DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

AVRUPA ŞAMPİYONU ÇOLAK'I AMELİYAT EDEN PROF.DR. MEHMET DEMİRTAŞ PAÇA ÇORBASI İÇİN UYARDI

*"Paçanın içinde kolajen var, jel var, kolesterol var. Bunlar vücudun yapı taşları ama fazla alındığı takdirde zararlı olabilir'

**"İbrahim çok disiplinli iyi bir sporcu, en büyük pay kendi çalışma disiplinlerinde"

***"İbrahim'in sakatlığının tekrarlama riski %10"

Ankara'da Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından ameliyat edilen şampiyon cimnastikçi, yoğun tedavi sürecinin yanında annesi Sultan Çolak'ın her gün yapıp içirdiği ayak paça, kemik suyu, kelle paça çorbalarını dozunda tüketip eski sağlığına kavuştu. Tek başına cerrahi müdahalenin yeterli olmadığını, iyileşmenin birçok faktörü olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Mehmet Demirtaş da tedavi sürecine ilişkin detayları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

2019 YILINDA Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan ve cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, Mersin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya ulaştı.Bu yıl mart ayında antrenmanda omzundan geçirdiği sakatlık sonucu olimpiyatlarda yarışması riske giren milli cimnastikçinin hızlı iyileşimi ve 6 ay sonra yeniden şampiyon olması dikkatleri üzerine çekti. İbrahim Çolak'ın ameliyatını gerçekleştiren doktor Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, tedavi sürecine ilişkin detayları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Demirtaş, "İbrahim her şeyden önce zaten bir şampiyondu. Biz eski performansına tekrar kavuşması için aracı olduk. Bu sadece bizim rolümüz değil, her şeyin başında İbrahim'in çok disiplinli iyi bir sporcu" dedi.Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, tek başına cerrahi müdahalenin yeterli olmadığını iyileşme sürecinin birçok faktörü olduğunu vurgulayarak, "İbrahim her şeyden önce zaten bir şampiyondu. Biz eski performansına tekrar kavuşması için aracı olduk. İbrahim'in omzunda bir kas yırtığı bir de biceps dediğimiz kolu büken aynı zamanda omuza yapışan tendone yırtığı söz konusuydu. Bunları biz cerrahi yöntemle tekrar diktik. Hem bizim hem İbrahim'in şansına İbrahim tekrar eski performansına kavuştu. Bu bizi de çok gururlandırdı, mesleki olarak doyumumuzu da artırdı. Tabi bu sadece bizim rolümüz değil, her şeyin başında İbrahim'in çok disiplinli iyi bir sporcu olması. Onun dışında bizler cerrahi müdahale yapan grubuz. Biz kopan bir şeyi tekrar dikiyoruz, yapışan bir şeyi ayırıyoruz. Ama daha sonra fonksiyon kazanması için de birkaç faktöre daha ihtiyacımız var. Bunun başında bizim rehabilitasyon dediğimiz fizik tedavi, hem eklem hareketini kazanmak hem de kaybettiği kuvvetini geri kazanmak için başkalarının da desteğine ihtiyacı var" diye konuştu.

