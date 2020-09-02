DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada Suriye uyruklu 4 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Orhangazi'deki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesindeki iş yerinde çalışan Suriye uyruklu 7 kişi ile ilçe dışından Orhangazi'ye geldikleri öne sürülen yine Suriye uyruklu 4 kişi arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 7 kişilik grup, 4 kişilik gruba taş ve sopalarla saldırdı. Kavgayı gören sanayi sitesinde özel güvenlik görevlileri, müdahale ederek kavgayı ayırıp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kafalarına aldığı darbeler nedeniyle yerde kanlar içerisinde yatan Suriye uyruklu 4 kişiyi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı 4 kişiden ikisi, Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan 7 kişi ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------Şüphelilerin adliyeye sevki-Yaralıların hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Hasan BOBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği Fox

TÜRKİYE'nin ilk cankurtaran köpeği 'Fox', Antalya'da göreve başladı. 'Çırpınma'ya karşı duyarlı olan köpek, boğulma tehlikesi geçiren gördüğünde denize atlayarak kişiyi karaya ulaştırıyor.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin güvenliği için görev yapan 41 cankurtarana bir yenisi eklendi. Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği olan Belçika Kurdu türü 1.5 yaşındaki Fox, Konyaaltı Sahili'nde göreve başladı. Eğitmeni ile birlikte sahildeki cankurtaran kulesinde görev yapan Fox, çırpınmaya karşı duyarlı. Sıcak hava altında görev yapan Fox, denizde çırpınan birini gördüğünde cankurtaranın 'git' komutu ile suya giriyor ve tehlike altındaki kişinin yanına ulaşıyor. Fox'un kıyafeti üzerinde bulunan tutunacak yere kişinin tutunabilmesi için önce dönüyor, kişinin tutunması üzerine de karaya doğru yüzmeye başlıyor. Kişiyi güvenle karaya ulaştıran köpeğin en büyük hediyesi ise tenis topu.

'11 AY EĞİTİM ALDI'Türkiye Su Altı Federasyonu'nda cankurtaran eğitmeni olarak görev yapan, aynı zamanda Fox'un eğitmeni Ahmet Gödeler, "Cankurtaran köpeğimiz Fox, 11 aylık eğitim sürecini tamamladı. Konyaaltı Plajı'nda cankurtaran olarak göreve başladı. Şu an için sadece tek başına kurtarmayı biliyor. Zamanla cankurtaran ile birlikte yüzerek kurtarmasını sağlayacağız. Bu da farklı cankurtaranlarla iş yapabilme becerisini geliştirecek. Hem kendi başına hem de bir cankurtaranla birlikte kurtarmasını sağlayacağız" dedi.

'ÇIRPINMAYA DUYARLI'Fox'un çırpınan bir kişi gördüğünde hızla tepki verdiğini söyleyen Gödeler, "Köpek korkusu olan insanların, kurtarmaya gelen köpeği görünce korkmaması için bir cankurtaranla kurtarmaya gitmesi için kullanacağız. İnsanların köpeğe olan güveni arttıkça tek başına da görev yapabilecek. Şu an köpeğimiz çırpınmaya duyarlı. Çırpınan bir kişi gördüğünde direkt tepki veriyor. Cankurtaranın da 'git' komutuyla veya içgüdüsüne göre kurtarmak için denize giriyor" diye konuştu.

'KAFASINI DEĞİL, KIYAFETİNİ TUTUN'Fox'un kurtarmaya gittiği kişinin panik yapmaması gerektiği konusunda tavsiyede bulunan Gödeler, "Denizde tehlike altında olan ve Fox'un kurtarmaya gittiği kişi Fox'un dönmesini beklemeli. Köpeğimiz kişinin yanına gidince otomatik olarak kişinin tutunabilmesi için geri dönüyor. Köpeğin kafasını değil, döndükten sonra sırtındaki tutacak tutulmalı. Fox'un en büyük ödülü ise top. Top için yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.

