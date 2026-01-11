Gaziantep'in Şifalı Menengiç Kahvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık
BBC

Gaziantep'in Şifalı Menengiç Kahvesi

Gaziantep\'in Şifalı Menengiç Kahvesi
11.01.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantepliler, menengiç kahvesi ile hem kültürlerini yaşatıyor hem de şifa kaynağı olarak görüyor.

Gaziantep sakinleri, çok uzun süredir, bölge kültürüne, ev yapımı bir şifa kaynağı olarak yerleşmiş bir tatlı içecek için Antep fıstığı topluyor.

Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye sınırına yakın Gaziantep şehrinde soğuk bir hava dalgası beni karşıladı.

Sonbahar aylarının sonuydu ve kar daha şimdiden yakındaki Toros Dağları'nın yüksek rakımlı zirvelerini beyaza boyamıştı.

1635'te açılan ve dünyanın en eski kahve dükkanlarından biri olan Tahmis Kahvecisi'ne girer girmez, diğer Anteplilerle birlikte, odun sobasının yanına yerleştim.

Pencereleri vitray süslemeli kahvecideki müşteriler, geometrik motiflerle süslü bardaklarından yudum alıyordu.

Bazıları Türkiye genelinde sevilerek tüketilen kıvamlı, üzerinde köpük bulunan Türk kahvesi içiyordu.

Fakat bu kahvenin alameti farikası bu bölgeye has bir üründü.

Bu bir kez daha tatmak için okyanus geçtiğim bir lezzetti: Menengiç kahvesi.

Besleyicilik açısından zengin bu içecek, kafein içermiyor.

Bu bölgede tarihi çok eskiler gidiyor ve kahvede içilmesine karşın bir kahve ürüne de değil.

Bir çeşit yabani fıstık olan terebentin ağacının kavrulmuş ve öğütülmüş meyvesinden yapılan menengiç, fındıksı ve hafif acı bir tada sahip.

İçecek, Gaziantep'in yeme içme kimliğinde öyle önemli bir role sahip ki 2024'te AB coğrafi işareti aldı.

Türkiye'nin güneydoğusunda ve "gazwan" adıyla bilindiği Kuzey Irak'ta yaygın şekilde tüketilen bu içecek Gaziantepliler için kahveye alternatiften çok daha fazlası.

Buralarda kadim bir ev yapımı şifa kaynağı olarak görülüyor.

Ev yapımı şifadan çağdaş bilime

Gaziantep'te büyümüş gastronomi uzmanı Filiz Hösükoğlu, "Kışın öksürdüğümde ya da nezle olduğumda ailem bana hep 'lütfen bunu iç' derdi ve bana bir bardak menengiç verirlerdi" diye anlatıyor.

"Ailecek bir araya geldiğimizde genelde çay ya da Türk kahvesi içeriz ama biri hastaysa ona menengiç ikram edilir."

Ama ben şifa aramak için Gaziantep'te değilim.

Menengiç kahvesini ilk olarak bölgeye, Neolitik dönem kalıntılarını, Roma harabelerini ve Süryani manastırlarını görmek için yaptığım birkaç günlük bir ziyarette denemiştim.

Mardin'in yüksek bir yerinde menengiç kahvesi sipariş ettikten sonra Mezopotamya'nın kuzey ucunda büyüyen vahşi ağaçlardan elde edilen bu kahveye benzer içecek fikri merakımı cezbetmişti.

Tahmis Kahvecisi'nde içtiğim menengiç kahvesi, ısısını korumak için bardağın üzerine konulan bir kapakla geldi.

Üzerinde, iyi yapılmış bir espressoda olduğu gib kalın bir köpük tabakası vardı.

Türkiye'ye gelmeden önce bir nezle geçirmiştim ve boğazım hala kaşınıyordu. İçecek, süt ve yağlı yabani fıstıklarla oldukça lezzetliydi. Her derde deva olarak umut verici görünüyordu.

Tahmis Kahvesi, şehrin en köklü menengiç satıcısı olsa da, bu içecek Gaziantep'te her yerde bulunuyor

Öğütücülerin menengiçleri mürekkep gibi bir macuna dönüştürme sesi, yüzyıllardır şehrin kapalı çarşılarına gürültülü bir fon müziği veriyor.

Dar sokaklarda, parlak mavi-yeşil menengiç incileriyle dolu sepetler kaldırım taşlarına dökülüyor.

Tahmis Kahvecisi'nin köşesinde Mustafa Zor ile tanıştım.

Zor, 1970'lerde menengiç üretmeye başlamış bir esnaf. Onlarca yıl sonra hala süt ya da suyla kaynatılmaya hazır, öğütülmüş menengiç kavanozlarıyla kaplı dükkanını idare ediyor.

Yakındaki bir köyde, yedi erkek kardeşten biri olarak büyürken sık sık grip olduğunu, kadın yakınlarının bu sağlıklı malzemeyi içeceklerine ve yemeklerine koyduğunu anlatıyor.

Zor, "Büyükannem benim doktorumdu. Hem o hem de köydeki diğer yaşlı kadınlar kendi büyükannelerinden miras, menengiç tariflerini bilirdi" diyor.

Bilim hala Türkiye'nin güneydoğusundaki geleneksel ilaçları çözmeye çalışıyor.