"PAÇA'NIN İÇİNDE KOLAJEN VARDIR"'Sağlıklı bir genç bireyin hele sporcuysa normal beslenme düzeninden çok fazla ekstra bir şeye ihtiyacı yoktur' diyen Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, şöyle konuştu: "Bizim bilimsel olarak kanıtlanmamış fakat halk arasında ampirik olarak tekrarlanan malzemeler vardır ki şunu yersen kırığa iyi gelir diye. Paçanın içinde kolajen vardır. Ama bildiğiniz gibi bizim farmakoloji dediğimiz ilaç endüstrisinde her ilacın dozu, ne kadarının zararlı olduğu ne kadar yan etkisi olduğu olur. Ama ne yazık ki günümüzde popüler olan bu tip 'doğal besinler' dediğimiz hakikatten işe yarayan ancak doz ayarı yapılmamış, yan etkileri bilimsel olarak bilinmeyen bazı malzemeler de zararlı olabilir. Doğru, paça biz deriz eğer kolesterolü yüksek değilse, paça kolesterolü yüksektir çünkü, bir sakıncası yok ama bunların bilimsel olarak kanıtlanmış iyileşmeye etkisi yok. Bunların ilaçlaşmış hali var tabi piyasada bir sürü kolajen adıyla satılanlar var, vitaminler var aynı zamanda kemik sertleştirici kalsiyum var. Ama İbrahim'in esas özü kendisi. Kendisi, sporculuğu, bunca yıldır ona emek veren antrenörü, bunu o kadar çocuğun içinden seçerek cimnastiğe yönlendiren insanlar. Bu bir kişini başarısı değil bir grubun başarısıdır. Bu bir organizasyon işi. Bence federasyonu da bu konuda kutlamak lazım. Son zamanlarda cimnastikte birçok şampiyon çıkarmaya başladık."

"EN BÜYÜK PAY KENDİ ÇALIŞMA DİSİPLİNLERİNDE"Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın eski performansına geri dönmesine ilişkin Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, "Biz ona madalya alamazsan bizi de mahcup edersin, bizi de zor durumda bırakırsın diye duygu sömürüsü yaptık. İbrahim'den önce bir tane daha şampiyonumuz var; Ümit Şamiloğlu. Ümit Şamiloğlu da aynı şekilde birkaç sakatlık geçirdi. Birkaç ameliyattan sonrasında dünyada bir ilki başardı 39 yaşında dünya altın madalya aldı. Bunlar bizim gururumuz ama burada en büyük pay kendilerinde, kendi çalışma disiplinlerinde" ifadelerini kullandı.

"PAÇA'NIN İÇERİSİNDE KOLESTEROL VAR, FAZLA ALINDIĞI TAKDİRDE ZARARLI OLABİLİR"Paça çorbasının kırık tedavisinde kullanılmasına ilişkin Prof. Dr. Demirtaş, "Paça, doğru yıllardan beri, dediğim gibi kolajen vardır, jel vardır, kolesterol vardır bunlar vücudun yapı taşlarıdır ama fazla alındığı takdirde zararlı olabilir' Bizim bilimde kanıt dediğimiz şey kontrollü çalışma demek. Günümüzde çok popüler olan aşı çalışmasında bile 3 tane aşının 1 tanesi boş. Kontrol etmeden buna bilimsel olarak faydalı diyemezsiniz. O yüzden şu anda kırık iyileşmesiyle ilgili şunu içerseniz daha iyi olacak diyebileceğimiz doğal besin yok. Ama kırık iyileşmesiyle ilgili kemik şekillendirici protein dediğimiz bugüne kadar 9 tane izole edilmiş protein var. Kaynamama durumlarında bunlar çok pahalı elde edilmekle beraber bunları vererek kaynamayı biz uyarmak dediğimiz, kaynama desteği yapılabiliyor. Ama doğal besinlerde iyi beslenen, metabolizmasında sıkıntı olmayan insanların kemik kaynamasıyla ilgili sıkıntı olmaz. Ama ne yazık ki günümüzde söyleyebileceğimiz şunu yerseniz kemiğiniz kaynar diyebileceğimiz bir şey yok" dedi.'İbrahim Çolak'ın sağ omzundan yaşadığı sakatlığın tekrarlanma riski var mı?' sorusuna Demirtaş, "İbrahim'in sakatlığının tekrar etmesi olabilir. İbrahim çok çalışan, çok fazla km yapan bir sporcu. O yüzden İbrahim'de sakatlığın %10 oranında tekrarlama durumu var" diyerek sözlerini tamamladı.

