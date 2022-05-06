ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI - Son Dakika
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ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI

06.05.2022 17:15

ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDIOğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Esenler, Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde dün saat 00.35 sıralarında meydana gelen olayda Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra harekete geçen polis şüpheliyi Arnavutköy'de gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan saldırgan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık Ümit Karakoyun'u tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Ümit Karakoyun'u 'Kasten öldürme' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI
ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI
ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI
ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI

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Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI - Son Dakika
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