DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Çeşme'de yılbaşı için kiralık villalara ilgi yoğun

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki otellerde, sokağa çıkma kısıtlamalarında yılbaşı kutlama programı yapılması, eğlence ve balo düzenlenmesi yasaklanınca doluluk oranları düşük seviyede kaldı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir , otellerde yılbaşında yüzde 20 -25 doluluk olduğunu söyledi. Demir, genelgeden sonra vatandaşların otellerden çok kiralık villalara yöneldiğini belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu sene yılbaşı geçen senekilerden farklı geçecek. Çeşme ilçesindeki otellerdeki doluluk oranı, sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programları, eğlence ve balo düzenlenmesi yasaklanınca düşük seviyede kaldı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, bu sene otellerde doluluk oranının yüzde 20-25 doluluk olduğunu söyledi.

'ÇEŞME'DE KİRALIK VİLLALAR DOLU'Genelgeden sonra vatandaşların otellerden çok kiralık villalara yöneldiğini belirten Demir, "Çeşme'nin yazlık nüfusu 40 binlerden 200 binlere ulaştı. Şu an Çeşme'de kiralık ev bulmak oldukça zor. Hafta sonlarında yaz günlerini aratmayan bir hareket var. Kış misafirlerimiz Çeşme'nin güzel havasını teneffüs etmek, şehir kalabalığından uzaklaşmak için geliyor. Siteler terk edilmemiş durumda. Yılbaşıyla ilgili kiralık ev bulmak zor. Hepimizin bilmesi gerekir ki bu genelde kiralık evleri de kapsıyor. Buralara yönelik etkinlik düzenlenmesi ve ilanının yapılması son çıkan genelgeyle tamamen yasaklandı. Hepimiz koronavirüsle mücadele ederken yılbaşının kutlanmamasını çok doğal kabul ediyoruz" diye konuştu.

'BU YIL YÜZDE 50 DOLUYUZ 'Alaçatı'da hizmet veren bir otelin ön büro müdürü Kübra Yüksel de, "Daha önceki yılbaşılarına baktığımızda bu yıl çok farklı olacak. Özellikle Alaçatı'da sokak kutlamaları meşhurdu. Bu yıl boş olacak. Kimselerin evden çıkmak istemeyeceğini düşünüyoruz. Ne kadar sosyal mesafe olsa da başka insanlarla aynı yerde bulunmak için 4 gün uzun bir süre. O nedenle bu yılbaşını yüzde 50 doluluk oranıyla geçireceğimizi düşünüyorum. Önceki senelerde Alaçatı'da her yer yüzde 100 dolu olurdu hatta bekleme listelerimiz olurdu. Bu defa böyle olmadı. 'Sağlık olsun' diyoruz. Önümüzdeki süreçte ne kadar dikkat edersek, bu salgın o kadar hızlı geçecek gibi görünüyor. Turizmin hareketlenmesi için biz yaz aylarını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Alaçatı'dan görüntüler-Otelden görüntüler-ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir ile röportaj-Otel yetkilisi Kübra Yüksel ile röp.

Haber - Melis KARAKUZULU - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Şırdancı: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz ADANA'nın simge yemeklerinden olan şırdan dolması geçmişte 1-2 liraya satılırken şu an ise tanesi 16 liradan satılıyor. Diğer kentlerin şırdan satmaya başlaması ve hayvan kesimlerinin yetersiz olması nedeniyle fiyatların çok arttığını belirten şırdancı Kadir Çıray (38), "Vallahi paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan alamıyoruz. Şehir şehir dağıldığı için bulamıyoruz" dedi.