ANNE İLGİSİ ŞAMPİYON YAPTIArtistik cimnastikte geçen yıl Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda ülkemize tarihteki ilk ve tek altın madalyayı getirip, Mersin'de pazar günü sona eren Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı bayrağımızı ilk kez göndere çıkaran İbrahim Çolak, geçirdiği ağır sakatlıktan sonra tedavi sürecinde annesinden büyük destek gördü. Ekim 2019'daki Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası sonrası Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlanırken şubat ayında antrenmanda ağır bir sakatlık yaşayan 25 yaşındaki sporcunun biseps tendonu koptu. Ankara'da Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından ameliyat edilen şampiyon cimnastikçi, yoğun tedavi sürecinin yanında annesi Sultan Çolak'ın her gün yapıp içirdiği ayak paça, kemik suyu, kelle paça çorbalarını dozunda tüketip eski sağlığına kavuştu.Kemik suyunda bulunan kolajen, kondroitin ve glukozaminin zayıflayan kıkırdak dokusunu güçlendirip ve kemik sağlığına destek olduğu, ameliyat ve ciddi kazalar sonucu oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine katkı sağladığı bilinirken, annesinin yaptığı çorbalarla iyileşen İbrahim, erkekler artistik cimnastikte büyükler kategorisinde hem Dünya hem Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçti. "Hayalimdeki en büyük hedeflerimin iki tanesini gerçekleştirmiş oldum" diyen sporcu, "Olimpiyat öncesi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu unvanını alabilmek benim için gurur verici bir olay. Seriyi tamamlamak için de olimpiyat madalyasına ihtiyacım var. İnşallah onu almak için de elimden geleni yapacağım. Çok çalışacağım. Dünya Şampiyonası'ndan sonra Avrupa Şampiyonası'ndaki derecem çok önemliydi çünkü beklenti çok farklıydı" dedi.Bu yüzden biraz stres ve baskı altına girdiğini belirten sporcu, "O baskının üzerinden gelebildiğim için çok mutluyum. Sakatlığımdan sonra şampiyonaya katılmak benim için belki biraz risk oldu. Son anda şampiyonaya katılacağımı öğrendim, kadroda olduğumu öğrendim. Ben de bunun üzerine kendime bir söz verdim. 'Madem takımla Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağım, başından sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım' dedim. Benim için şampiyona çok güzel geçti. Takım olarak ayrıca gümüş madalya kazandık. Aslında bireysel hedeflerimizden önce hepimiz takım altın madalyasına odaklanmıştık. O altın olmadı gümüş oldu ama çok mutluyuz. Şimdiye kadar takım olarak madalyamız yoktu. Bizi bireysel finaller öncesinde motive etti" diye konuştu.

ANNEMİN SAYESİNDE TOPARLADIM9 ay önce olduğu ameliyattan sonra doktorunun da tavsiyesiyle 1.5-2 ay boyunca her gün ayak paça çorbası içtiğini belirten İbrahim Çolak, "Artık biraz bıkkınlık geldi ama sakatlığımın iyileşmesi için her türlü yardıma ihtiyacım vardı. Annemin sayesinde her gün o çorbadan 1 kase veya 2 kase içtim. Annem bana o kadar iyi baktı ki her gün ayak paça, kelle paça, et suyu, tavuk suyu çorbası içtim. O desteğe ihtiyacım vardı. Sonuçta toparladım. Şimdi yarışmadan yeni döndüğüm için 1 hafta tatil yapacağım. Kaslarım yavaş yavaş toparlanıyor. Omzumu daha iyi hissediyorum. Eskisi gibi antrenmanlara devam edeceğim. 2021 Mayıs İsviçre'de Avrupa Şampiyonası olacak. Başarı kazanmak zor ama o başarıyı devam ettirebilmek çok daha zor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğu korumaya çalışacağım. O baskı her zaman olacak. Çünkü beklenti her defasında yükseliyor. Alttan da rakiplerim geliyor. Ben elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

