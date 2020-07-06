Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü - Son Dakika

Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü

Esenyurt'ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı.

Esenyurt'ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli

Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 4 kadınla bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken, caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

KADINLAR VE SALDIRIYA UĞRAYAN ADAM ELİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTI

Cadde üzerinde kadınlarla başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadınlar ve adam eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Caddede yürüyen vatandaşlar şaşkına dönerken, kadınlar ise uzun süre sakinleşemedi.

KAVGA NEDENİYLE TRAFİK BİR SÜRELİĞİNE DURDU

Sinirlerine hakim olamayan kadınlar adama saldırırken, kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu. Trafikte bulunan vatandaşlar da olan biteni anlamakta güçlük çekerken, kadınlar bir süre sonra sakinleşerek adamın yanından uzaklaştı. Saldırıya uğrayan şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kısa süre sonra gözden kayboldu.

KADINLARIN ADAMA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Cadde üzerinde yürüyen vatandaşları şaşkına çeviren kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışan kadınlarla adamın eline ne geçerse birbirine fırlattığı, daha sonra kadınların adama saldırdığı ve trafiğin durduğu görülüyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

05:07 Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü 00:46 Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor 20:01 İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı 19:40 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı 19:09 Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi 18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
09:32
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
09:30
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
09:30
Son Dakika: Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruluş için açığa satış yasağı getirildi
09:23
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
09:12
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
09:10
Söz merasimi acı bitti: 1 ölü 5 yaralı
09:08
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
08:21
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
08:18
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
07:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 09:55:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]