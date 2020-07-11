DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından ikmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edildikten savcılık tarafından sonra serbest bırakıldı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu belirtilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tramvaydaki diğer kadınların da destek olmasıyla, M.E.'nın telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldığı ve yaşı 18 yaşından küçük olan çocuğun, "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü. Şikayet üzerine, M.E. hakkında soruşturma başlatıldı. İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen ifadesinde M.E.'nin, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği öğrenildi. Dosyanın incelenmesinin ardından hakim, savcılıkça serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olayın cep telefonuyla kaydedilen görüntüsü

Haber-Kamera: Davut CAN- Orçun Başer/ İZMİR

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Mağazada unutulan altın dolu çantayı çalan şüpheli yakalandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, mağazada unutulan ve içerisinde 130 bin lira değerinde altın olan çantayı poşete koyarak çalan şüpheli, yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, 130 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmak için evden çıkan Ç.S.E. (29), kuyumcudan önce alışveriş yapmak üzere bir mağazaya uğradı. Alışveriş yaptıktan sonra çantayı kasada unuttuğunu fark eden Ç.S.E., bir süre sonra mağazaya geri döndü ancak çantasını bulamadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntüsünü incelediğinde, alışveriş yapan 2 kadının kasiyere para verdiği sırada tezgahtaki çantayı fark ettiğini, bir kişinin ise içindeki altınları gördükten sonra çantayı poşete koyarak mağazadan ayrıldığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, çantayı alarak kayıplara karışan şüphelinin, S.K. (46) olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen S.K.', evini taşıdığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçi altın dolu çanta ise sahibi Ç.S.E.'ye teslim edildi.