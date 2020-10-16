Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı - Son Dakika

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

16.10.2020 10:52

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da sahte Suriye kimliğiyle yakalandı.

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da sahte Suriye kimliğiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan DEAŞ terör örgütü üyesi Soumaya Raissi'nin (30) kente geldiğini belirledi.

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Fransız makamlarının hakkındaki "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı
Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı
Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

Fransa, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı - Son Dakika

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