Eyüpsultan'da İSKİ'nin çalışmalarının ardından yolda çökme - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da İSKİ'nin çalışmalarının ardından yolda çökme yaşandı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin Güngören Caddesi'nde başlattığı kanalizasyon çalışması 2 gün önce tamamlandı. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurunda etkisiyle çalışmaların yapıldığı noktada sabah saatlerinde çökme yaşandı. Seyir halindeki bir halk otobüsü ve bir servis minibüsünün sağ ön tekerlekleri caddeden geçtiği sırada yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çukura düştü. Olay yerine gelen çekici ile çukura düşen araçlar kaldırıldı.

"AÇTIKLARI YERİ YAPMIYORLAR"

Mahalle sakini Hüseyin Kayış "Dün yağan yağmurun ardından buradaki yolda çökme yaşandı. Bir halk otobüsü, bir servis minibüsü bir de otomobil çukura düşerek yan yattı. Çekici yardımıyla araçlar kaldırıldı. Açtıkları yeri yapmıyorlar. Yapılması güzel bir şey, ama işin takip edilmesi gerekiyor. Burada okul var, otobüsler var. Otobüsler ağır araçlar" dedi. Bir görgü tanığı ise "Burası şerit çekilere kapatılmıştı. Araçlar arkadan dolaşıyordu. Buraya geldiğimizde birkaç aracın çukura düştüğünü gördük. Burada altyapı çalışması yapılıyordu. Çalışmalar bittikten sonra çökme yaşandı. Yağmur suyuyla zemin zayıfladı" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş sabah saatlerinde yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, duruma tepki gösterdi. Görüntülerde halk otobüsü ve minibüs görülüyor. Vatandaşın çekim yaptığı sırada karşı yoldan geçen bir kamyonet şoförünün aracı durdurak 'Gece ben de düştüm buraya ' demesi dikkat çekiyor.