'GÖRENLER TEŞEKKÜR EDİYOR' Fox için iyi ve kötü tepkiler de olduğunu belirten Gödeler, "Şu ana kadar hep iyi tepkileri gördük. Cankurtaran köpeği alkışladılar. Cankurtaranın önemini anlatan bir köpek görünce insanlar sürekli tebrik ediyor. Çünkü Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış, yapıldıktan sonra da Türkiye'de görev yaptırılmış ilk köpek" dedi.

'GÜVEN VERİYOR'Kızı Derin ile birlikte denizde yüzen ve cankurtaran köpeği Fox'u seven Bilge Şahin, "İlk görünce çok şaşırdık. Ancak Fox'un varlığı güven veriyor. Ayrıca kendisi de çok sevimli. Kızım da çok sevdi. Fox'u göreve getirenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Fox'un cankurtaran kulesindeki görüntüleri-Fox'tan detaylar-Kurtarma anından detaylar-Kurtarma anından drone görüntüleri-Eğitmen Ahmet Gödeler Röp.-Vatandaş Bilge Şahin Röp.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Kütahya'da Sibel'in katil zanlısı saklandığı köy evinde yakalandı

KÜTAHYA'da verdiği borcu geri ödemediği için aralarında husumet olduğu belirtilen Sibel Şirin'i (32), evinin önünde 4 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Bülent Köle, saklandığı köy evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine konulan katil zanlısı Köle'nin köy evine ulaşmak için kilometrelerce yürüdüğü tespit edilirken, ilk ifadesinde "Borçtan icra gelince canım sıkıldı, sabrım taştı. Korkutmak için ateş ettim, niyetim öldürmek değildi, pişmanım" dediği öğrenildi.

Kütahya'da ki bir kafeteryada bulaşıkçı olarak çalışan Sibel Şirin (32), önceki gece 03.00 sıralarından işten çıkıp Fuatpaşa Mahallesi'ndeki evine girmek istediği sırada, iddiaya göre bir süre önce borç para aldığı Bülent Köle (41) tarafından 4 el ateş ederek öldürüldü. Olayın ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİLOMETRELERCE YÜRÜMÜŞKatil zanlısı Bülent Köle'nin gidebileceği adreslere baskın yapan polis ekipleri, şüphelinin 80 kilometre uzaklıktaki Oysu Köyü'ndeki evde saklandığını tespit etti. Dağ yollarını kullanarak kilometrelerce yürüdüğü bazı yollarda rastladığı traktörlerle köy evine ulaştığı tespit edilen Köle için sabah 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Saklandığı köy evinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Bülent Köle, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Köle, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevine konuldu.

'SABRIM TAŞTI, ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETMEDİM, PİŞMANIM'Katil zanlısı Köle'nin ifadesinde Sibel Şirin'e verdiği borçlar nedeniyle evine haciz geldiğini öne sürdü. Amacının Sibel'i korkutmak olduğunu anlatan Köle'nin "Ben Sibel ile yıllar önceden tanışıyorum ve ailecek görüşüyorduk. Samimiyetten dolayı elektronik bazı eşyalar aldık, bir taksit ödedi sonra ödemedi. Defalarca istedim kötü konuştu, anne, babasına söyledim onlar da kovdu. Sonra evime bu borçtan icra gelince canım sıkıldı, sabrım taştı. Korkutmak için ateş ettim, niyetim öldürmek değildi, pişmanım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Şüphelinin adliyeye götürülmesi-Şüpheli ve polis ekibi-Adliye binası genel

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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İmamın koronavirüsten ölmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, cami imamı Osman Çilenti (44), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkadıktan sonra hastalandı. Hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Çilenti, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çilenti'nin ailesinin ihmal iddiası üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Siverek Kaymakamlığı da idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

