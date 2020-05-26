DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu

ANTALYA'da, çocukluğunda çok kavga ettiği için ailesinin dövüşü savunma sporu olarak benimsemesi amacıyla muay thai'ye yönlendirdiği, Avrupa Kupası şampiyonu Volkan Doğan (30), koronavirüs nedeniyle evinin salonunda ve terasta antrenman yaparak, dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Antalya'da çocukluğunda arkadaşlarıyla sık sık tartışıp, kavga ettiği için ailesinin dövüşü savunma sporu olarak öğrenmesi amacıyla muay thai'ye yönlendirdiği Volkan Doğan, 4 yılda başarılarıyla yakınlarını gururlandırdı. Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenörü Yasin Urlu yönetiminde antrenmanlar yaparak farklı turnuvalarda birincilikler kazanan Doğan, son olarak Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde etti. Geçen yıl Antalya'da yapılan Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda 70 kiloda birinci olan Volkan, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Milli takım formasıyla dünya şampiyonasına katılmayı hedefleyen Volkan Doğan, koronavirüs nedeniyle salonların kapanması sonrası antrenmanlarına evde devam etti. İnteraktif eğitimle antrenörünün direktiflerini evinin salonunda uygulayan sporcu, egzersiz hareketlerinde su şişesini ağırlık olarak kullanıp, kuvvet çalışmalarını sürdürdü. Performans kaybı yaşamamak için evinin salonunda çalışan Doğan, haftada 1 gün de maskesini takıp, antrenörüyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, terasta teknik çalışma yaptı.

'SU BİDONLARINI AĞIRLIK OLARAK KULLANIYORUM'

Evde çalışmalarını aralıksız sürdüren sporcu, milli takım seçmelerine katılacağı günün hayalini kuruyor. Rakiplerini yenmek için çaba sarf ettiğini anlatan Volkan Doğan, "4 yıldır muay thai yapıyorum. Küçükken sürekli kavga ettiğim için ailem spora yönlendirdi. Dövüşün sadece spor olduğunu öğretti. Güzel başarılar elde ettim. Son olarak EMF Cup'ta 70 kiloda şampiyon oldum. Hedefim milli takıma seçilerek Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'na katılmak. Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Koronavirüs nedeniyle salonların kapalı olmasından evimi antrenman salonuna dönüştürdüm. Evimde yaptığım antrenmanda su bidonlarını ağırlık olarak kullanıyorum. Çatıda da teknik çalışmalar yapıyorum. Koronavirüs sonrası düzenlenecek şampiyonalara hazırlanıyorum. Milli formayla ülkemi en güzel şekilde uzun yıllar temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evde ısınma ve antrenmandan görüntü

Salonda damacana, fırça sapıyla ısınma hareketleri

Maske takarak çatıda antrenörüyle çalışması

RÖP: Volkan Doğan

HABER- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik'

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde Torosların zirvesinde doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şelalesi, Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu dönemini yaşıyor. Henüz çok az kişi tarafından bilindiği için şelale 'Gizemli Güzellik' ve 'Saklı Cennet' olarak anılıyor.

Gündoğmuş ilçesi Eskibağ ve Kayabükü sınırları içerisinde, Torosların zirveleri Geyik ve Akdağ'ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor. Şelaleyi besleyen su kaynağı ise sarp kayalıkların arasındaki 10 metrekare büyüklüğünde mağaradan çıkıyor. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri olmasıyla biliniyor. Uçansu Şelalesi, 1992 yılında birinci derecede doğal Sit alanı ilan edildi. Şelale Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıkta. Doğa tutkunlarının yanı sıra Alanya ve Manavgat'ta yaşayan yerleşik yabancıların büyük ilgi gösterdiği şelalenin çevresinde yöresel tatların bulunduğu yemek ve pansiyon tarzı konaklama imkanı sunan tesisler de bulunuyor.

Henüz çok az kişi tarafından bilinmesinden dolayı 'Gizemli Güzellik' ve 'Saklı Cennet' olarak da anılan şelalenin bembeyaz sularıyla döküldüğü merkezine gelen doğa tutkunları, burada yaz- kış 15 derece olan suya atlayarak serinliyor. Aynı zamanda bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Şelalenin kaynağından Alara Çayı boyunca gürleyerek akması etrafına da hayat veriyor. Asırlık çınar ağaçlarının görsel bir şölen oluşturduğu çay boyunca, doğal yaşam tüm canlılığıyla sürüyor. Su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan Uçansu'yu oluşturan Alara Çayı ise başladığı noktada ulu çınarlar ve ormanlık alan içinden yaklaşık 100 kilometre sonra Manavgat ilçesi sınırlarından Akdeniz 'e dökülüyor. Şelale, mart-ağustos aylarında en coşkun dönemini yaşarken kırmızı benekli alabalığa da ev sahipliği yapıyor.

