DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6
26.10.2020 12:23
DEAŞ'ın sözde Musul eski sorumlusu Yozgat'ta yakalandıYOZGAT'ta polisin DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda örgütün sözde Musul eski sorumlusunun da aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ'ın sözde Musul eski sorumlusu Yozgat'ta yakalandı
YOZGAT'ta polisin DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda örgütün sözde Musul eski sorumlusunun da aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekilerince sabahın erken saatlerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak'ta Musul şehrinin sözde eski sorumlusu E.İ.T. ile birlikte Selahaddin şehri sözde polisleri L.İ.T. ve Q.İ.T. ile Selahaddin şehri DEAŞ askeri A.F.J.O. gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dökümanlar ele geçirildi. Hepsi de Irak uyruklu şüpheliler, sorgulanmak üzere Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
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