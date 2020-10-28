DHA YURT BÜLTENİ - 30 - Son Dakika

Kaldırımda yürürken bıçaklandı

KARAMAN'da kaldırımda yürüyen Mehmet E. (22), kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet E., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kolay gelsin abi hayırlı işler." demesi dikkat çekti.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesinde meydana geldi. Mehmet E., kaldırımda yürürken kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçakla saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstan indirilip acil servise alınan Mehmet E., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kolay gelsin abi hayırlı işler." demesi dikkat çekti.

Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

-Hastane ve ambulanstan detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Diyarbakır'da koronavirüs tedbirli 'Mevlid Kandili' programı

DİYARBAKIR'da tarihi Ulu Cami'de, 'Mevlid Kandili', koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan ve İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olarak kabul edilen 'Mevlid Kandili' gerçekleştirildi. Vatandaşların maskesiz içeri alınmadığı ve sosyal mesafeye uygun dizayn edilen camide İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır yatsı namazını kıldırdı. Pandemi kurallarının sık sık hatırlatıldığı gecede, namaz sonrasında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program, daha sonra 'Peygamber ve çocuk konulu' temanın anlatımıyla sona erdi.