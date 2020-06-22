DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmek yasakmış ADANA'nın Karataş ilçesi sahilinde Babalar Günü'nde oğlu Ali Ercan Kayağit (12) ile boğularak hayatını kaybeden Habip Karayiğit'in (40), denizde yasak bölgede suya girdikleri ortaya çıktı.

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Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmek yasakmış

ADANA'nın Karataş ilçesi sahilinde Babalar Günü'nde oğlu Ali Ercan Kayağit (12) ile boğularak hayatını kaybeden Habip Karayiğit'in (40), denizde yasak bölgede suya girdikleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Karataş sahilinde meydana geldi. Babalar Günü'nde, babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesiyle çırpınmaya başladı. Karayiğit, oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılırken, Ali Ercan Karayiğit de denizde kayboldu. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan'ı bulmak için ekipler, gece saatlerine kadar arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmasına başlayan ekipler, minik Ali Ercan'ın cesedine ulaştı. Çocuğun cansız bedeni, denizden çıkarılıp, limana getirildi. Buradaki incelemenin ardından Ali Ercan Karayiğit'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

'BU ALANDA DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR'

Baba Habip Karayiğit ve oğlu Ali Ercan Karayiğit'in hayatını kaybettiği ve 'Orman Plajı' olarak bilinen bölgede daha önceki yıllarda da boğulma vakalarının yaşandığı bundan dolayı söz konusu bölgede denize girmenin yasaklandığı öğrenildi. Ayrıca bölgede denizin çok dalgalı ve ani derinleşen alanlar olması nedeniyle yasak kapsamına alındığı belirtildi. Baba ve oğlunun denize girdiği noktanın yaklaşık 15 metre ilerisinde Karataş Belediyesi'nin bu yasakla ilgili hem Türkçe hem de Arapça uyarı tabelası astığı görüldü. Bölgede denize girmek yasak olmasına ve boğulma vakalarına rağmen birçok kişinin yüzmeye devam ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahildeki 'yasak' tabelası

Görgü tanığı bir vatandaşın olayı anlatması

Sahilden genel detaylar

Denizden genel detaylar

Baba oğulun yakınlarının beklemesi

Baba oğulun yakınlarının lastik botla arama yapması

Sahildeki vatandaşlar, ambulans ve sahil güvenlik teknesinden genel

Selfie çekenler

Haber: Can ÇELİK-Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/KARATAŞ(Adana),

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Salihli'de poyraz karpuzu hasadı başladı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar alanda üretimi yapılan ve Türkiye'nin birçok iline gönderilen poyraz karpuzunda hasat başladı.

Salihli'nin kırsal Poyrazdamları Mahallesi'nde yetiştirilen lezzeti, kokusu ve aromasıyla Ege Bölgesi'nde marka haline gelen poyraz karpuzunun hasadı için üreticiler tarlalara girdi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, son yıllarda marka halinde gelen ve birçok ilde rağbet gören poyraz karpuzu hasadını yerinde inceledi. Poyraz karpuzunun Salihli'nin en önemli zirai değerlerinden biri olduğunu belirten Yalvaç, "Özellikle aromasıyla, rengiyle ve tadıyla poyraz karpuzu, Salihli'deki pazarlarımızın yanı sıra Türkiye'nin her yerine göndermeye başladık. Salihli Ovası'nda yaklaşık 3 bin dekar alanda karpuz üretimi yapılıyoruz. Çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki, Antalya karpuz üretiminde her ne kadar ünlü de olsa, biz poyraz karpuzu ile onlarla her zaman rekabet içerisinde olacağız" dedi.

'HASAT GECİKMELİ BAŞLADI'

Poyrazdamları Mahallesi'nde 18 yıldır karpuz yetiştiriciliği yaptığı belirten Mehmet Aydın, "İlk fidelerimizi 20 Şubat tarihinde toprakla buluşturmuştuk. Ancak hava şartlarından dolayı 3 ay sonra başlamamız gereken hasat bir ay gecikti. Poyraz karpuzunun iç kalitesi, içerisinin yumuşaklığı, dayanıklılığı ve raf ömrü olarak yetiştirildiği toprak yapısı nedeniyle çok farklıdır. Farklı lezzeti nedeniyle poyraz karpuzuna başta Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Isparta, Çanakkale ve İstanbul'dan büyük ilgi var" dedi.

Aydın şöyle devam etti:

"Bizler üretici olarak hasta ve komşu ziyaretlerine gidilirken gazlı içecekler yerine karpuz veya meyve çeşitlerinden götürülmesini istiyoruz. Halkımızdan en büyük isteğimiz, bizlere gerekli değeri gösterip destek çıksınlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karpuz hasadından görüntü

-Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile röp.

-Üretici Mehmet Aydın ile röp.

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına

SAKARYA Valiliği görevine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, göreve başladıktan sonra ilk olarak Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ü ziyaret etti.

Valiler Kararnamesi sonrasında Elazığ'dan Sakarya'ya atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'daki ilk ziyaretini Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Arifiye'de yaşayan babası Asım Safitürk ve ailesine gerçekleştirdi. Ziyarete Vali Kaldırım'ın yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu da katıldı. Ziyaret sonrasında Vali Çetin Oktay Kaldırım, Asım Safitürk'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ettikten sonra Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün mezarına ziyarette bulunup, dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Kaldırım'ın gelişi

-Protokolün aile ile görüşmesi

-Vali Kaldırım ve eşinin aile ile görüşmesi

-Kur'an ve Bayrak takdimi

-Mezarlık ziyareti

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-ARİFİYE (Sakarya),

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Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdüğü ortaya çıkan Harun Sezer'in evli ve çocukları olduğu öğrenildi. Oğlunu, sevgisinin öldürdüğünü saklayan anne, gece yarısı sevk edildiği adliyede tutuklanırken, polis her yerde kaçan Harun Sezer'i arıyor.

Olay, 15 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme atarak dövdü. Küçük çocuk aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti. Yaralama gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'yi evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. 6 gün sonra da yaşanan olayı, akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabaların ihbarıyla harekete geçen polis, anne Emel Öner'i gözaltına alındı. Alperen'in sevgilisi tarafından öldürüldüğünü itiraf eden anne, oğlunun mezarını polise gösterdi.

Alperen'in cenazesi, mezarlıktan alınarak otopsi için Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ANNE TUTUKLANDI

Pınarbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan anne Emel Önder, gece yarısı Pınarbaşı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinde, sevgilisi Harun'dan çok korktuğu için oğlunu  öldürdüğünü kimseye söyleyemediğini ve pişman olduğunu ifade eden Emel Öner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

Polis Harun Sezer'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Pınarbaşı ilçesi ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evli ve çocuklu olduğu orata çıkan Sezer'i yakalamak için gidebileceği tüm adresleri tek tek arıyor.

Alperen Ekinci'nin otopsi işlemlerinin tamamladığı, bugün ilçede, toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cinayetin işlendiği evden görüntü

Çocuğun gömüldüğü yerden görüntü

Pınarbaşı adliye önü görüntü

Genel görüntü

Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ-DHA

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Ultraviyole ışınlarla dezenfekte eden cihaz ürettiler

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bir grup girişimci, ultraviyole ışınları ile ürünleri dezenfekte eden cihaz üretti. İlk olarak Kızılay tarafından kullanılan cihazın, yakın zamanda başta İngiltere olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu'ya ihraç edilmesi planlanıyor.

Karamürsel ilçesinde yaşayan Mehmet Öztürk, Serdar Avcı ve Murat Mertfırat isimli girişimciler, Karamürsel Belediyesi ile işbirliği yaparak koronavirüs salgınında virüsten korunmak amacıyla ultraviyole ışınları ile ürünleri dezenfekte eden bir cihaz üretti. Üretilen cihazda bulunan banttan geçen ürünler, kapalı bir hazne içerisinde bulunan 360 derece UV-C ışınlarına 8 saniye boyunca maruz bırakılarak temizleniyor. Yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmaların geçen hafta tamamlanmasıyla üretilen cihaz, ilk olarak Kızılay'a bağlı bir maske üretim fabrikasında kullanılmaya başlandı. Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan testlerde yüksek oranda bakteri ve virüsleri temizlediği belirlenen cihazın, market, eczane, restoran gibi birçok alanda kullanılması planlanıyor.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım düzenlenen basın toplantısında üretilen cihazın tek bir tasarımının olmadığını, gelen talebe uygun ihtiyaca göre şeklinin tasarlandığını belirtti. Cihazın birçok alanda insanların hayatını kolaylaştırabileceğini ifade eden Yıldırım, "Belediyemiz ve özel girişimlerle beraber yaptığımız bu ortak istişare ve fikir birliği neticesinde dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği pandemi sürecinde neler yapılabileceğini konuştuk. Çıkış noktamız aslında vatandaşımızın hizmet aldığı özellikle marketlerde insanların aldıkları mallara hijyen içerisinde ulaşmasını sağlayacak bir cihaz ürettik." dedi.

Gelen talebe göre üretimin yapıldığını belirten Yıldırım, "Bununla alakalı çalışmalar yaparken bu konunun ne kadar geniş olduğunu, kullanım alanının ne kadar yüksek olduğunun farkına vardık. Üretim aşaması tamamen fabrikasyon anlamında değil, gelen talebe göre devam ediyor. Bu cihazlar kullanım alanı olarak çok geniş. İlk olarak maske dezenfekte eden bir makine ürettik ve o şu anda Kızılay'da kullanılıyor. Amacımı toplumdaki vatandaşımızın hijyen ihtiyacı olan bütün ortamlardaki hijyeni sağlamak. Türkiye'nin önde gelen sayılı mağazalardan biriyle yaptığımız görüşmelerde özellikle mağazalarda denenen kıyafetlerin hijyeninin sağlanması için bir cihaz üretilmesi istendi. Şu anda onun çalışmalarını devam ettiriyoruz. Çok kısa zamanda da onu da üreteceğiz." diye konuştu.

"VİRÜSÜ YOK ETME ORANI BİLİMSEL OLARAK İSPATLANDI"

Üretilen cihazın bilimsel testlerden geçerek onay aldığını belirten İsmail Yıldırım şöyle konuştu:

"Şunu net olarak ifade deyimi yaptığımız cihazların koronavirüs ve diğer virüsleri yok etme oranı bilimsel olarak ispatlandı. Ölçülebilen testlerle bu veriler bize ifade edildi. Özellikle İngiltere ve Avrupa'dan talepler aldık, Ortadoğu'dan da siparişler var çok kısa zamanda bu konuda da bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum."

Babalar Günü, Ali Ercan, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Son Dakika

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