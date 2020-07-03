DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

ABLA KATİLİNE 20 YIL HAPİS

ANTALYA'da ablası Kader Kübra Çiko'yu öldüren Asilhan Çiko, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son sözü sorulan Çiko, "Alnımda silinmeyen kardeş katili yazısı var. Ben utanıyorum, kader de utansın" dedi.

Olay geçen yıl 13 Ağustos'ta Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi. Baba Mustafa Çiko eşinden boşandıktan sonra kızı Kader Kübra (20) ve oğlu Asilhan (19) ile yaşamaya başladı. Asilhan Çiko, sık sık evden kaçtığı iddia edilen ablası ile tartıştı ve mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile ablasını bıçakladı. Eyleminin ardından kanamayı durdurmak için yastık ile tampon yaptı, ancak başarılı olamadı. Ablasının kalbinin durduğunu fark eden Asilhan, kendini asarak canına kıymak istedi ancak ip koptu. Asilhan Çiko bu kez bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Genç, tedavisinin ardından tutuklandı.

Antalya 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Asilhan Çiko, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, babası Mustafa Çiko ile aile avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı Süleyman Yüksel, dosyada müvekkilinin beyanı dışında bir delil bulunmadığına dikkat çekerek, "Müvekkilim ablasını sevmiştir. Maktul falçata ile saldırmış ve öldürmek istemiştir. Müvekkilim kendisine yapılan saldırının ardından mutfağa gidip bıçak almıştır ve saldırıyı defetmek için savunmaya geçmiştir. Ablasını istemeden öldürdüğü için canına kıymak istemiştir" dedi.

'BEN UTANIYORUM, KADER DE UTANSIN'

Asilhan Çiko ise son sözünde, "Alnımda silinmeyen kardeş katili yazısı var. Öldürmek istemedim. Vicdanım rahat değil. Ben ablamın hamile kalmasına sinirlendim ama ona eylemim olmadı. O bana falçata ile saldırınca, kendimi kaybettim. Ben utanıyorum, kader de utansın" dedi.

Mahkeme sanığı, hamile kardeşini 'kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığın eylemine haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti cezayı 24 yıla indirdi. Sanığın duruşmalarda sürekli pişmanlığını ve üzüntüsünü dile getirmesini iyi hal indirimi olarak değerlendiren mahkeme, cezayı 20 yıla indirdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA,

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İzmirli avukattan Tunç Soyer hakkında suç duyurusu

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir videokonferans görüşmesinde yaptığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' açıklamaları ile ilgili avukat Tarcan Ülük, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı'na ise ihbarda bulunarak, İzmir'e kayyum atanmasını talep etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir videokonferans görüşmesinde yaptığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' açıklamaları tartışmalara sebep olmuştu. 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den İzmir Büyükşehir Başkan Adayı olan Avukat Tarcan Ülük, Tunç Soyer hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Ayla Ülük aracılığı ile sunduğu dilekçede nedenlerini tek tek sıralayan Ülük, "Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla, İzmir'i belediye başkanının belediye yasası kapsamındaki faaliyetleri dışındaki her türlü yasa dışı faaliyetin odak noktası haline getirdiği için bir suç duyurusunda bulunma ihtiyacı hissettim. Tunç Soyer'in gayri milli siyasete destek veren eylemleri var. Koltuğa oturur oturmaz LGBTİ ile bir anlaşma imzaladı. Hatta belediyenin boyalarını da bu renklerde yaptı, ki İzmir bunu kaldırmaz. Kıbrıs'la ilgili 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' diye bir cümle sarf etti. Bu cümle de tehlikeli çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'de mavi vatanı savunuyor, yedi düvelle mücadele içinde. Bu mücadeleye bir eksiklik getirilmesi için bilinçli bir söylemdi. Tunç Soyer FETÖ'ye destek vermiş insanlarla birlikte çalışıyor. Devletin aldığı kayyum tedbirlerine de ısrarla karşı çıkıyor. Tunç Soyer, tarihte İzmir bayrağı bulduğu için bir heyecana kapılıyor. Bir Türk'ün, bir Atatürkçünün, başka bir bayrak arayışı zaten olamaz, bundan heyecan duyamaz. Bayrak önerisi getirip arkasından bir de para basıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Davutoğlu'nun da ziyaret ettiği Londra'da Chatham House'u (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) ziyaret etti. Tarihte Sevr'i Türkiye'ye dayatmışlardı, milli irade bunu yırtıp atmıştı. Şimdi yine milli iradeyi boğma projesinin içinde Tunç Soyer'i görüyoruz. İzmir, İstanbul ve Güneydoğu'da şehir devletleri kurma projesi vardır. Anayasaya aykırıdır, Türkiye'yi bölme projesidir" dedi.