Kebabın başkenti olarak tanınan Adana'da sevilen bir diğer lezzet olan şırdan dolmasının fiyatı gün geçtikçe artıyor. Geçmişte tanesi1-2 liradan satılan şırdan dolmasının bugünkü fiyatı ise 16 lirayı buldu. Kentte neredeyse her cadde üzerinde bulunan şırdan tezgahlarındaki eski yoğunluk azalırken, fiyatlarının ise önümüzdeki süreçte artmaya devam etmesi bekleniyor. Sakatat kategorisine giren şırdan, Adana'da özellikle gece geç saatlerde aperatif bir yemek türü olarak yoğun ilgi görüyor. 20 yıldır kentte şırdancılık yapan Kadir Çıray (38), yükselen fiyatlardan esnaf olarak kendilerinin de mutsuz olduğunu fakat ellerinden bir şey gelmediğini söyledi. Müşterilerin fiyatlara tepki gösterdiğini ve gün geçtikçe şırdandan vazgeçenlerin sayısının artığını söyleyen Çıray, lezzetten ödün vermeyerek şırdan sevenleri ellerinde tutmaya çalıştıklarını belirtti.

'SADECE ADANALILAR YERDİ, ŞİMDİ ADINI BİLMEYEN BİLE YİYOR'Şırdanın Adana'da bilinirken son yıllarda hobi haline geldiğini ve daha sonra da başka kentlere de sıçradığını dile getiren Kadir Çıray, fiyatların da bunun sonucunda fırladığını belirtti. İstanbul, İzmir, Ankara gibi kentlerde gün geçtikçe şırdan tezgah sayılarının arttığını anlatan Çıray, buraların yakında Adana'yı bile geçeceğini ifade etti. Kadir Çıray, "Şırdanı sadece Adanalılar yerdi. Şimdi adını bilmeyen bile yiyor. Doğu kentleri de bu işe girince pazarda ürün kalmadı. Vallahi paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan alamıyoruz. Şehir şehir dağıldığı için bulamıyoruz. 3-5 ay önce çiğ şırdanı 8 liraya alırken şimdi 11 liraya alıyoruz. Bunun işçiliği, pirinci, pişirmesi derken mecbur 16 liraya veriyoruz. Önceden 1 liraya yenilen ürün bu hale geldi. O dönem günde 1000 tane satarken şimdi 200 tane dahi satamıyoruz. Ben isterim ki 5 lira olsun ama bu gidişle 20 lirayı bulur" diye konuştu.

Müşteriler için ekonomik olsun diye kuzu şırdan haricinde dana şırdan satmaya başladığını ve normal şırdanın 3 katı olan bu ürünü 35 liraya sattığını söyleyen Çıray, doyurucu ve uygun fiyatta olması nedeniyle 3 kişilik olan dana şırdana olan ilginin yoğun olduğunu belirtti.

'BU FİYATA ŞIRDAN YİYECEĞİME ADANA KEBABI YERİM'Doğma büyüme Adanalı olduğunu ve yıllardır şırdanı çok severek yediğini söyleyen Ali Telkuran ise yükselen fiyatlardan sonra şırdan yemekten vazgeçtiğini belirtti. Geçmişte şırdanı 2 buçuk liraya yerken şimdi 16 lira vermenin zoruna gittiği vurgulayan Telkuran, "Eskiden şırdan kocamandı ve ucuzdu. Şimdi pahalı ve küçük. Bu paraya şırdan yiyip aç kalacağıma Adana kebabı yaptırır yerim. Kesimhanelerden dolayı böyle oldu.Şırdanla arasının çok iyi olduğunu söyleyen Eylül Naz Ün ise fiyatları görünce şaşırdığını, böyle giderse şırdana olan ilginin azalacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Şırdan kazanından detaylarDana şırdan, normal şırdan detaylarŞırdanların pişmesiŞırdana çatal batırıp gösterirken detayŞırdancı Kadir Çıray ile röportajVatandaş röportajları

Haber: Can ÇELİK -Kamera: ADANA,

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Lokanta işletmecisi, çalışanlarının işsiz kalmaması için vardiya sistemine geçti BİNGÖL'de lokanta işletmeciliği yapan İsmail Karaaslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında masalarını kapattığı iş yerinde, yevmiye ile çalışan 10 personelinin işsiz kalmaması için ücretlerde değişime gitmeden vardiya sistemine geçti. Karaaslan, uyguladığı sistemin diğer esnaflara da örnek olmasını diledi.