Uçansu Şelalesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal hayatlarını kısıtlayan vatandaşlara da ev sahipliği yapıyor. Kimisi çocuğuyla, kimisi arkadaşlarıyla şelalenin bulunduğu alana geliyor. Şelale, Alanya ve Manavgat'ta yaşayan yerleşik yabancıların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Aileleriyle birlikte İran 'dan gelip Antalya'nın turistik ilçesi Alanya'ya yerleşen Sogen Afşari, "Antalya'nın turistik ilçesi Alanya'da yaşıyoruz. Buraya arkadaşlarım daha önce gelmişler. Bize de tavsiye ettiler. Ailemizle geldik, piknik yapıp zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir atmosfer. Burada koronavirüsün olduğunu zannetmiyorum. Çünkü burada hava çok güzel, tertemiz. 2 aydan sonra ilk kez dışarı çıkarak piknik yapalım istedik" dedi. Afşari'nin arkadaşı Perya Hakderiyan ise şelaleyi çok beğendiklerini, bol bol fotoğraf çekip doğayla iç içe olmanın tadını çıkardığını söyledi.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELDİ

Uçansu Şelalesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki Gündoğmuş'ta yaşayan Cuma Yivli, "Buraya devamlı geliyorum. Evimiz çok yakında. Çok güzel bir su, görkemli bir yer. Çocukları gezdirmek amaçlı geldim. Şu an suya girmiyorum fakat yazın bol bol yüzüyorum" diye konuştu.

BUZ GİBİ SUYA BALIKLAMA ATLADI

Arkadaşlarıyla birlikte Uçansu Şelalesi'ne ilk kez geldiğini söyleyen Mustafa Oğuzege, şelalenin döküldüğü noktaya balıklama atlayarak yüzdü. Havanın sıcak olmasından dolayı bunaldığını anlatan Oğuzege, "Burayı herkese tavsiye ediyorum. Suyun güzelliğini görünce dayanamayıp atladım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçansu Şelalesi drone görüntüleri

Şelale genel görüntü

DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu

Şelalenin önünde fotoğraf çekilen kızlardan detay görüntü

Röp1: Sogen Afşari

Röp2: Perya Haderiyan

Şelaleyi izleyen çocuk ve babadan detay

Röp3: Cuma Yivri

Şelalede yüzden kişiden detay

Röp4: Mustafa Oğuz Ege

Şelaleden görüntü

Köpük köpük sudan detay

Şelale drone görüntüleri

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler

TÜRKİYE'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının aç kalmaması için Edirne Valiliği 'nden izin alan hayvansever dernekler, nöbetleşe besleme programı oluşturdu. Gönüllü hayvanseverler, her gün şehirde dağılıp, belli noktalara mama bıraktı. Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, sokağa çıkma kısıtlamasında kentte günde 2 bin 500'e yakın sokak hayvanının beslendiğini söyledi.

Edirne'de hayvansever dernekler, Ramazan Bayramı boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için çizelge oluşturdu. Edirne Valiliği'nden izin alarak her gün kendi bölgelerine giden gönüllüler, sokak hayvanları için mama bırakırken, bir yandan da sağlıklı şartlarda barınıp barınmadıklarını kontrol etti.

'GÜNDE 2 BİN 500 HAYVAN BESLENİYOR'

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, Ramazan Bayramı'ndaki kısıtlamada sokak hayvanlarını besleyebilmek için gerekli kurumlarla iletişime geçtiklerini, yapılan iş bölümü ile dernek gönüllülerine belli bölgelerin verildiğini belirtti. Islattı, "Gerekli izinlerimizi yazdırdık. Hepimiz kendimize yakın olan, gidebileceğimiz bölgeleri belirledik. Şu an Edirne'de bütün hayvansever arkadaşlarımız, şehir merkezi de dahil olmak üzere bütün bölgelerde besleme yapıyor. Sokak hayvanlarının zaten elimizden geldiği kadar yanında olmaya çalışıyorduk. Bayramda da onları yalnız bırakmadık" dedi.

