak ve parkları tek tek dolaşarak bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, maske takmayan sürücü ve yayalar maske dağıttı, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Mahalledeki evlere de giden polis, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirdi. Polisin uyarı yaptığı sırada bir vatandaş, cep telefonuna dolandırıcılardan geldiğini söylediği bir mesaj gösterdi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları Kazada yaralanan kuryeye yardım etmek yerine aracının paspasını temizledi 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil
Azerbaycan ordusunun yeni istikameti Şuşa! Azerbaycan ordusunun yeni istikameti Şuşa! "İşgalden kurtarılması Dağlık Karabağ'ın ele geçirilmesi demektir"         
10:06
"Akıncı kazanamazsa mesleği bırakırım" dediği öne sürülen Adil Gür: Ersin Tatar beni aradı         
09:57
Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu         
09:33
Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum         
09:21
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı         
03:31
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 10:16:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei