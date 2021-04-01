DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı - Son Dakika

DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı

01.04.2021 17:05
DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı, System.String[]

Denizli Ticaret Odası (DTO)'nın Meclis Toplantısı, bir yıl aradan sonra fiziki katılımla gerçekleştirildi.

Denizli Ticaret Odası (DTO)'nın Meclis Toplantısı, bir yıl aradan sonra fiziki katılımla gerçekleştirildi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin ocak ayında genel amaçlı makine imalatındaki yüzde 390'lık artışa dikkat çekti.

Aylık olağan toplantılarını pandemi nedeniyle zoom üzerinden yapan DTO Meclis üyeleri, 1 yıl sonra aynı salonda buluştu. Toplantı, DTO Meclis Salonunda pandemi kuralları ve önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, oturumu gündem maddelerini üyelerin oluruna sunup karara bağlayarak başlattı.

Daha sonra DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, son bir aylık faaliyetlerini değerlendirdiği konuşmasını yaptı. Konuşmasında fuarların önemi ile DTO'nun bu konudaki örnek alınan yaklaşımına değindi. Başkan Erdoğan, "Oda olarak ana destekçisi olduğumuz fuar, son 3 yılda Barcelona'daki dünyaca ünlü ITMA Fuarı'ndan sonra Avrasya bölgesinin en istikrarlı ve büyüyerek gelişen tek fuarı. Fuarımızda, bu yıl yaklaşık 650 milyon liralık alışveriş oldu. Pakistan, Bangladeş, Mısır, Suriye, İran, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, Cezayir, Fas ve Tunus gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden 447'si yabancı 5 bin 319 kişi, bu fuarı ziyaret etti. Denizli'mizde düzenlenen bir fuar, ilk defa bu kadar çok yabancı ziyaretçi ağırladı. Fuarımıza Denizli'mizin yanı sıra İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Manisa, Diyarbakır, Uşak, Isparta, Afyon, Kütahya, Antalya, Burdur, Tekirdağ, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Balıkesir, Samsun, Edirne, Aydın, Tokat ve Kahramanmaraş'ın da aralarında yer aldığı 44 şehirden tekstil yatırımcıları geldi. 11 bin 800 metrekare ana salon ile 1500 metrekare fuayeden oluşan fuar alanı bu sayede doldu. Fuardaki ziyaretçilerden de bir sonraki fuarda yer almak isteyen firmalar oldu. Onların ön talepleri, doğrultusunda 2023'te mevcut alan yetersiz kalacağı için ilave salon açılacak" dedi.

"Fuarlara KOSGEB desteğiyle en çok üye gönderen odalardan biriyiz"

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nın bu türde üyelerinin işlerini geliştirebileceği organizasyonlar ile fuarları önemsediğinin de altını çizdi. Erdoğan, "Pandemi öncesinde siz de gördünüz; üyelerimizi dünyanın dört bir tarafındaki sektör bazlı fuarlara götürdük. Fırsat oldukça da götürüyoruz. Türkiye'de, üyelerini KOSGEB desteğiyle en çok fuara götüren odalardan biriyiz! Üyelerimize, yurt içi ve yurt dışı fuarlar, iş gezileri ve girişimcilik eğitimleri için 5 milyon TL'yi aşan destek sağladık. Pandemi öncesi sadece 1 yıl içinde 221'i yurt içi, 307'si yurt dışı olmak üzere 528 üyemizi, bu imkanlarla dünyanın dört bir yanındaki en büyük fuarlara götürdük. Bu yıl da ilk defa bu ay TÜYAP'ta düzenlenecek olan Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul'a 35 üyemizi göndereceğiz, hazırlıklarını tamamladık" diye konuştu.