'EDİRNE'DE TEK BİR SOKAK HAYVANI AÇ BIRAKILMADI'

Edirne genelinde günde yaklaşık 2 bin 500 hayvanın beslendiğini söyleyen Islattı, "Benim gezdiğim bölgelerde ben sadece yaklaşık 300 hayvanı besliyorum. Edirne geneli ve ilçeleri dahil edersek tüm arkadaşlarımız 2000- 2500 hayvan besliyor. Zaten bir WhatsApp grubumuz var 'Edirne Acil Besleme' diye. Hepimiz oradayız. Oradan haberleşiyoruz. Yine aynı gruptan mama yardımı da yapabiliyoruz arkadaşlarla birlikte. Ben Edirne'de bu işi çok iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Çünkü 9'uncu hafta ve Edirne'de tek bir sokak hayvanını aç bırakmadık diyebilirim" diye konuştu.

BİSİKLETLERİYLE GİTTİLER

Öte yandan Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği Bisiklet Grubu (TUYUBİS), Edirne'de 'eski çöplük' olarak bilinen bölgedeki sokak hayvanlarını beslemeye toplu halde bisikletleriyle gitti. UYUBİS Koordinatörü Basri Güney, buradaki köpeklerin bakımsızlıklarına dikkat çekerek, "Buradaki hayvanlar bir şekilde hayvanseverler yardımıyla karınlarını doyuruyorlar, fakat hayvanların bakımsızlığı dikkatimizi çekti. İç ve dış parazitleri çok fazla var. Özellikle göz çevrelerinde çok hastalıkları görünüyor. Bu konuda veterinerlerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

'HAYVANLARIN ACI ÇEKMESİ BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'

TUYUBİS üyesi Nursel Dinler ise bölgedeki köpeklerin bakımsızlıklarından dolayı hasta olduğunu ve acı çektiğini anlattı. Dinler, "Tatilde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanların aç kalmaması için burada besleme yapıyoruz. Burada beni en çok üzen şey hayvanların acı çekiyor olması. Evet, gelen geçen yemek atıyor ama hayvanlar hastalıklı, umarım en kısa zamanda buna bir çare bulunur" diye konuştu.

Edirne Doğa Çevre ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (EDSHAYKO) Başkanı Simge Çalışkan da sokak hayvanlarının bakımı için yardım eli uzatılmasını istedi. Çalışkan, "Her hafta buraya geliyoruz, hayvanları besliyoruz fakat sadece beslemekle olmuyor ne yazık ki. Hepsi çok hasta. Biz yardım istiyoruz insanlardan. En azından tedavileri için yardım eli uzatılması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

NATO Köprüsü bölgesinde köpeklerin beslenmesi

Köpeklere mama dökülmesi

Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Yağmur Islattı röp.

Yavru köpeklerin beslenmesinden detay

Köpeklerden genel detay

Eski çöplük bölgesinde hayvanseverlerin köpekleri beslemesi

Sokak hayvanlarından detay

TUYUBİS Koordinatörü Basri Güney Röp.

Hayvanların beslenmesinden detay

TUYUBİS Üyesi Nursel Dinler röp

Sokak hayvanlarından genel detay

EDSHAYKO Başkanı Simge Çalışkan röp

Sokak hayvanlarından detay

Hayvanseverlerden detay

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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Çukurca'da 400 yıllık taş evlerin restorasyonunda sona gelindi

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, 400 yıllık olduğu sanılan tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Belediye Başkanı Ensar Dündar, evlerin butik otel, restoran, sosyal donatı ve yaşam alanı olarak değerlendirileceğini söyledi.

Çukurca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması amacıyla Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmalara başladı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak tescillenen ve sivil mimarinin en güzel örneklerinden olma özelliğini taşıyan toplam 21 kale evden 7'si, bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bu evler, restore edildikten sonra kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanlarını oluşturacak.

'7 EVİN İÇ DEKORASYONU YAPILIYOR'

Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar, çalışmaların yüzde 90'lık bölümünün tamamlandığını söyledi. Dündar, çalışmaların 7 ekiple sürdürüldüğünü belirterek, "Çukurca ilçemizin sembolü olan 21 tane tarihi kale evlerimiz var. Geçen yıl restore çalışmalarına başlamıştık. Ekipler şu an tamamladığı 7 evin iç dekorasyonu yapıyor. Tarihi kale evlerimizi butik otel, restoran, sosyal donatı ve yaşam alanı yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tarihi kale evlerin genel görüntüsü

Çalışmaları biten kale evlerin içi ve dışından detaylar

Kale evlerin inşaatında çalışan işçiler

- Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar ıle röpörtaj

Genel ve detay

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6 yılda çektikleri kelebek fotoğrafları kitapta toplandı

TOKAT'ta kurulan 'Erbaa Kelebek Ekibi" 6 yıl boyunca çektikleri kelebek fotoğraflarını kitap haline getirdi. Tokat Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün desteğiyle çıkan kitapta 188 kelebek türü yer alıyor.

