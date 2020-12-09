DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

Vizeliler, ABD yönetimine giren gelinleriyle gurur duyuyor

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinden ABD'ye giden yazılım mühendisi Özkan Sedat Kösoğlu'nun eşi, Sri Lanka asıllı Rohini Kösoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris 'in İç Siyaset Danışmanlığı'na getirildi. Vize'nin gelininin ABD'de yönetimine girmesi, ilçede sevinçle karşılandı.

ABD'de yapılan seçimlerde başkanlığı kazanan Joe Biden'ın Yardımcısı Kamala Harris, İç Siyaset Danışmanlığı'na, Sri Lanka asıllı Rohini Kösoğlu'nu getirdi. ABD yönetimine giren Rohini Kösoğlu, Kırklareli'nin Vize ilçesinde dünyaya gelen ve yıllar önce ABD'ye giden yazılım mühendisi Özkan Sedat Kösoğlu'nun eşi. 2011 yılında evlenen ve 3 çocukları bulunan Özkan Sedat Kösoğlu'nun eşinin ABD yönetimine girmesi, Vize'de sevinçle karşılandı.

'GURUR VERİCİ'İlkokul ve lise eğitimini Vize'de tamamlayan Özkan Sedat Kösoğlu, Trakya Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2004 yılında ABD'ye yerleşti. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, hemşehrilerinin eşinin ABD'de önemli bir göreve getirilmesinin, ilçe halkı olarak kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Özalp, "Özkan kardeşimiz Vize doğumlu, mahallemizin çocuğu, ilkokulu Cumhuriyet İlkokulu'nda okuduktan sonra orta okul hayatını Vize Lisesi'nde tamamlıyor. Liseden sonra Trakya Üniversitesi'nde okuyor ve oradan da Amerika'ya gidiyor. Orada da eğitim hayatına devam ediyor.İş hayatına atılıp evleniyor. Ailece Amerika'da yaşıyorlar. Ağabeyi, annesi, kız kardeşi hepsi aynı yerde yaşıyor. 10 yıl önce evleniyor ve 3 tane çocukları var. Eşi de siyasette, politikada kariyer yapma yolunda çalışmış, iyi bir yere gelmiş. Bizler de kendileri ile gurur duyuyoruz tabi. Bizler için son derece gurur verici bir olay. Hemşehrilerimizin böyle yabancı ülkelerde iyi konumlarda olması mutluluk verici. Ben buradan kendilerini daha iyi konumlarda görmek istediğimi belirtmek isterim" dedi.

'MUTLU OLDUK'Vize'de yaşayan Şenol Özdil ise "Haberi ilk duyduk, mutlu oldum. Bir Vizeli olarak gurur duyduk. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.İlçe esnafından Eray Özer, haberin duyulmasının ardından Vize'de mutluluk yaşandığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden bu haberi duyduk. Ülkemiz adına çok gururlandık. Kendisine görevinde başarılar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Özkan Sedat Kösoğlu'nun öğrenim gördüğü okullar-Belediye Başkanı Özalp ile röp.-Drone ile ilçeden detaylar-Şenay Özdil ile röp.-Esnaf Eray Özer ile röp.-İlçe merkezinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/VİZE(Kırklareli),-

Haber Kodu : 201209033

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'Mutlu kalp ya da kırık kalp sendromu hastalığının belirtileri aynı' ÇUKUROVA Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Çağlar Özmen, ani duygu değişimlerinin yoğun bir şekilde yaşanması sonucu ortaya çıkan 'mutlu kalp ve kırık kalp sendromu' hastalıklarında artış yaşandığını, her iki hastalığın da belirtilerinin aynı olduğunu kaydederek, "Ani duygu değişimlerinden uzak durup, biraz daha soğukkanlı olmalıyız. Bazen ani mutluluklar bile kalbimize zarar verebilirö dedi.

Aşırı stres, sıkıntı, üzüntü ya da tam tersi aşırı mutluluk, heyecan gibi duyguları aniden yaşamak insan kalbine zarar verebiliyor. Bu etkiler tıpkı kalp krizinde olduğu gibi kasılmaya, bozukluğa ve ani gelişen kalp yetersizliğine yol açabiliyor. Bu tip durumlarda kişi damar tıkanıklığı yaşamamasına rağmen tıkanıklığa bağlı kalp krizi geçirenlerin yaşadığı belirtilerin aynısını gösteriyor. Bu belirtileri gösteren hastalara sebep, aşırı mutluluktan ise 'mutlu kalp sendromu' üzüntü ya da korkudan ise 'kırık kalp sendromu' tanısı konuluyor. Her iki hastalığın da belirtilerinin aynı olduğunu kaydeden Çukurova Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Çağlar Özmen, ilk olarak 1990 yılında kırık kalp sendromunun, 2016 yılında ise aşırı mutluluk ve heyecanın aynı etkiye neden olduğu tespit edilince mutlu kalp sendromunun tanımlandığını söyledi. Bu hastalıkların ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Özmen, koronavirüs salgını sonrası kalp rahatsızlığı yaşayan insanların sayısında artış olduğunu belirtti.

'GENELDE ORTA YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA GÖRÜLÜYOR'Mutlu kalp ya da kırık kalp sendromu hastalığına yakalananların yaklaşık yüzde 96'sının 2- 6 hafta arasında iyileştiğini ve vücutlarında kalıcı bir etki bırakmadığını kaydeden Dr. Çağlar Özmen, yüzde 4'lük bir kesimin ise ani ölümle hayatını kaybedebileceğini söyledi. Her iki sendromun da belirtilerinin göğüste ani sıkışma, sol kolda baskı, nefes darlığı gibi belirtiler olduğunu kaydeden Özmen, "Kişi kalp krizine benzer bu belirtileri göstermesine rağmen koroner anjiyografisinin normal saptanıyorsa genelde bu sendromların teşhisi konuluyor. Bu hastalıklar genellikle orta yaş ve üzeri postmenopozal kadınlarda görülüyor. Bunun net bir sebebi yok. Duyguların daha hassas yaşanması tetikliyor olabilir. Bu belirtileri gösteren bir kişi hemen doktora başvurmalıdır. İnsanlara iyi ya da kötü bir haber verirken acele etmeden karşıdakine fırsat vermeliyiz. Koronavirüs salgını sonrası çeşitli nedenlerle genel anlamda kalp rahatsızlığı yaşayan insanların sayısı arttı. Dikkatli davranıp kalbimizi yormadan yaşamalıyızö diye konuştu.

'SİNİRLİYKEN KALBİMDE SIKINTI HİSSEDİYORUM'

Daha önce kırık ya da mutlu kalp sendromlarını duymadığını söyleyen üniversite öğrencisi Fatoş Çengel ise duygularını uç noktada yaşayan bir insan olduğunu ve bu hastalıkların kendisini korkuttuğunu ifade etti. Özellikle sinirlendiği anlarda kalbinde sıkıntılar hissettiğini belirten Çengel, "Aşırı stres, kaygı insanı yoruyor. Koronavirüs salgını sonrası da bence kırık kalp sendromu artmıştırö dedi.

Koronavirüs salgını sonrası 'acaba bana bulaşır mı?' korkusu nedeniyle aşırı stres yaşadığını vurgulayan Gönül Bektaş ise, "Herkes mutlu olsun. Allah büyüktür. Sabır, sabır, sabır diyorumö diye konuştu.

Mutluluğun da üzüntünün de eşit seviyelerde yaşanması gerektiğini belirten İbrahim Halil Kat ise kalbinde korkuya yer olmadığını, sağlıklı olduğunu kaydetti.