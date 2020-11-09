DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

09.11.2020 11:21
DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Otomobile tutunan patenci 5 genci gören kadın sürücüden 'Terbiyesizler' tepkisiAntalya'da çevre yolunda süratle giden otomobile tutunan patenli 5 genci gören kadın sürücü, 'Terbiyesizler' diye tepki gösterdi.

Otomobile tutunan patenci 5 genci gören kadın sürücüden 'Terbiyesizler' tepkisi

Antalya'da çevre yolunda süratle giden otomobile tutunan patenli 5 genci gören kadın sürücü, 'Terbiyesizler' diye tepki gösterdi. O anların yer aldığı görüntülerde, kadının şaşkınlığı kayıtlara yansıdı.

Kent merkezinde, bulvarlarda ya da yokuş çıkarken toplu taşıma veya motosikletlere tutunarak trafiği ve kendi hayatlarını tehlikeye sokan patenciler, bu kez araçların saatte 80 kilometre hızla gittiği çevre yolunda görüntülendi. Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Köprülü Kavşağı'nda bir otomobile tutunan patenli 5 genç, trafiği tehlikeye soktu. Dördünün araca tutunduğu, beşinci kişinin ise arkadaşının belinden tutup ilerlediği tehlikeli yolculuk, arkadan gelen sürücülerin de tepkisini çekti. Araca tutunan 5 patenciyi görüp yanındaki arkadaşına cep telefonu ile görüntü çektiren kadın sürücü, "Terbiyesizler" diye tepki gösterdi. Patencilerin tutunduğu araca yaklaştıkça şaşkınlığı artan kadın sürücü, "Şu arabanın plakasını çek esas" dedi. Patencileri çeken otomobile daha da yaklaşan kadın sürücü, "Yakından çek" derken gençlerden birinin diğerinin belini tuttuğunu yandan görüp fark edince de şaşkınlığını dile getirdi.

Patenci gençlerin o anları ve kadın sürücünün tepkisi cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------Patenci gençlerin otomobilin arkasındaKadın sürücünün 'Terbiyesizler' demesiPatencilere yaklaşmasıKadın sürücünün 'Plakasını çek esas' demesi

HABER: Ahmet İSTEK-KAMERA: ANTALYA,

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Uludağ'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezon hazırlıkları başladı. Koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Herkesin kaygılı olduğu zamanlarda misafirlerimizin rahat ve güzel bir tatil geçirebilmesi için elimizden gelen önlemi aldık. Güzel bir tatil geçireceklerine eminim" dedi.

Bursa'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Geçen cumartesi başlayan kar yağışı, zirvede ve oteller bölgesinde etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri beyaza büründü. Havaların ısınmasıyla pistlere yağan ilk kar erirken, zirvedeki işletmelerde sezon hazırlıkları başladı. Özellikle koronavirüse karşı tüm hazırlıkların yapıldığını belirten otel müdürü Harbi Türk, Uludağ zirvesinin kar tutmasıyla birlikte kış sezonunu açacaklarını belirtti.Uludağ'da pandemiye karşı tüm önlemlerin alındığını belirten Harbi Türk, "Karın yağması güzel bir haber. Kış için bu sezonun güzel geçeceğine dair iyi bir gösterge. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı bekleniyor. Aralık ayında da yoğun bir kar emaresi var. Herkesin pandemi kaygısı var. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık, otelimizi açacağız. Dolayısıyla kaygıları giderici tüm önlemlerimizi aldık. Yılbaşında ve diğer dönemlerde büyük ilgi görüyoruz. Rezervasyonlarımız başladı. İlk karın yağmasıyla birlikte satışlarımızda artış oldu. Yılbaşına ilgi var, bu sevindirici. Yarıyıl tatilinde de ilgi var. Erken rezervasyon dönemimiz devam ediyor. Doluluk oranımız bizim istediğimiz oranda gidiyor" dedi.

'İYİ BİR KIŞ GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'Koronavirüs önlemlerinin de alındığını kaydeden Türk, "Özellikle mesafe anlamında her türlü önlemimizi aldık. Kış otelciliği olması hasebiyle biraz daha rahat, mesafe sağlanabiliyor. Genelde misafirlerimiz pistlerde kayak yapıyor. Otel içerisinde de genel mekanlarda her türlü önlemimizi aldık. Burayı bilen, kayak yapacak olan misafirler, burada zaman geçirecek olan misafirler rahat edebilirler. İyi bir kış geçireceğimizi düşünüyorum. Bu zor günlerde, herkesin kaygılı olduğu zamanlarda, misafirlerimizin rahat ve güzel bir tatil geçirebilmesi için elimizden gelen önlemi aldık. Güzel bir tatil geçireceklerine eminim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Uludağ'dan arşiv drone ve pist detayları-Uludağ'dan detaylar-Otel yöneticisi Harbi Türk röportajı

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

ADANA polisinin kentte dört ayrı adrese yaptığı baskında, her biri gümrük kaçağı olmak üzere 416 cinsel içerikli ürün, 307 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 1650 paket sigara, 3 bin 196 puro ve 50 paket pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Kent genelinde 4 farklı adreste çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisine ulaşan polis, adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, her biri gümrük kaçağı olmak üzere 416 cinsel içerikli ürün, 307 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 1650 paket sigara, 3 bin 196 puro ve 50 paket pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uludağ, Kadın, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika


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