(Ek Bilgi ve Görüntüyle)ESENLER'DE AKIL ALMAZ KAZA; TERS YÖNE GİRİP 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ EZDİ - Son Dakika
Üye Girişi

(Ek Bilgi ve Görüntüyle)ESENLER'DE AKIL ALMAZ KAZA; TERS YÖNE GİRİP 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ EZDİ

06.05.2022 20:26
(Ek Bilgi ve Görüntüyle)ESENLER'DE AKIL ALMAZ KAZA; TERS YÖNE GİRİP 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ EZDİ

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil, ters yöne girerek kaldırımdaki 1'i bebek 3 kişilik aileye çarptı.

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil, ters yöne girerek kaldırımdaki 1'i bebek 3 kişilik aileye çarptı. Yaralanan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Ay'ın kullandığı 34 UJ 0059 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Süratli şekilde karşı şeride geçen otomobil, kaldırımda yürüyen 1'i bebek 3 kişiye çarptı. Ailenin yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şoka giren sürücü Serhat Ay, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

'SADECE BEBEĞİN BİRAZ KAFASI ŞİŞTİ'

Görgü tanığı Kadir Bağadur, "Araç karşı şeritten gelirken virajı alamadı tabii süratliydi biraz. Kaldırımdan bu tarafa uçarken buradaki aileyi ezdi. Ondan sonra da aile arabanın arasına sıkıştı. Sağlık durumları iyi çok şükür. Sadece bebeğin biraz kafası şişti. Baba da arabanın arasına sıkıştı. Şoför de biraz sersemledi. Ondan sonra da dördünü ambulansa koyup gönderdik" dedi.

Öte yandan, ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: ESENLER'DE AKILALMAZ KAZA TERS YÖNE GİRİP 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ EZDİ Son dakika haberleri: ESENLER'DE AKILALMAZ KAZA TERS YÖNE GİRİP 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ EZDİ Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü Asiyenur Atalay'ın katil zanlısı: 'Alkollüydüm, pişmanım' Asiyenur Atalay'ın katil zanlısı: 'Alkollüydüm, pişmanım'

Otomobil, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek Bilgi ve Görüntüyle)ESENLER'DE AKIL ALMAZ KAZA; TERS YÖNE GİRİP 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ EZDİ - Son Dakika


Son Dakika
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 20:32:51. #1.11#
SON DAKİKA: (Ek Bilgi ve Görüntüyle)ESENLER'DE AKIL ALMAZ KAZA; TERS YÖNE GİRİP 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ EZDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement