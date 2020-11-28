G.Saray, Rize deplasmanında galibiyet arıyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu - Son Dakika

G.Saray, Rize deplasmanında galibiyet arıyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu

28.11.2020 18:21
G.Saray, Rize deplasmanında galibiyet arıyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, takımdaki yerini alamayacak.

Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk'un yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Radamel Falcao ile Marcelo Saracchi, Rize'de forma giyemeyecek.

TAYLAN ANTALYALI CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Ç. RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah.

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne.

G.Saray, Rize deplasmanında galibiyet arıyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu

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Son Dakika Spor G.Saray, Rize deplasmanında galibiyet arıyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu - Son Dakika Spor


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