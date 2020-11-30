DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, karşı şeride geçerek henüz sürücüsü öğrenilemeyen 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

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