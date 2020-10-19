DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

19.10.2020 11:59
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Yozgat'ta midibüs devrildi: 16 yaralı YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Yozgat'ta midibüs devrildi: 16 yaralı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Araplı beldesi mevkiinde meydana geldi. Gülşehri beldesinden Sorgun'a yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki belediyeye ait 66 LM 540 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ali Yüce ile birlikte toplam 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHarun GÖKÇEOĞLU/SORGUN(Yozgat),

==========================

Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kamerada

SİVAS'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgede 6 çocuk, cadde üzerinde seyir halindeki bir kamyonetin arkasına asıldı. Çocukların bu tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansırken, görenlerin ise korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Çocuklar tehlikeye aldırmadan bir süre trafikte ilerledi.

Midibüs, Yozgat, Sorgun, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor         
11:15
Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare         
10:52
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 12:38:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei