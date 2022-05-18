Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Şennur Demir - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Şennur Demir

18.05.2022 21:39

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda finale yükselen milli boksör Şennur Demir, 39 yaşında finale çıktığını belirterek tüm kadınlara örnek olmak istediğini söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda finale yükselen milli boksör Şennur Demir, 39 yaşında finale çıktığını belirterek tüm kadınlara örnek olmak istediğini söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde yarı finalde Polonyalı Lidia Maria Fidura ile karşılaşan Şennur Demir, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şennur, iyi bir performans sergilediğini anlatarak, "Güzel bir maç oldu. Hocalarımızın dediklerini yaptık. Kazanmak için çıktık. Evimizde kazandığımız için mutluyum. Sporda yenmek ve yenilmek de var. Kaybeden kardeşlerimiz kendi üzüntülerini unutup sesleri kısılana kadar takım arkadaşlarını destekledi. Güzel ülkemin güzel vatandaşlarına, 'Gelin bu tribünleri doldurun. Sevincimize ortak olun.' diye sesleniyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonalarında 2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, "Ülkeme, bizi buraya getirmek için fedakarlık yapanlara, kulübüm Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Güzel bir maç yaptım, finale çıktım. Şu anda 39 yaşındayım. Benim yaşımda olup da 'Artık yaşlanıyorum.' diyen kadınlara sesleniyorum; Ben 34 yaşında dünya üçüncüsü oldum, 36 yaşında dünya ikincisi oldum, şu an 39 yaşındayım ve Dünya Şampiyonası'nda finale çıkıyorum. Olur olmaz önemli değil. Önemli olan kaç yaşımda bunu istemem. Size engel olmak isteyenlere benim buradaki başarı hikayemi anlatın." diye konuştu.

Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit ise "Artık finallerdeyiz. Çok zorlu rakipler vardı. Çok iyi bir takım olduk ve yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar yaşanmamış bir şeyi yaşıyoruz. Buraya gelip bizi destekleyenlere, federasyon başkanımıza, kulüplerimize teşekkür ediyorum. İnşallah final maçlarında da bu sevinci yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Şennur Demir
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Şennur Demir
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Şennur Demir
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Şennur Demir

YORUMLAR
500
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Kaynak: AA

Başakşehir, Türkiye, Milli, Boks, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Şennur Demir - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 21:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Şennur Demir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement