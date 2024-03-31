Türkiye sandık başında! İstanbul ve Ankara dahil 49 ilde oy verme işlemi başladı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de bulunduğu 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, İstanbul ve Ankara dahil diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla başladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.
İstanbul, Ankara ve İzmir dahil diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.
Seçimlere 34 siyasi parti katılıyor. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle; AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını kullanacak, yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek, ayrıca bu seçmenlere yardım eden seçmenlere de oy kullanmada öncelikle tanınacak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacak. Okuma-yazma bilmeyen seçmene, yardım istemesi durumunda, sandık kurulu başkanı parti işaretlerinin hangisinin hangi partiye ait olduğunu açıklayacak.
Bugün saat 06.00'dan gece saat 00.00'a kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak. Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Son Dakika › Politika › Türkiye sandık başında! İstanbul ve Ankara dahil 49 ilde oy verme işlemi başladı - Son Dakika
Türkiye genelinde yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenlerin 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek. - İSTANBUL
Ardahan'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. 84 bin 125 seçmen 401 sandıkta oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde okullara giderek tercihlerini yaptı. Seçime yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya dakikalar kala oy pusulaları güvenlik önlemleri altında okullara getirildi. Vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.
Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. İzmir genelinde 10 bin 721 sandıkta oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 459 bin 970 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sandıkların güvenliği için ise 16 bin 277 personel görev yapacak.
Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin oy kullanacak. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
81 ilde milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek adına sandık başına giderken, iftar saatinde oy sayımına ara verilip verilmeyeceği sorusu yine akıllara geldi. YSK konuyla ilgili açıklamasında oy sayım işlemlerinin aralıksız yapılacağını belirtirken, Başkan Ahmet Yener de kararı değerlendirdiği konuşmasında "Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Oy sayım işleri de aralıksız devam edecektir" demişti.
Bolu'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler oy kullanmaya başladı. Sabah saat 08.00'da başlayan seçimde, sandık başkanları ve görevlileri seçmenleri bilgilendirdi. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı. Bolu genelinde 239 bin 169 seçmen, bin 61 sandıkta oy kullanabilecek.
Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okulların önüne gelen vatandaşlar, 07.00'dan itibaren kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı. Muş'ta toplam 981 sandıkta 248 bin 349 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi ise saat 16.00'da sona erecek.
Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.
Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 619 bin 603 seçmen 2 bin 264 sandıkta oy kullanmak için sabah 07.00'dan itibaren okullara akın etti. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma sürecine sadece dakikalar kala, oy pusulaları güvenlik önlemleri altında okullara taşındı. Vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.
Van'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah saat 07.00'de başladı. Kentte toplam 714 bin 992 kişi oy kullanacak ve oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. Vanlı seçmenler, sorunsuz bir şekilde oy kullanarak seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?