Bingöl'de lokanta işletmecisi İsmail Karaaslan, işlettiği et lokantasında koronavirüs tedbirleri kapsamında müşteri alamadıkları için işlerinde düşüş yaşadı. Gel-al ve paket servisiyle hizmet vermeye devam eden Karaaslan, lokantada çalışan 10 personeli işsiz kalmasın diye vardiya sistemine geçti. Dönüşümlü olarak çalışmaya başlayan personelin, ücretlerinde de bir değişim olmadı. Aynı zamanda makine mühendisi olan ve müzisyenlik de yapan Karaaslan, personelin işsiz kalmaması için böyle bir yola başvurduğunu belirterek, "Dış serviste çıkardığımız ürünlerin sayısı arttı ancak müşteri ağırlayamadığımız için ekonomik katkısı bayağı düşmüş durumda. Kendi çapımızda önlem almak amaçlı işlerimiz düşmesine rağmen hiçbir personelimizi işten çıkarmadık. Bu süreçte ben bile evimi geçindirmekte zorlanırken asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan personelin durumu daha da zordur" dedi.

'İŞTEN ÇIKMALARI BENİ VİCDANEN HUZURSUZ EDERDİ'Personelin işten çıkarılmasının kendisini vicdanen huzursuz edeceğini ifade eden Karaaslan, "Vardiya sistemiyle evlerine bir parça da olsa ekmek götürmelerine vesile olmak bizi bu işe daha da bağlı kıldı. Evli olanlar, bekar olanlar ve öğrenci olanlar var. 2 grup halinde birer gün arayla 10 personelimizi çalıştırmaya devam ediyoruz. Bazen mecbur kalıp bu süreçte mekanlarını kapatmak zorunda kalan, elemanlarını işten çıkarmak zorunda kalan esnaflarımız var. Onlara da bir örnek olsun istiyoruz. Normal zamanda elemanlarıyla iyi paralar kazanan esnafımızın, zor zamanlarda da elemanlarla beraber ne kazanırlarsa bölüşerek paylaşmalarını arzu ediyoruz. İşletmemizde yaptığımız sistemin de esnaflarımıza örnek olmasını istiyoruz. Bu süreçte başka projeler de yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde bütün esnaf olarak iş yerlerimizin olduğu muhiti temizleme kararı aldık. Hafta sonu kısıtlamasında insanların sokaklarda olmadığı zamanlarda çevremizi temiz tutmak ve farkındalık oluşturmak için temizlik çalışması yapacağız. Bir paketten ne çıkar demeyin, birçok insan bu sektörden evine ekmek götürüyor. İstediğiniz bir paket servisi çok şeyler kazandırabilir. Gücümüz yettiği kadar vatandaşların esnafa, esnafın bu süreçte vatandaşa yardımcı olması gerekiyor. Umarım halkımız bu süreçte gerekli duyarlılığı gösterir" diye konuştu.

'EVE EKMEK GÖTÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

İşletme şefi Osman Kaya ise vardiya sistemi sayesinde eve ekmek götürmeye devam ettiklerini belirterek, "Patronumuz iyi niyetinden, esnafa örnek bir davranış olsun diye bütün çalışanları vardiya sistemi ile çalıştırarak işsiz kalmalarını önledi. Her arkadaşımız haftada en az 2-3 gün burada çalışarak bu süreçte evlerine ekmek götürebiliyor" dedi.

Yaklaşık 35 yıl lokanta sektöründe ustalık yaptığını dile getiren 55 yaşındaki Turhan Aslandağ da, " Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden buraya çalışmaya geldim. Bu süreç bizi çok etkiledi. Kuzey Irak'ta, Suudi Arabistan'da işletmelerde ustalık yaptım. Patronumuz bu süreçte bizi işten çıkarmadı. Bütün esnaflar birbirine destek olup elemanlarını işten çıkarmasalar daha iyi olur" ifadelerini kullandı.