DHA YURT BÜLTENİ- 9 - Son Dakika

Motosikletle kar keyfi yaptılar

DENİZLİ'deki 2 bin 420 metre rakıma sahip Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Bazı vatandaşlar kartopu oynayarak eğlenirken, bazıları ise motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak kar keyfini yaşadı.

Denizli'nin önemli turizm noktalarından biri olan Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Denizli Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı bölgede yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesis, kar yağışıyla birlikte vatandaşlara eşsiz bir manzara sundu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar Kayak Merkezi'nin yolunu tuttu. Kar üzerinde kızakla kayan vatandaşlar, karın tadını çıkardı. Çocuklar ise aileleriyle birlikte kartopu oynayıp, kardan adam yapmanın keyfini çıkardı.

'MOTOSİKLETLERİ KAYDIRARAK EĞLENİYORUZ'

Bazı vatandaşlar ise motosikletleriyle kar üzerinde akrobatik hareketler yaparak heyecanlı anlar yaşadı. Acıpayam ilçesinden Kayak Merkezi'ne gelen ve kar üzerinde motosiklet kullanan Mahmut Baş, "Burası çok güzel bir yer, Her kış motosikletlerimizle geliyoruz. Kar üzerinde motosikletleri kaydırarak eğleniyoruz. Zor olmuyor, biz artık alıştık. Bu şekilde karın keyfini çıkarıyoruz. Motosikletlerimizle geziyoruz. Gençliğimizi yaşıyoruz" dedi. Arda Aydemir de kar yağışının ardından bölgede güzel bir atmosfer oluştuğunu, motosikletlerle akrobatik hareketler yaparak vakit geçirdiklerini söyledi.

AİLELERİN KAR KEYFİKayak Merkezi'ne ailesiyle birlikte Süleyman Aktaş, kar keyfini yaşadıklarını belirtip, "Burası çok güzel bir tesis. Yolun yapılması çok iyi olmuş. Ulaşımı çok rahatlatmış. Şehir merkezinde kar olmayınca buraya gelmek istedik. Çocuklarımızın kar ile vakit geçirmesini istedik. Çocuklarımızla birlikte çok eğlendik" dedi.Nezihe Aktaş ise, "Çocuklarımızla eğleniyoruz. Tatili değerlendiriyoruz. Burada birkaç aile var. Biz de onlardan birisiyiz. Sezon açılmadığı için fazla kimse yok. Çocuklarımızla eğlenceli anlar yaşıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Motosikletle akrobatik hareketler yapanlardan görüntü-Motosikletli Mahmut Baş ve Arda Aydemir ile röp.-Kayak Merkezi'nden görüntü-Pistlerden görüntü-Kar topu oynayanlardan görüntü-Süleyman ve Nezihe Aktaş ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Motosiklet hırsızlığı kamerada

DENİZLİ'de bir apartmanın bahçesinde park halinde olan motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anının sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Olay 18 Kasım Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Hidayet Akkuş'a ait elektrikli motosikleti geçen 18 Kasım'da saat 05.00 sıralarında, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Sabah evinden çıktığında motosikletinin sitenin bahçesindeki park ettiği yerde olmadığını fark eden Akkuş, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Güvenlik kamerası kayıtlarından, bir şüphelinin çevreyi gözetlediğini, diğer şüphelinin de motosikleti sürükleyerek, götürdüğü tespit edildi.Polis, eşkali belirlenen 2 şüphelinin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Motosikletin çalınmasından güvenlik kamerası görüntüsüHaber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı, yüzlerce tatilci geri döndü

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Hafta sonunda sonbahar manzaraları için Yedigöller'e gelen yüzlerce tatilci, geri dönmek zorunda kaldı.Her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte, soğuk havanın da etkisiyle yol üzerinde buzlanma meydana geldi. Özellikle sonbaharda Türkiye'nin her yerinden binlerce turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'na gitmek isteyenler yolda kaldı. Dik rampaların bulunduğu zorlu yolda buzlanma nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Tatilciler, Yedigöller'in eşsiz manzarasını göremeden geri dönmek zorunda kalırken, yol üzerinde sonbahar manzaralarıyla fotoğraf çekinmekle yetinebildi. Jandarma ekipleri Yedigöller yolunun girişini kapatarak araçların geri dönmesini sağladı. Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekipleri de yol üzerine "Yedigöller Milli Parkı, yoğun kar yağışı sebebiyle siz değerli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafiğe kapatılmıştır." yazılı uyarı tabelaları koydu. Bölgede kar yağışı etkisini yitirirken, yolda ve yeşil alanlarda ince bir beyazlık bulunuyor.Geri dönen vatandaşlar, kar yağışı beklemediklerini, kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yolda kalan araçlar-Patinaj çekenler-Geri dönenler-Vatandaşlarla röportajlar-Jandarmanın yol kapatması-Tabela asılması-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilere: Çocuk hırsızları

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 176 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 447'nci günde de sürüyor. Bugün aileler ile partililer arasında gerginlik yaşanınca polis, devreye girdi. Aileler, HDP'lilere 'Çocuk hırsızları' diyerek, tepki gösterdi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'OĞLUMU HDP, DAĞA GÖNDERDİ'

Evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi, 447'nci günde de sürerken, bugün il binasına giren bazı HDP'liler ile aileler arasında gerginlik yaşandı. Eylemdeki aileler, HDP'lilere 'Çocuk hırsızları' diyerek, tepki gösterdi. Polis, gerginliğin büyümemesi için aileler ve il binası arasına barikat kurdu. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocuğunun parti tarafından dağa götürüldüğünü söyledi. Aydın, "Eylemimiz 2'nci yıla girdi. HDP, oğlumu kandırıp dağa göndermiş. PKK'nın temsilcisi HDP İl Başkanlığı'dır. Bunlar 9 yaşındaki çocuğu bile dağa götürüyor. PKK'dan talimat alarak 6-8 Ekim olaylarında halkı sokaklara döken Selahattin Demirtaş'tı. Bizim çocuklarımızdan da haberi vardı. Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Allah İçişleri Bakanı'mızdan razı olsun. 20'nci evladımızı kurtardı, bu zalimlerin elinden. Biz eminiz ki bizim çocuklarımızı da kurtaracaklar. Devletimiz, büyük bir devlettir. Eylemimizi sürdüreceğiz. ya çocuklarımız alacağız ya da burada öleceğiz" diye konuştu.