İlçeye bağlı kırsal Burçaklık Mahallesi'nde 2 yıldır imamlık yapan Osman Çilenti, Siverek Müftülüğü'nce koronavirüsten yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirildi. Cenaze yıkama görevi sırasında rahatsızlanan Çilenti'nin, başvurduğu hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Çilenti, 21 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Ölen imamın ailesi, sosyal medya üzerinden Çilenti'nin ölümünde ihmal olduğu iddialarını gündeme getirdi. İddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçerek, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'HASTAYKEN SAVUNMASINI İSTEDİLER'Yaşamını yitiren Osman Çilenti'nin Eşi Rahime Çilenti, "Eşime cenaze yıkanması için bir teçhizat verilmedi. Koronavirüslü cenaze yıkama kursu verilmedi. Eşimin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasını ardından karantinada olduğu süreçte müftülük savunmasını istedi. Eşim koronalı cenazeyi yıkadıktan sonra eve geldiğinde kendini karantinaya aldı, bizlerden uzak durdu. Kısa süre sonra test yaptı ve sonuçları pozitif çıktı. Eşim ilçeye 35 kilometre uzaklıkta camide görev yapmasına rağmen müftülükçe koronavirüslü cenaze yıkanmasında görevlendirildi. Eşime hiçbir şekilde eğitim ve koruyucu elbise falan verilmedi. Eşim kendi maskesi ve eldiveni ile cenazeyi yıkadı" dedi.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'Yaşamını yitiren ve eşinin ölümünde ihmal olduğunu iddia eden Rahime Çilenti, "Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beni aradılar ve konunun takipçisi olacağını söylediler. Diyanet İşleri Başkanı'mızın selamlarını ilettiler. İlçe müftülüğünden eşimin görevlendirme evraklarını temin ettik ve avukatımıza teslim ettik. Gün içerisinde avukatımız suç duyurusunda bulunacak" dedi.

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN OLAYA MÜDAHİL OLMASI SEVİNDİRDİ'Koronavirüs nedeni ile yaşamını yitiren cami imamı Osman Çilenti'nin oğlu Mustafa Çilenti ise, "Babamın ölümünde ihmal olduğunu düşünüyorum. Müftülük tarafından hiçbir önlem alınmadı ve babam bu yüzden hayatını kaybetti. Günlerdir olayın peşini bırakmadık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması ve bizi arayarak olayın takipçisi olacaklarını belirtmesi bizleri mutlu etti" dedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMAOlayla ilgili olarak Siverek Kaymakamlığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı. Ailesinin iddiasının aksine cenaze yıkamakta görevli olan kişilere koruyucu ekipman verildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde pandemi ile mücadele, hazırlanan Pandemi Planı çerçevesinde görev verilen bütün kamu kurum ve kuruluşların imkan ve personelleri aracılığıyla yürütülmektedir. Sağlık personelinin tamamının yanında jandarma, polis, öğretmen, mühendis, zabıta, muhtar ve birçok kamu ve meslek kuruluş personeli, pandemi kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yapılan planlamaya uygun bir şekilde, kişisel koruma tedbirlerine de riayet ederek filyasyon, izolasyon ve alan denetimleri ile benzer çalışmalarda görev ifa etmektedir. Bazı basın ve yayın organlarında yer alan Merhum imam hatibimiz Osman Çilenti'nin cezalandırmaya yönelik görevlendirildiği iddiası asılsız olup, Covid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve cenazelerinin yıkanması amacıyla nisan ayından bu yana bu amaçla görevlendirilen 10 kişilik İmam Hatip grubun içinde yer almaktaydı. Vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibeleri gereği yıkanması hizmeti, ilçemiz Devlet Hastanesi'nde yapılmakta olup, yıkama hizmetinde görevli bütün personellere gerekli koruyucu ekipman sağlanmıştır. Merhumun, Covid-19'a ne zaman ve ne şekilde yakalandığını tespit etme imkanı bulunmamakla birlikte, vefat olayında ihmal bulunduğu, savunmasının alınması, merkeze çeklime talebinin kabul edilmemesi gibi iddialara ilişkin başlatılan idari soruşturma devam etmektedir. Değerli mesai arkadaşımız merhum Osman Çilenti'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------İmamın eşi Rahime Çilenti'in konuşmasıİmamın oğlu Mustafa Çilenti'nin konuşmasıİlçe müftülüğü tabela ve dış görüntüsüCami görüntüsüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-DHA