Aralarında 1 esnaf, 5 de öğretmenin bulunduğu 'Erbaa Kelebek Ekibi' 6 yıl önce makro fotoğrafçılığa merak saldı. Ekip, renkleri ve zarafetine duydukları hayranlıktan yola çıkarak doğada kelebek fotoğrafları çekmeye başladı. Vakit buldukça Tokat'ın birçok bölgesine gidip kelebekleri gözlemleyen ekip, 140 farklı kelebek türünün fotoğrafını çekmeyi başardı. Ekibin çektiği fotoğraflar daha sonra Tokat Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün desteğiyle kitap haline dönüştürüldü. 48 çeşitli türün fotoğraflarını da diğer gözlemcilerinden alarak kitaba ekleyen ekibin hazırladığı 'Tokat Kelebekleri' adlı kitapta Tokat'ta uçan 188 farklı kelebek türü yer aldı. Ekip, şimdi ise Amasya ve Sivas gibi çevre illerdeki kelebek türlerini de görüntüleyerek kitap haline getirmeyi hedefliyor.

Tokat'ta tür potansiyelinin birçok ilden fazla olduğunu söyleyen fen bilgisi öğretmeni Lokman Baş "O can alıcı renkleri, zarafeti görünce kendimizi alamadık. Biz de Gökhan Sözal ile birlikte kelebek işine merak saldık. 6 yıldır da kelebek gözlemciliği yapıyoruz amatör olarak. İlimizde tür potansiyeli yüksek. Birçok ilden daha fazla kelebek sayımız var. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından çıkartılan kitabımızda da 188 türe yer verdik. Tabi bu 188 türün hepsini biz fotoğraflamadık. 140 türü biz kendimiz fotoğrafladık. Ama literatürde geçen diğer türleri de Türkiye 'deki diğer arkadaşlardan rica ederek onların da katkısıyla kitapta fotoğraflarına yer verdik. Erbaa kelebek ekibi olarak kitap bizim hayallerimizden birisiydi. 6 kişilik bir ekibimiz var. Bu hayalimize Tokat Valiliğimiz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü destek oldu. Onların da desteğiyle kitabımız ortaya çıktı" dedi.

'TÜRKİYE'DE 400 TÜR VAR, BUNLARIN YARISI TOKAT'TA'

Makro fotoğrafçılığa olan meraklarının kendilerini kelebeklere yönlendirdiğini ifade eden görsel sanatlar öğretmeni Gökhan Sözal "Elimizde bir hayli veri birikti. Daha sonra Tokat Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sayesinde Tokat Kelebekleri kitabımızı çıkarttık. Bu kitap 188 tür içeriyor. Türkiye'de yaklaşık 400 civarında tür uçtuğunu düşündüğümüz zaman Tokat'taki tür sayısı ciddi bir rakam. Tokat sınırlarında uçan bazı kelebeklerin de bizim bölgemizde olabileceğini düşündüğümüzde 200 civarında tür olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu da Türkiye'de uçan kelebeklerin yarısına tekabül ediyor" diye konuştu.

Tokat'ta özel diyebilecekleri türleri de gözlemlediklerini ifade eden Sözal "Türkiye'deki gözlemciler tarafından çok az gözlemlenen 'Acem çok gözlüsü' (Polyommatus alcedo) denen bir tür var. Bunun yeni bir lokasyonunu elde etmiş olduk. Bir tane türümüzün nesli tehlikede. 'Torul çok gözlüsü' (Polyommatus torulensis) diye bir tür var. Bunun da biz Tokat ve Sivas'ta 3 farklı lokasyonunu keşfetmiş olduk. Bunlar bizim için çok değerli bilgiler. Değerli araziler oldu. Onun haricinde Eskişehir ve Ankara'da uçtuğu bilinen 'Romen Gelinciği' (Tomares dobrogensis) diye bir tür var. Onu Erbaa'da kendi ilçemizde keşfettik. İlçemizde de 116 tür tespit ettik. Bunları kayıt altına aldık, fotoğrafladık. İlçemiz adına zengin bir tür sayısı elde etmiş olduk. Sivas ve Amasya bize yakın olduğu için bu bölgelerde de çok kayıt aldık. Sivas ve Amasya kelebekleri kitabı oluşturulursa katkı yapabiliriz" ifadelerini kullandı.