"Emeğimizi ve sermayemizi, daha değerli hale getirmeliyiz"

"Artık emeğimizi ve sermayemizi daha değerli kılacak ürünlere yönelmeliyiz. Bunu da ancak katma değerli ihracat, inovasyon ve markalaşmayla elde edebiliriz. Bizi bu hedefe hızla ulaştıracak olanlar ise, en başta makine sanayicilerimizdir" diyen Başkan Erdoğan, Denizli'nin de makina gibi yüksek teknoloji içeren üretim alanlarında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Bu fuar, o nedenle çok önemliydi. Dünyanın durma noktasına geldiği geçen sene, Türkiye'de 577 milyar TL'lik makine teçhizat yatırımı yapıldı. Makine sektörümüz, 2020'de ihracatımızın parlayan yıldızıydı Makine İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre, makine sektörümüz 2021'e de hızlı girdi. Türk makinecilerinin ocak-şubat dönemindeki 2 aylık ihracatı, 3 milyar doları buldu; artış yüzde 7,4 oldu. 2020'nin ilk 2 ayındaki artış ise, bundan azdı; yüzde 5 idi. Sektör, bu yıla yüzde 20'lik artışla başladı. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerine makine ihracatımız var. Denizli'deki makine imalatçılarımız, 2021'e ihracatını en fazla artıran sektör olarak adım attı. Ocakta, ihracatlarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artırdılar. Dünyanın dört bir tarafına kuruyemiş, mermer, kablo, ferforje ve tekstil makinaları satıyoruz. Ülke olarak savunma sanayinde yakaladığımız başarımız yükselişimiz makinecilerimize örnek olmalı; ilham vermeli. Ülkemiz, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı bu süreçte dış ticaretten daha fazla pay almalı. Bunun için teknolojik ve yenilikçi girişimlerin önünü açmalıyız. İşte biz de onun için Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi başlattık. Bu sayede, tekstil ürünlerimizin katma değerini artırmak, sanayimizi çeşitlendirmek için uğraşıyoruz. Denizli Organize Sanayi Bölgemizde kurduğumuz Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, bu nedenle son derece önemli. Makine üreticilerimiz, uluslararası pazarda yüksek teknoloji ürünlerde yer edinmeye çalışan ülkemizin yüz akı, ihracatımızın yorulmaz kahramanlarıdır. Oda olarak, Ege Tekstil Makinaları Fuarı'nda iki stant açtık. Bunlardan birinde Denizli Teknik Tekstil Merkezimizdeki son teknoloji makinalarımızı ve elde ettiğimiz bazı ürünleri sergiledik. Teknik tekstile dönüşümün neler kazandıracağını anlattık" ifadelerini kullandı.

"İplik fiyatları için girişimde bulunduk"

Başkan Erdoğan, iplik fiyatlarındaki artışın sektörü zorladığını da dile getirdi. Erdoğan, "Dolar kuru, geçen bir ayda Ekim 2020'den bu yana en sert yükselişini yaşadı. Beraberinde iplik fiyatlarında yaşanan artışlar, sektörün girdi fiyatları enflasyonunu 29 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Bunun yansıması olarak da nihai ürün fiyatlarında en hızlı artışın gerçekleştiği sektör, tekstil oldu. Bununla ilgili girişimlerimiz oldu. Hem bakanlığa hem de TOBB'a sorunu, çözüm önerimizi ve talebimizi yazılı ilettik" diye konuştu.

Yabancı sermayeli firma sayısı 225 oldu

Denizli'ye dair güncel ekonomik verileri de değerlendiren Başkan Erdoğan ayrıca, Denizli Ticaret Odası'na kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısının, ocak ayının sonu itibarıyla 225'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Bunlar arasında, 42 firmayla İran ilk sırada; Almanya 40 firmayla ikinci. Oda olarak da 2 ayda 315 üye daha kazandık" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, TOBB'un Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, yılın ilk 2 ayında kurulan şirket sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,71 arttığını, kapanan şirket sayısının ise, yüzde 56 azaldığını sözlerine ekledi. - DENİZLİ

DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı
DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı
DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı
DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı
DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı
DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı
DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı

Türkiye, Denizli, Pandemi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTO Meclisi 1 yıl sonra fiziki toplandı - Son Dakika Ekonomi


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