Fenerbahçe Kulübünün Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası gururu - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübünün Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası gururu

19.05.2022 20:56

Fenerbahçe Kulübü, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda sporcularının milli formayla gösterdiği başarının gururunu yaşıyor.

Fenerbahçe Kulübü, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda sporcularının milli formayla gösterdiği başarının gururunu yaşıyor.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda 12 sıklette mücadele eden milli takımın 8'ini sarı-lacivertli kulüp sporcuları oluşturdu.

Fenerbahçe'den 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda Beyza Saraçoğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 60 kiloda Esra Yıldız, 70 kiloda Sema Çalışkan, 75 kiloda Büşra Işıldar ve +81 kiloda Şennur Demir ringe çıktı.

Finale çıkan Ayşe altın madalyaya uzanırken, yarı finale kadar yükselen Sema Çalışkan bronz madalya elde etti. Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Şennur Demir de yarın finalde altın madalya kovalayacak.

Sarı-lacivertli kulübün başarısı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Türk boksunun lokomotifliğini yaptıklarını dile getirdi.

Türk sporuna hizmet etmenin kendileri için en büyük hedeflerden bir tanesi olduğunu aktaran Çetinkaya, "Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile yıllardır yaptığımız ortak planlarla, son yıllarda kadın boksuna ağırlık verdik. Çeyrek finale 7 boksörümüz kaldı. Bunların 4'ü finale yükseldi. Biri elendi, biri de bronz madalya kazandı. Türk boksuna yıllardır erkeklerde olduğu gibi hizmet vermeye devam edeceğiz, başarıları getireceğiz. Bundan önceki Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Kerem Özmen final yapmıştı ve ikinci olmuştu. Fenerbahçe, Türk boksunun lokomotifliğini yapıyor. İnşallah bu uzun yıllar devam eder. Bundan sonraki finallerde altın madalyaları alacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Boks şubesi sorumlusu Selahattin Atasever ise başarıların kolektif bir çalışmanın örneği olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu, ülkemiz için bir bayrak yarışı. Yapılan işler ve alınan başarılar tesadüf değil. Kulüp olarak gençlere çok büyük önem veriyoruz. Boksta son 3 yıldır bir değişim oldu. Az sayıda olan kadın sporcu sayısını yükselteceğimize inandık. Son Türkiye Şampiyonası'nda erkekler ve kadınlarda beşer altın madalya alarak gösterdik ve bir denge getirdik."

Ali Koç başkanlığındaki yönetimin kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Atasever, "Başkanımız bize, 'Ben altın değil, altınlar istiyorum.' dedi. Biz de bu hedefle yola çıktık. Kurumsal bir çalışmayla başarı elde edildi. Tesadüfen değil inanarak, emek vererek elde ettik. Geçen hafta benim doğum günümdü. Bana pasta alacaklardı ama ben istemedim. Kendilerinden madalya istediğimi söyledim. Onlar da sözlerinde durdu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası gururu
Fenerbahçe Kulübünün Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası gururu
Fenerbahçe Kulübünün Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası gururu
Fenerbahçe Kulübünün Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası gururu

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kulübünün Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası gururu - Son Dakika


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