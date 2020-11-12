DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Erciş'te, taksi sürücüleri koronavirüs tedbirlerine destek için kontak kapattı

VAN'ın Erciş ilçesindeki taksi şoförleri, koronavirüs tedbirlerine destek için dün akşam saat 22.00'dan sonra kontak kapattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler, akşam saat 22.00'dan sonra verilmiyor. Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren taksi sürücüleri, alınan kısıtlama kararına destek için, dün akşam saat 22.00'dan sonra kontak kapattı.

İlçede taksi şoförlüğü yapan 5 çocuk babası Faysal Atmaca, bilim kurulunun aldığı karara saygı duyduklarını belirterek, "Bilim kurulunun lokanta, restoran, düğün salonu, eğlence merkezlerine yönelik aldığı kısıtlama kararına destek vermek istedik. Ben ve durakta çalışan arkadaşlarım da kısıtlamaya destek vermek, farkındalık yaratmak için dün akşam saat 22.00'dan sonra kontak kapattık. Son dönemlerde artan vaka sayılarına hepimizin duyarlılık göstermemiz lazım. Sosyal mesafeye ve maske takmaya hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Sağlık hepimiz için çok önem arz ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Ticari taksilerden görüntüler-Taksilerin duraktan ayrılmalarıTaksi şöförü Faysal Atmaca ile röportoj -Genel ve detaylar

Barış KUL/ERCİŞ (Van), -

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Yanan orman alanı kadın eliyle yeşeriyor

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde geçen ay çıkan orman yangınında zarar gören 7 hektar alan, köylü kadınların diktiği 15 bin karaçam fidanıyla yeniden yeşile bürünecek.

Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy Büyükdere mevkiindeki ormanda geçen ay çıkan yangında yaklaşık 7 hektarlık alandaki ağaçlar küle dönmüştü. Meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yenileme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Hasanlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde çalışan 30 köylü kadın Örenköy Arıkaltı mevkiindeki yanan 7 hektarlık ormanlık alanda fidan dikti. Kooperatif Başkanı Mehmet Tahran, köylü kadınların dikim çalışmalarına katılarak hem üretime hem de alile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Fidan diken köylü kadınlardan Ayşe Altınay, Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kendilerine sağladığı fidan dikim işinde çalışarak hem aile ekonomisine katkıda bulunduklarını hem de yeni nesillere yeşil alanlar bırakacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fidan dikimi yapan kadınlardan Ayşe İnal de işlerini severek yaptıklarını belirterek, "Kooperatifimiz bizlere iş imkanı sağlıyor, biz işimizi severek yapıyoruz. Ayrıca ormanlarımızı yeşertiyoruz. Devletimizden daha çok iş istiyoruz" şeklinde konuştu.