Menengicin insan sağlığına yararları konusundaki deneyler çok az ama araştırmalar protein ve mineraller açısından zengin terebentin ağacı meyvesinin sağlığa yararlı olduğuna işaret ediyor.

İlk araştırmalar aynı zamanda meyvenin antioksidan ve anti enflamasyon özelliklerini de ortaya koydu ve menengicin uzun süredir elinde tuttuğu kış ilacı olma ününü destekledi.

Antik kökenler

Mutfak mirasının pek çoğunda olduğu gibi, menengicin hikayesi de kuşaktan kuşağa büyük ölçüde sözle aktarıldı.

Tıpkı Zor'un büyükannesinin köydeki evlerinde menengiç pişirmeyi öğretmesi gibi. Fakat menengicin hikayesi antik kökenlere işaret ediyor.

Gaziantep'teki bir efsaneye göre Osmanlı Sultanı 4. Mehmet 17. yüzyılda Gaziantep'ten geçerken bu içeceği denedi.

Tahmis Kahvecisi'nin önündeki bir yazıda, Sultan Mehmet'in sefer sırasında burada durduğu yazıyor.

Arkeobiyolojik bulgular, menengicin ya da ona benzeyen bir şeyin çok daha eski kökleri olabileceğine işaret ediyor.

Gaziantep'in doğusunda, araçla kente iki saat mesafedeki Unesco kültür mirası listesine giren Göbeklitepe'de araştırmacılar, yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edilmiş yapılarda vahşi antep fıstıklarının kalıntılarını buldu.

Bugün bölgeyi çevreleyen alan kurak ve çok az ağaç var. Fakat araştırmacılar erken neolitik dönemde çok iklimin çok daha ılıman olduğunu ve Göbekli Tepe'deki avcı-toplayıcı toplumların, bir ormanda doğal olarak yetişen vahşi Antep fıstığı ve badem ağaçlarından meyve toplamış olabileceğini belirtiyor.

Zor, ailesinin menengiç meyvesini nasıl topladığını anlattığında, bölgenin antik halklarının, fıstığı benzer şekilde topladığını hayal etmek zor olmadı.

Zor, "Bir ağacın altına örtü sereriz ve menengiç yere düşene kadar ağacı sallarız" diye anlatıyor.

Arkeologlar Göbeklitepe'de öğütme taşları buldu.

Neolitik Mezopotamya'da bulunan en büyük taş koleksiyonu. Bu da toplanan meyvelerin hala Gaziantep'te satılan macuna dönüştürmek için ezilmiş ve işlemden geçirilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Aynı yaratıcı hazırlama yöntemlerini de kullanmış olabilirler. Tahmis Kahvecisi'nde kahve "nostalji çereziyle" ikram ediliyor.

Menengiç, nohut ve kenevir tohumlarından oluşan bu çerez karışımı, sık sık çocuklara sağlıklı atıştırmalık olarak veriliyor.

Onlarca yıl önce Türkiye'nin güneydoğusundaki aşçılar menengici baharat olarak kullanıyor, ekmeklere, hamur işlerine, pilava koyuyordu.

Aynı zamanda, yağ elde etmek için eziyor veya üzüm pekmezi ve buğday unuyla karıştırarak koyu, yapışkan bir tatlı yapıyorlardı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden araştırmacı Abdullah Badem menengicin geleneksel kullanım alanları konusunda 2021'de yazdığı makalede bu tür yemeklerin "unutulmak üzere olduğunu" yazdı.

Ancak menengiçten yapılan içecek kalıcı olmaya devam edecek.

Gaziantep genelinde, duman altı, geç saatlere kadar açık mekanlarda ve dönüştürülmüş konakların avlularında, köpüklü menengiç kahvelerini yudumlayan Gazianteplilerle dolu kafeler gördüm.

Şehirden ayrılmadan önce, Gaziantep'in tarihi merkezinin Arnavut kaldırımlı sokakları arasında, 1900'lerde inşa edilmiş zarif bir evde bulunan Menengiç Kafe'yi son durağım yaptım.

Sahibi Zeynel Abidin Tahtacı, zarif avluyu ve üst katları gezdirdikten sonra, kafenin küçük odun sobasının başında benimle bir bardak menengiç içti.

Ellerini ısıtırken "Gaziantepli bir insan için menengiç kahvesi olmadan hayatı düşünmek imkânsız" dedi ve devam etti:

"Asla unutamayız. Bizim kimliğimizin bir parçası."

Kaynak: BBC

Yerel Haberler, Gastronomi, Gaziantep, Edebiyat, Türkiye, Kültür, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gaziantep'in Şifalı Menengiç Kahvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Kent merkezinin dibinde Tam 15 metre çöktü Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Sezen Aksu karantinaya alındı Sezen Aksu karantinaya alındı
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:16
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:59
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:49
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Her şey 3 dakika sürmüş
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
09:33
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı’nı tiye aldı
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
08:44
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
08:27
68 kentte “sarı“ alarm Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul’da kar aniden bastıracak
68 kentte "sarı" alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak
07:12
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi
07:00
Sürgündeki Rıza Pehlevi’den İran’daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin
06:21
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
03:16
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
01:16
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 15:00:26. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'in Şifalı Menengiç Kahvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.