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Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında ilk duruşma başladı YALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında ilk dava görülmeye başlandı. 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet soruşturmasının ilk duruşmasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun'un yanı sıra çok sayıda CHP'li milletvekili ve belediye başkanı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu (40), Ahmet Ragip Akay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Özcan (30) olmak üzere 18 kişi tutuklandı. Ayrıca soruşturma başlatıldığında belediye başkanlığı görevine devam eden Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde tanık ve tutuklular hakkında ifadeler ile birlikte, kanıt sayılan delil ve belgeler yer aldı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan eski belediye başkanı Vefa Salman'ın, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

20 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA ZİMMETE GEÇİRİLDİSayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi'nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirilen para miktarını belirlemek için 400'e yakın hesapta inceleme yaptı. Hareketlilik olan hesaplara para akışının, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe personeli Saliha Öktemgil tarafından imzalandığı belirlendi. Ayrı hesaplarda yapılan inceleme sonucunda, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğu ortaya çıktı. Bu para içerisinde, 185 ayrı ödemeyle tutuklu olarak bulunan müteahhit Bekir Bilgi'ye 6 milyon 689 bin 957 lira 60 kuruş para aktarıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı, iddianamede şüphelilere aktarılan ödemeler karşılığında Yalova Belediyesi'ne herhangi bir iş yapılmadığını ve yetki belgesi alınmadığını da tespit etti.

YAZIŞMALARA VE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTISavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcısı Halit Güleç ile birlikte tutuklu bulunan 16 kişinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, delil niteliğindeki kanıtlar da iddianame de yer almıştı. Temizlik işleri yapan özel bir firmanın sahibi F.Ö.'ye yaptığı işler karşılığında Güleç'in talimatıyla 75 bin TL ödeme yapıldığı belirlenmiş, o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Vefa Salman ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

İLK DURUŞMA BAŞLADI20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet soruşturmasının ilk duruşması görülmeye başlandı. 16'sı tutuklu 34 sanık Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, suçlamalarda adı geçen eski belediye başkanı Vefa Salman, tutuklu sanıkların avukatları ve yakınları katıldı. Öte yandan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları da duruşmaya katıldı.

CHP'DEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMADuruşma öncesi CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, Yalova Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Usulsüzlüğü ortaya çıkaran Vefa Salman'a teşekkür edilmesi gerekirken, görevden alındığını söyleyen Erkek, "Yalova Belediyesi'nde, her kurumda olduğu gibi görevlerini suistimal eden, istismar eden, suç işleyenler olabilir. Bunlar yargı önünde hesabını verirler. Haklarında kesin bir hüküm kurulana kadar yargılama yapılır. Yalova Belediyesi'ndeki olayı, zimmeti ortaya çıkaran belediye başkanımız Vefa Salman'dır. 5 Şubat'ta bizzat Vefa Salman'ın talimatıyla Yalova Adliyesi'ne şikayette bulunuldu. Bir istismar tespit ettik ve gereği yapılsın dedik. O güne kadar defalarca mülkiye müfettişleri, Sayıştay denetçileri tarafından denetim yapılmış, bir şey bulamamıştır fakat belediye kendi içinde bir sorun görmüş ve bunu derhal yargıya taşımıştır. Bunun ardından 27 Şubat günü belediye başkanımıza teşekkür edilmesi gerekirken, görevden uzaklaştırıldı" dedi.

'HAKSIZ ŞEKİLDE GÖREVDEN ALINDI'

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Elde hiçbir belge olmamasına rağmen, belediye başkanımızla ilgili suç teşkil edecek hiçbir şey olmamasına rağmen, maalesef olumsuz bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Belediye başkanımız süreci başından beri takip eden kişi. Olayı öğrenir öğrenmez hem emniyete hem adliyeye, hem de İçişleri Bakanlığı'na taleplerini ileterek burada gerçekleşen olayları ihbar eden kişi. Ama bugün maalesef haksız ve hukuksuz bir şekilde görevinden alınan da kendisi" ifadelerini kullandı.