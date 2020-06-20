DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

Edirne'de öğrenciler LGS için ter döktü, veliler sosyal mesafeyi unuttuLİSELERE Giriş Sınavı (LGS) için Edirne'de öğrenciler koronavirüs önlemleri arasında sabahın erken saatlerinde okulların yolunu tuttu.

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Edirne'de öğrenciler LGS için ter döktü, veliler sosyal mesafeyi unuttu

LİSELERE Giriş Sınavı (LGS) için Edirne'de öğrenciler koronavirüs önlemleri arasında sabahın erken saatlerinde okulların yolunu tuttu. Öğrenciler sosyal mesafe kuralıyla tek sıra halinde okullara alınırken, veliler ise sınav heyecanıyla sosyal mesafe kuralını unutarak dışarıda bekledi.

Türkiye genelinde 2020 yılı merkezi sınav uygulaması kapsamında yaklaşık 1.6 milyon öğrenci LGS'de ter döktü. Koronavirüs önlemleri kapsamında ikinci sınavın gerçekleştirildiği saatlerde Edirne merkezdeyse 2 bin 288 öğrenci geleceklerini belirleyecek sınav için okulların yolunu tuttu. Sınav başlamadan önce velileriyle birlikte okul kapısı önünde bekleyen öğrenciler, maskeleriyle birlikte okullara alındı. Tek sıra halinde okula giren öğrencilere özellikle sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı.

VELİLER SOSYAL MESAFE KURALINI UNUTTU

Öğrencilerin içeride soru çözdüğü sırada ise veliler okul önünde sosyal mesafe kuralını unuttu. Heyecanla çocukları için dua eden velilere, okul görevlileri sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Okulda görevli öğretmenler ise çocukların durumu ile ilgili velilere sık sık bilgi verdi.

VELİLER GÖREVLİLERLE TARTIŞTI

Bazı veliler ise çocuklar içeri alınırken görevlilerle sıra tartışması yaşadı. Çocuklarının sırada fazla bekletildiğini ve strese girdiğini savunan veliler görevlilere itiraz etti. Velileri görevliler yatıştırarak sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan Edirne merkezde LGS sınavı kapsamında 3 köy okulu ve 7 özel okul olmak üzere toplam 29 okulda sınav yapıldı. İl genelindeyse toplam 90 okulda 5 bin 156 öğrenci sınavda ter döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Velilerin sosyal mesafe kuralına uymadan dışarıda beklemesi

Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alınması

Öğrencilere dezenfektan sıkılması

Sıraya giren öğrencilerden detaylar

Okul bahçesinde sırada bekleyen öğrenciler genel

Kapıda bekleyen velilerden detay

Zilin çalıp sınavın başlaması

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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Trabzon'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı

TRABZON'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, elleri dezenfekte edilerek alındı. Okul önlerinde kuyruk oluşturan öğrenciler, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı.

Trabzon'da, LGS sınavına giren öğrenciler, sabah saatlerinde okul önlerine geldi. Okul girişlerinde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler ve bekleyişe başlayan veliler, sosyal mesafeye uymaları yönünde okullardaki görevlilerce uyarıldı. Cumhuriyet Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, yaklaşık 200 metre kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için, zemine uyarı bantlarını yerleştirildi.  Girişte dezenfektan kullanmaları istenen öğrencilere yeni maskeler de dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra, önlem altında sınav salonlarına alındı. Öğrenciler, sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uygun oturdu.

'ONLA KADAR BİZ DE HEYECANLIYIZ'

Öğrenciler çok heyecanlı olduklarını belirtirken, dışarıda bekleyen velilerin ise çocuklarından daha çok heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenci velisi Semra Demir, çocuğunun zor bir süreçte sınava hazırlandığını söyleyerek, "Çocuklarımızla birlikte bizler de heyecanlıyız. Zor bir süreç oldu. Pandemi sürecinde sınava hazırlanmak durumunda kaldılar. Başaracaklarına inanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okul önlerinden görüntüler

Sınava girecek öğrencilerin sıraya girmesi

Kuyruk görüntüsü

Röpler ve detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON,

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Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Antalya'da ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi Varsak- Karşıyaka mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Alanın otluk ve çalılık olması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine ifaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından, bir dönüm alan etkilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan alanın görüntüsü

Söndürme çalışmasından görüntü

Soğutma yapılırken görüntü

İtfaiye ve orman aracının görüntüsü

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Sınava giren kızının nüfus cüzdanını koşarak yetiştirdi

İZMİT'te, Liselere Geçiş Sistemi (LGS,) sınavına giren kızı Begüm Erez'in nüfus cüzdanını çantasında unuttuğunu fark eden Esra Erez, nüfus cüzdanını kızına yetiştirebilmek için koşa koşa sınavın düzenlendiği okulun önüne geldi. Sınava dakikalar kala nüfus cüzdanını yetkililer aracılığıyla kızına teslim eden Esra Erez, büyük panik yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS'nin birinci oturumu 09.30'da başladı. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınavın düzenleneceği okulların önüne geldi. Burada yapılan kontrollerin ardından okul bahçesine alınan öğrenciler, tamamlanan işlemlerinin ardından sınav salonlarına alındı. Geçmiş yıllarda düzenlenen sınavların aksine bu yıl, çocuklarına eşlik eden velilerin koronavirüs salgını nedeniyle okul bahçesinde ve çevresinde beklemelerine müsaade edilmedi. Çocuklarını sınava girmek için okula bırakan veliler, sınavın başlama saatiyle beraber okul çevresinden uzaklaştırıldı.

LGS'ye girecek olan kızını İzmit Ortaokulu'na getiren Esra Erez, daha sonra okul çevresinden ayrıldı. Bir süre sonra telefonunu almak için çantasını açan Esra Erez, sınava giren kızı Begüm Erez'in nüfus cüzdanının çantasında olduğunu fark etti. Koşarak okula geri dönen Erez, çantasında unuttuğu nüfus cüzdanını yetkililer aracılığıyla kızına teslim etti. Sınavın başlamasına dakikalar kala okul bahçesinde bekletilen Begüm Erez, nüfus cüzdanının gelmesiyle sınava gireceği salona alındı. Kızının nüfus cüzdanını sınava dakikalar kala yetiştiren Esra Erez, "Sınava girecek çok büyük heyecan içindeyiz. Unuttuğumuzu fark ettim ve koşarak yetiştirdim. Yetkililer zaten beni aramış ulaşamamış, telefonuma bakmak için çantamı açtığımda kimliği gördüm. Zaten bir senedir heyecanlı ve stresliyiz çok panik yaptım." dedi.

Koronavirüs, Edirne, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

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