ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil, ters yöne girerek kaldırımdaki 1'i bebek 3 kişilik aileye çarptı. Yaralanan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Ay'ın kullandığı 34 UJ 0059 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Süratli şekilde karşı şeride geçen otomobil, kaldırımda yürüyen 1'i bebek 3 kişiye çarptı. Ailenin yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şoka giren sürücü Serhat Ay, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

'SADECE BEBEĞİN BİRAZ KAFASI ŞİŞTİ'

Görgü tanığı Kadir Bağadur, "Araç karşı şeritten gelirken virajı alamadı tabii süratliydi biraz. Kaldırımdan bu tarafa uçarken buradaki aileyi ezdi. Ondan sonra da aile arabanın arasına sıkıştı. Sağlık durumları iyi çok şükür. Sadece bebeğin biraz kafası şişti. Baba da arabanın arasına sıkıştı. Şoför de biraz sersemledi. Ondan sonra da dördünü ambulansa koyup gönderdik" dedi.

Öte yandan, ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.