'LGBTİ'YE DESTEK VEREREK TERÖRE, UYUŞTURUCUYA VE PEDOFİLİLERE DESTEK OLUYOR'

Avukat Tarcan Ülük, "Biz İzmir'deki yurtsever, cumhuriyetçi, milliyetçi hukukçular olarak Tunç Soyer'in gayri milli tavırları karşısında milli bir tavır sergilemek için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ettik. LGBTİ'nin onursuz onur yürüyüşleri devam ediyor. Almanya'da LGBTİ aynı zamanda pedofili sapıklarına da destek veriyor. Taşıdıkları bir pankartta yetişkin birinin bir çocuğunun elini tuttuğunu ve 'Pedofililer de insandır, aşk aştır' yazdığını görüyoruz. Tunç Soyer LGBTİ'ye destek verdiği sürece, uyuşturucuya, teröre ve pedofili sapkınlarına da destek vermiş oluyor. Yakın tarihte birçok küçücük yavru pedofililerin mağduru oldu. Bir maskeli balo oynuyor. Atatürkçü görünerek İzmirlileri kandırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den bu şahsa tepki bekliyoruz. CHP'nin tüzüğünde LGBTİ desteği ve Türk bayrağından başka bayrak arayışı olduğunu düşünmüyorum. Bu CHP İzmirlinin bildiği Atatürk'ün CHP'si değil. Bu HDP'nin başka bir versiyonu. İzmirliler aklını başına almalı. Kamusal baskıyla Tunç Soyer'e bu sapkın, Türkiye'yi bölecek, kamu düzeni bozacak siyasete bir dik duruş gösterilmeli" şeklinde konuştu.

'İZMİR'E ACİLEN KAYYUM ATANMALI'

Suç duyurusunda İçişleri Bakanlığı'na da bir ihbarda bulunduğunu aktaran Ülük, "Yurt dışından Türkiye'nin mücadele ettiği devletlere destek olacak bir siyaseti uyguluyor. Faaliyetlerinin terör faaliyetlerinden hiçbir farkı yoktur. Kamu gücünün böyle bir kişi tarafından kullanılmasına müsaade edilmesi kamu güvenliği açısından tehlikelidir. İçişleri Bakanlığı'na Tunç Soyer'in yerine acilen kayyum atanması talebini de ilettik. Onun yerine başka bir CHP'li de gelebilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Suç duyurusu dosyasından genel ve detay görüntüler

Tarcan Ülük ile röp.

Haber-Kamera: İZMİR,

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Evi yanan Çelik ailesi yardım bekliyor

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kiracı oldukları evde, prizdeki elektrik kontağından çıkan yangında, 5 ay önce aldıkları tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen Ömer-Zeliha Çelik çifti, "Yeni bir eve çıkacak durumumuz yok. Eşyalarımızın daha taksitlerini ödüyorduk. Hayırseverler ve yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Bir veteriner kliniğinde asgari ücretle şoför olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Ömer Çelik'in (24) Efeler Mahallesi, Köroğlu, Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında bulunan evinde, geçen 30 Haziran'da saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Bir ara uykusundan uyanan Çelik, yanık kokusu geldiğini fark etti. Kokunun geldiği salona girdiğinde alevleri gören Çelik, eşi Zeliha Çelik (21) ve kızı Miray Çelik'i aşağıya indirdi. Ardından tekrar yukarı çıkan Çelik, doğalgaz vanası ve elektrik şalterini kapatıp, mutfak tüpünü söktükten sonra itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Çelik, evlerinde besledikleri kediyi de kurtardı. Salonda prizdeki elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede diğer odalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik çaba sonucu söndürürken Çelik ailesinin, kiralayarak 5 ay önce taşındıkları evdeki büyük bölümünü yeni aldıkları eşyaları kullanılmaz hale geldi.

Eşi ve kızının kendisini için hazırladığı doğum günü sürprizinin ardından mutlu bir şekilde uykuya daldığını ancak gece bir ara uyandığında kabusla karşılaştığını belirten Ömer Çelik, "Evde yanın çıkmıştı. Borçla aldığımız tüm eşyalarımız yandı. Şükürler olsun ki canımıza bir şey olmadı" dedi.

Evlerinin yanmasının ardından geçici olarak kayınpederinin yanında kaldıklarını belirten Çelik, "Mağdur durumdayız. Yeni ev kiralayıp, eşya alacak durumumuz yok. Eşim iş arıyor. Şoförlük yaparak kazandığım asgari ücretle ancak geçinebiliyoruz. Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

'PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİK'

Zeliha Çelik de yangında ölümden döndüklerini belirtip, "Eşi Ömer, beni üçüncü denemeden sonra uyandırmayı başarıp, evden çıkartabilmiş. muhtemelen dumandan etkilenmeye başlamıştım. Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Ancak, psikolojik olarak etkilendik. Uyuyamıyorum. Uyuduğum zaman ise eşimi başımda bekletiyorum. Gözümü kapadığımda aynı şeyleri yaşayacakmışım gibi geliyor. Telefonumu prize şarj etmek için takarken bile korkar oldum. 3 yaşındaki kızım, sürekli olarak, 'Evimiz yandı. Evsiz kaldık' diyor." dedi.

Yeni bir eve çıkacak durumlarının olmadığını da belirten Zeliha Çelik, "Yanan eşyalarımız daha 5 aylıktı. Taksitlerini ödüyorduk. Allah, bizim yaşadıklarımızı kimsenin başına vermesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Yanan evin içeroden ve dışarıdan görüntüsü

-Yanarak, kullanılamaz hale gelen eşyalardan görüntü

-Kirada oturdukları evleri yanan Ömer Çelik ile röp.

-Zeliha Çelik ile röp.

-Genel ve detay görüntül

Haber - Kamera: Cemal YILDIRIM/ AYDIN,

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Bakan Ersoy: Kentlerimizin markalaşmasını, özgün kimliğini koruyarak gerçekleştirmek istiyoruz (2)

BAKAN ERSOY, İZNİK NİLÜFER HATUN İMARETİ TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ'Nİ AÇTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın İznik ilçesindeki temasları kapsamında İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi açılış törenine katıldı. Burada açılışı gerçekleştiren Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli değer ve kültür varlıklara hassasiyet gösterdiği ve bunlara yönelik çalışmalara destek verdiğini belirterek, "Bakanlığımız, kamu diplomasisinden kültür ve turizm faaliyetlerine kadar küresel ölçekte birçok rol oynarken, devletin en üst iradesinin arkamızda durması sorumluluğumuzu artırmakta, o yükü kaldırmada hızlı ve doğru hamleleri yapmada büyük bir itici güç olmaktadır. Bu açılış vesilesiyle kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Pandemi sürecinde 2,5 ay kapalı olan müze ve ören yerlerinin 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecinin tüm kurallarına uygun şekilde ziyaretçilere açıldığını hatırlatan Bakan Ersoy, "İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzemizi de bugün bu kervana katıyoruz. Şu anda gerçekten heyecan verici bir kültür varlığının karşısındayız. 6 asrı geride bırakmış bu muazzam eser Osmanlı mimarisinin erken dönemlerinin örneği olmasıyla da ayrı bir değere sahip. İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi, 1960 yıllarından başlayarak 2012 yılına kadar Helenistik, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya ait eserlerin sergilendiği müze olarak hizmet vermekteydi. İmaretin bulunduğu bölgenin tam bir kültür sahası olarak değerlendirilmesi ve yeni arkeolojik müzesinin buraya yapılmasını düşünmüş olsak da maalesef sergileme açısından yeterlilik karşılayamayacağını gördük. Elbette ilk önceliğimiz daime kültür varlıklarımızın korunması olmuştur. Kimliğine ve dokusuna uygun şekilde değerlendirmek ve hizmete sunmak ise korunması esasından ödün vermemek kaydıyla ikinci önceliğimizdir. Bu prensiplerimize bağlı olarak arkeoloji müzemizi, vakıflar bölge müdürlüğümüzün mülkiyetindeki bir alana yapacak ve İznik'e kazandıracağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi ise, özgün kimliğine çok yakışan bir şekilde Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak bugünden itibaren hizmet verecekö diye konuştu.

'MÜZE, ZENGİN BİR SUNUMA SAHİP'

Müzenin kapısında ziyaretçileri tarihin karşıladığını belirten Bakan Ersoy, "İslami mezar taşları, çeşme ve kitabeler, ecdadımızın estetik anlayışına kapı açarken, fikri dünyasıyla da bağ kurmamızı sağlayacaktır. Asırlık taşların geçmişin insanlarının sesine dönüşebilmesi gerçekten farklı bir etki. Ziyaretçilerimizin eserlerimize bu gözle bakmalarını, aslında bu nesnelerin; bir insanın, bir öznenin fikri ve fiili mesajlarını taşıdığını hissetmelerini önemsiyorum. Müze ve ören yerleri, bu etkileşimi sağladıkları ölçüde başarılıdır. Müze, zengin bir sunuma sahip. İznik çeşnisine ait örneklerin, çeşitli medeniyetlere ait sikkelerin, dini ve sosyal yaşamı yansıtan canlandırmaların da yer aldığı bu mekanda, ziyaretçilerimiz tarihi kucakladıklarına şahit olacaklar. Müzede 648 eser sergileniyor. Ayrıca bir süre daha Roma ve Bizans dönemine ait eserleri burada muhafaza edeceğiz. Arkeoloji müzemiz açıldıktan sonra bu parçaları, arkeoloji müzemize aktaracağızö ifadelerini kullandı.