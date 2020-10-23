DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

23.10.2020 10:55
DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos tatil beldesinde otel işleten Orhan Kaplan (27) ve 2 personeli, otelin mülk sahibi Rus G.A. ve 15 kişi tarafından darbedildi.

15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos tatil beldesinde otel işleten Orhan Kaplan (27) ve 2 personeli, otelin mülk sahibi Rus G.A. ve 15 kişi tarafından darbedildi. Elleri ve ayakları bağlanan, zorla senet imzalatılmak istenen Kaplan, jandarma tarafından kurtarıldı. G.A.'nın oteldeki turistleri kovmaya çalıştığını, kasadaki bin 200 lirayı da aldığını söyleyen Kaplan, saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırı ve darp anları, otelde konaklayan bir kişi tarafından anbean görüntülendi.

Antalya'da yaşayan Orhan Kaplan, mayıs ayında Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta Rus vatandaşı G.A.'ya ait oteli 5 aylığına kiraladı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri istediği gibi gitmeyen Kaplan, sözleşmesinin bitmesine yakın otel sahibini arayarak, sözleşmesini bir süre uzatmak istediğini belirtti. Ancak G.A. oteli hemen boşaltmasını söyledi. Bunun üzerine Kaplan, otelde turistlerin olduğunu, konaklama sürelerinin bitmesini ve eşyalarını toparlamak için 15 gün süre istedi. İddiaya göre otel sahibi G.A., bu talebi reddedip, oteli hemen boşaltması gerektiğini yineleyip, tehdit etti. Kaplan ise aynı gün oteli boşaltmasının mümkün olmadığını, hukuki yollara başvurmasını söyledi.

TURİSTLER ŞOKA GİRDİ21 Ekim günü, konaklayan turistler ve personel otelde kahvaltı yaparken, G.A. ile birlikte 15 kişilik Rus grup geldi. Kaplan'ı yere yatıran gruptan 3 kişi, ellerini ve ayaklarını plastik kelepçe ve bantla bağlayarak dövmeyen başladı. Müdahale etmek isteyen otel personeli Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayan gruptakiler, onları da darbetti. Şoke olan turistler müdahil olmak isteyince, gruptakiler onlardan oteli hemen boşaltmalarını söyledi.

KASADAKİ PARAYI ALDILARGruptan 4 kişi, elleri ve ayakları bağlı olan Orhan Kaplan'ı bu kez boş bir odaya götürüp yaklaşık yarım saat boyunca dövdü. Bu sırada Kaplan'a senet imzalatmak isteyen kişiler, kolunu da kırmaya çalıştı. Dışarıda bulunan gruptan bir kişi, kasada bulunan bin 200 lirayı aldı.

EL VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE ODADA BULUNDUTuristlerden biri jandarmaya giderek, durumu bildirdi. Otele gelen jandarma ekipleri, odadaki yatak üzerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde yatan Kaplan'ı çözdü. Kaplan tedavi için hastaneye götürülürken, saldırganlar ise jandarma karakoluna götürüldü. Saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konaklayan turistler ve darp raporu alan çalışanlar ile Kaplan otele gelerek, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.

DARP ANI KAMERADADarp anı ise otelde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Kaplan'ın yere yatırılıp, elleri ve ayakları bağlanarak dövüldüğü, odada ise el ile ayaklarının jandarma ekipleri tarafından çözüldüğü görülüyor.Bu arada, şüphelilerden D.A.'nın olaydan önce sosyal medya hesabından otele geldikleri araçları ve arkadaşlarının video görüntüsünü paylaşarak, Rusça 'Olay yapmaya gidiyoruz' yazdığı görüldü.

'OTELİ BOŞALTMAK İÇİN 15 GÜN SÜRE İSTEDİM'Oteli ilk kiraladığında sahiplerinin kim olduğunu bilmediğini söyleyen Orhan Kaplan, "Olimpos'ta mayıs ayında bir işletme kiraladım. Direkt kiracıdan kiraladığım için sahiplerinin kim olduğunu bilmiyordum. Sezon sonu geldiğinde koronavirüsten dolayı kötü bir sezon geçirdiğimizi ve sözleşmeyi bir süre uzatmak istediğimi söyledim. G.A. da 'Benim kendi misafirlerim gelecek, boşaltın' dedi. Bunun üzerine en azından 15 gün süre vermelerini ve kalan misafirlerin çıkmalarını ve toparlanmamız gerektiğini söyledim. G.A. ise hemen boşaltmamız gerektiğini söyleyip 'Yoksa anlayacağınız dilden konuşuruz' diye tehdit etti" dedi.

PLASTİK KELEPÇE VE BANT KULLANDILARBöyle bir olay yaşanacağını hiç düşünmediğini söyleyen Kaplan, "Ben de hukuki yollara başvurabileceklerini söyledim. Ancak aklıma gelmeyen bir şey oldu. Bir sonraki gün, misafirlerin de kahvaltı yaptığı esnada 15 kişiye yakın Rus grup otelimize geldi. Gelir gelmez etrafımı çevirip kollarımdan ve boğazımdan tutup beni yere yatırdılar. Araya girmeye çalışan personelimizi de yere yatırıp ellerimizi ve ayaklarımızı bant ile plastik kelepçe ile bağladılar. Bunu yaparken bizi darbetmeye başladılar" diye konuştu.

'40 DAKİKA BOYUNCA İŞKENCE YAPTILAR'Kendisini darbeden kişilerin 'Biz Rus mafyasıyız' dediğini ileri süren Kaplan, "Yardım çığlıklarımızı da kimseye duyuramadık. Otelde konaklayan misafirlerimiz araya girmeye çalıştı. Onları da 'Burayı boşaltın' diyerek tehdit ve darbettiler. Daha sonra beni darbederken 'Biz sana demiştik. Biz Rus mafyasıyız' diye bağırdılar. Ardından beni taşıyarak bir odaya götürdüler ve senet imzalatmaya zorladılar. Yaklaşık 40 dakika boyunca ellerim ve ayaklarım bağlı şekilde bana işkence yaptılar" dedi.

'TURİSTLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI'

Orhan Kaplan, "Misafirlerimizden birinin gidip jandarmayı otele getirmesiyle beni bıraktılar. Odada ellerimi ve ayaklarımı jandarma ekipleri çözdü. Bu sırada saldırganların çoğu kaçtı. Beni de ambulansla hastaneye götürdüler. Ardından karakola giderek şikayette bulunduk. Rusya'dan gelip, benim işletmemde, turistlerin gözlerinin önünde beni bağlayıp işkence yaptılar. Bunlar çeteleşmişler resmen, burada domuz bağı gibi bağladılar beni. Aynı zamanda kasada bulunan bin 200 lirayı da aldılar" ifadelerini kullandı.

Orhan Kaplan, Olimpos, Otel, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

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