HER ANNE AYNISINI YAPARDünya ve Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak'ın annesi Sultan Çolak, tarif edilemez bir gurur yaşadığını belirtti. İbrahim'e geçirdiği ağır sakatlık sonrası elleriyle çorbalar yapıp iyileşmesine destek olan Sultan Çolak, her annenin aynı şeyi yapacağını belirterek, "Dünya Şampiyonası'nda nasıl bir heyecan varsa Avrupa Şampiyonası'nda da vardı. Çok büyük bir keyifle izledik. Sanki o yarışırken hareketleri ben yapıyormuşum gibi heyecanla takip ettim. Çok mutluyuz, gururluyuz. İbrahim 5 yaşında cimnastiğe başladığında hocası Yılmaz Göktekin bize söylemişti, çok iyi yerlere geleceğini belirtmişti" dedi.Çok zorluklar yaşadıklarını belirten Sultan Çolak, "Bornova Spor Salonu buraya uzak, otobüsle, dolmuşla gidip geliyorduk, dersleriyle sporu aynı anda götürmeye zorlanıyordu ama zoru seven bir çocuktu. Hocası hep söylerdi. 'İbrahim Dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olacak' derdi. Biz bilemiyorduk ama hocasına inandık. Şubat ayında bir sakatlık yaşadı. Her anne evladının iyileşmesi için elinden geleni yapar. Ameliyattan sonra doktorumuz kemik çorbası, tavuk çorbasının iyi geleceğini söyledi. Doktorunun önerisiyle bol bol paça çorbası yapıp içirdik. Bitki çaylarını araştırıp bitki çayları içirdim. 2-3 ay devamlı her gün paça çorbamız eksik değildi. Devamlı içti. Onun da iyileşmesine çok büyük bir faydası oldu" dedi.

AİLECEK SPORCUCimnastiğe 5 yaşında başlayıp ülkemize tarihi ilkleri yaşatan İbrahim Çolak'ın annesi ve babası da veteran olarak spor yapıyor. İbrahim'in 47 yaşındaki annesi Sultan Çolak ve 56 yaşındaki babası Mehmet Çolak, İzmir Veteranlar İhtisas Kulübü bünyesinde Türkiye çapındaki maratonlarda yarışıyor.

2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken jandarmaya yakalandı KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mezar taşını Kayseri'ye satmaya götüren H.D., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D.'nin elinde tarihi eser olduğu ve satmak için Kayseri'ye götüreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, H.D.'yi Göksun'un Mahmutbey Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. H.D., ekipler tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 119 santim uzunluğunda, 30 santim genişliğinde olan mezar stelinin ise işlemlerin ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Antalya'da maskesiz, mesafesiz korona partisi

Antalya'da bir villada parti düzenleyenler, koronavirüs (Covid-19) vakaları ve uyarılarına rağmen biraraya gelip eğlendi. Korona partiye katılanlar o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye'de koronavirüs vakası sayılarındaki artış ve yoğun bakımlardaki doluluk oranları İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın genelgeleri gençleri durduramıyor. Antalya'da dün akşam bir villada buluşanlar saat 22.00'den sabahın ilk ışıklarına kadar çılgınca eğlendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyenin yok sayıldığı gecede partiye katılanlar birbirlerine sarılarak dans etti. Partiye katılanlardan bazıları, 'Eğlence başlasın', 'Yapıyoruz bu dansı' ve 'canınız çeksin' notları ile paylaştı.Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lokasyonu belli olmayan ve koronavirüs genelgelerini yok sayan parti ve düzenleyenler hakkında soruşturma başlatacak.

Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırma deliğinden görüntülendi

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 13 kişiye 53 bin 200 lira para cezası kesildi. Şüphelilerin kumar oynadığı anlar, havalandırma deliğinden cep telefonuyla görüntülendi.

Değirmenönü Mahallesi Değirmenönü Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde adrese gitti. Ekipler, kahvehanenin içerisini ilk olarak havalandırma deliğinden izleme yaptı, ardından da baskın yaptı. Polisi gören bazı şüpheliler, kaçmaya çalıştı. İçeride yapılan aramalarda 106 adet iskambil kağıdı bulundu. Kahvehanede kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 13 kişiye toplam 53 bin 200 lira ceza kesildi.İş yeri sahibi E.A. ve İ.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, ayrıca iş yerinin faaliyetine de son verildi.

Şüphelilerin kahvehanede kumar oynadığı ve polisi görünce kaçmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.