Üye Girişi
Futbol: Haftanın programı - Son Dakika

Futbol: Haftanın programı

10.09.2021 10:13
Futbol: Haftanın programı, System.String[]

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 4. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları maçları oynanacak.

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 4. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları maçları oynanacak.

Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de ise haftanın ilk müsabakasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. İstanbul'da saat 16.30'da başlayacak mücadele Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig:

Yarın:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İttifak Holding Konyaspor- Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor- Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Trabzonspor- Galatasaray (Medical Park)

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

TFF 1. Lig

Yarın:

16.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Eyüpspor- Denizlispor (Eyüp)

20.00 Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana)

12 Eylül Pazar:

17.00 Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

17.00 MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği (Eryaman)

20.00 Altınordu- Bursaspor (Aziz Kocaoğlu)

20.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

16.00 Ankara Demirspor- Kırklarelispor (TCDD Ankara Demirspor)

16.30 Pendikspor- Zonguldak Kömürspor (Pendik)

12 Eylül Pazar:

16.00 Kırşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırşehir Ahi)

16.30 Nazilli Belediyespor- Pazarspor (Nazilli İlçe)

19.00 Eskişehirspor- Şanlıurfaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Anagold 24Erzincanspor (Tarsus İlçe)

19.00 Isparta 32Spor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Isparta Atatürk)

19.00 Akhisarspor- Bucaspor 1928 (Spor Toto Akhisar)

Kırmızı Grup:

Yarın:

16.00 Etimesgut Belediyespor- Kahramanmaraşspor (Sinan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.30 İnegölspor- Hekimoğlu Trabzon (İnegöl İlçe)

12 Eylül Pazar:

15.30 Adıyaman 1954 Spor-Somaspor (Adıyaman Atatürk)

16.00 Niğde Anadolu FK- Ankaraspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

16.00 Turgutluspor- Bayburt Özel İdare Spor (Turgutlu 7 Eylül)

16.30 Serik Belediyespor-Sivas Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

16.30 Ergene Velimeşespor- Çorum FK (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Sakaryaspor- Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Afjet Afyonspor-Silahtaroğlu Vanspor (Zafer)

19.00 Diyarbekirspor-Bodrumspor (Diyarbakır)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

16.30 Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Formul Erbaaspor (Bolluca)

12 Eylül Pazar:

15.30 Fatsa Belediyespor- Batman Petrolspor (19 Eylül)

15.30 Artvin Hopaspor-Neşehir Belediyespor (Hopa İlçe)

15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Çatalcaspor (Kelkit İlçe)

16.00 Başkent Gözgözler Akademi- Elazığspor (Polatlı İlçe)

16.00 Karaman Belediyespor- Sancaktepe (Kemal Kaynaş)

16.00 Osmaniyespor- Kahta 02 (7 Ocak)

16.30 Bergama Belediyespor- Hendekspor (Menemen İlçe)

16.30 Bursa Yıldırımspor- Belediye Kütahyaspor (Minareli Çavuşspor Tesisleri)

2. Grup:

Yarın:

15.30 52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (19 Eylül)

12 Eylül Pazar:

15.30 Malatya Yeşilyurt Beledeyispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.30 76 Iğdır Belediyespor- Siirt İl Özel İdaresi (Van Atatürk)

15.30 Harput Dibek Elazığ Karakoçan- Kızılcabölük (Elazığ Doğukent)

15.30 Yomra- Beyoğlu Yeni Çarşı (Yomra İlçe)

16.00 Çarşamba-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Çarşamba Şehir)

16.00 İskenderun-Hacettepe (Yeni Hatay)

16.00 Altındağ- Kuşadası (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Bayrampaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestel (Bayrampaşa Çetin Emeç)

3. Grup

Yarın:

19.00 Karşıyaka-İçel İdmanyurdu (İzmir Atatürk)

12 Eylül Pazar:

15.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği (Faruk Çelik)

15.30 Ağrı 1970- Mardin 1969 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.30 Büyükçekmece Tepecik- Gümüşhanespor (Tepecik Şenol Güneş)

16.00 Ceyhanspor- Edirnespor (Ceyhan İlçe)

16.00 Çankaya- Kardemir Karabükspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

16.30 Modafen- Ofspor (Alemdağ)

16.30 Belediye Derince- Kırıkkale Büyük Anadolu (Derince Belediye)

19.00 Fethiyespor- Esenler Erokspor (Fethiye İlçe)

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, 12 Eylül Darbesi, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar 11:45 Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar 50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti 11:43 50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu 11:35 Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu
Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu 11:27 Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı 11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor 11:05 Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü 10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma 10:47 Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma

Son Dakika Haberleri
11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda
11:45 Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar
11:33 Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var
11:27 Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu
11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler
11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı
11:07 Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek
11:04 Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak
10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:45
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı         
11:36
Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var         
11:34
Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler         
11:17
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak         
11:00
Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı         
10:48
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum         
09:55
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız         
08:50
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 11:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Haftanın programı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement