Dışişleri: Terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin reddedilmesi memnuniyetle karşılandı - Son Dakika

Dışişleri: Terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin reddedilmesi memnuniyetle karşılandı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın şehit olduğu terör saldırısından hükümlü Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin, ABD Kaliforniya Valiliği'nce reddedilmesinin memnuniyetle karşılandığı açıklandı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın şehit olduğu terör saldırısından hükümlü Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin, ABD Kaliforniya Valiliği'nce reddedilmesinin memnuniyetle karşılandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın 28 Ocak 1982 tarihinde şehit olduğu terör saldırısını Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba'nın, Ermeni terör örgütü adına düzenlediği, yakalanan Hampig Sasunyan'ın afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırıldığı anımsatıldı. Firar eden diğer terörist Krikor Saliba'nın ise 1982 yılında Lübnan iç savaşında öldüğünün iddia edildiği kaydedildi. Terörist Sasunyan'ın ABD yasalarını zorlamak niyetiyle şartlı salıverilme hakkından yararlanmak üzere 2019 yılında bir kez daha başvuru yaptığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "27 Aralık 2019 tarihinde görülen şartlı tahliye duruşmasında, Sasunyan'ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar verilmiştir. Bu kararın uygulanmaması yönündeki beklentimiz, gerekçeleriyle birlikte ilgili ABD makamlarının dikkatine getirilmiştir. Kaliforniya Valiliği, 26 Mayıs 2020 tarihli nihai kararında şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmiştir. Terörist Sasunyan'ın alçakça işlediği ve mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu cinayet hastalıklı ve çarpık bir ideolojinin korkunç boyutlarını ortaya koyan bir suç olarak asla unutulmayacaktır. Dünyadaki nefret söyleminin ve aşırıcılığın vardığı son nokta olan terörün cezasız kalmayacağını bir kez daha gösteren bu karar memnuniyetle karşılanmıştır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan'ı ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 02:40 Kaynak: DHA
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