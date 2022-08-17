ESENLER'DE MAHALLELİ VE POLİSİ ALARMA GEÇİREN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

ESENLER'DE MAHALLELİ VE POLİSİ ALARMA GEÇİREN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

17.08.2022 10:13
ESENLER'DE MAHALLELİ VE POLİSİ ALARMA GEÇİREN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

ESENLER'de Fikriye Şahin, vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşi Suphi Şahin'i inşaat alanında toprağa gömüp, ellerini açarak dua etti.

ESENLER'de Fikriye Şahin, vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşi Suphi Şahin'i inşaat alanında toprağa gömüp, ellerini açarak dua etti. Bu ilginç ve tedirgin edici anları gören inşaat bekçisi, polise haber verdi. Polis ekiplerine durumu anlatan Şahin, eşiyle inşaattan ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Fikriye Şahin ve kocası Suphi Şahin inşaat alanına kaçak yollarla girdi. Kadın burada bir anda kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı. Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi. Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polisler ayrıldı. Şahin çifti de evlerine döndü. İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Biz sorduk yıllar önce elektrik çekmiş vücudu. Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum" dedi.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Esenler'de 60 bin konut dönüştürülecek Esenler'de 60 bin konut dönüştürülecek Esenler'de İSPARK otoparkından 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı Esenler'de İSPARK otoparkından 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı
Kaynak: DHA

Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENLER'DE MAHALLELİ VE POLİSİ ALARMA GEÇİREN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:58 Fenerbahçeli Berisha'nın eski sevgilisinden "alkol" itirafı: Maçtan önce eve alkollü geliyordu
09:44 Fatih Erbakan'dan "kalp krizi" çıkışı: Yerli ve yabancı uzmanlar, rahatsızlıkların mRNA aşıları sebebiyle olabileceğini ifade ediyor
10:00 Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor
09:49 Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı
09:33 Rize'de yıllardır "şifalı" diye içilen suyun kansere neden olduğu ortaya çıktı
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
09:28 Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin...
09:14 Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti
09:08 Manisa'da kuyuya düşen 2 yaşındaki bebek ölümden döndü! Minik Aybars, 4 saatlik çalışma sonrası kurtarılırken annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 10:16:19. #1.12#
SON DAKİKA: ESENLER'DE MAHALLELİ VE POLİSİ ALARMA GEÇİREN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement