DHA YURT BÜLTENİ- 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 9

19.12.2020 12:56
DHA YURT BÜLTENİ- 9, System.String[]

Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu; görevden alınan başkan gözaltında (3)İMAR VE RUHSAT ÜZERİNDEN RÜŞVET İDDİASIAdana'da Ceyhan'ın eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alınmasının ardından aranan 2 kişi daha yakalandı.

Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu; görevden alınan başkan gözaltında (3)

İMAR VE RUHSAT ÜZERİNDEN RÜŞVET İDDİASI

Adana'da Ceyhan'ın eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alınmasının ardından aranan 2 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Polis ekiplerinin Ceyhan Belediyesi'nde evrak ve dosyalarda incelemeleri sürerken, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatıyla; aralarında İmar Müdürü olarak görev yapan G.D.D'nin de bulunduğu şüphelilerin, iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler, gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları  iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheliler hakkında, 5 Şubat'ta iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi kararının alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlileri ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında iş insanları ve kamu görevlilerinin de olduğu toplam 23 şüpheli operasyon kapsamında gözaltına alınırken soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı  Ramazan Dönmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Ulaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre,sabah evden işe giden ve minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Dönmez'e Emrah U.yönetimindeki 34 JJ 6178 otomobil çarptı.Kazada Dönmez ağır yaralandı. Olay yerine hemen ambulans çağırıldı. Ancak gelen sağlık ekipleri Dönmezin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen jandarma trafik polisleri ile Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden Ramazan Dönmezin cesedi otopsi için Çorlu Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.U., jandarma tarafından gözaltına alındı.Başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olay yerinden görüntü- Jandarma ve polis ekiplerinin çalışması-Detaylar-Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

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Samsun'da sokaklar boş kaldı

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe bürünürken, ana güzergahlarda polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Bazı vatandaşlar ise evlerine yakın market ve fırınlardan zaruri ihtiyaçlarını almak için dışarı çıktı.

Kadir Aydar, Rüşvet, Ceyhan, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 9 - Son Dakika


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