Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz istifa etti - Son Dakika

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam ederken, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Avusturya'da savcılık, yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz'un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine baskın düzenlemiş, ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirmişti. Hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam eden Kurz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kurz yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i halefi olarak önerirken, ÖVP Genel Başkanı olarak kalmayı ve mecliste liderliği devralmayı planladığını ifade etti. Kurz, kararını "yer açmak" ve ulusun "istikrarlı bir hükümete" sahip olmasını sağlamak için aldığını vurgulayarak, "Şu anda ihtiyacımız olan şey istikrar. Bu yüzden bu açmazın çözülmesine yardımcı olmak, kaosu önlemek ve istikrarı sağlamak için kenara çekilmek istiyorum" dedi.

Kurz'un istifasından önce muhalefet önümüzdeki salı günü Kurz'a karşı gensoru önergesi sunacağını duyurmuştu.

KURZ VE DİĞER 9 KİŞİ İLE 3 ÖRGÜT SORUŞTURMA ALTINA ALINMIŞTI

Savcılık, Kurz ve diğer 9 kişinin yanı sıra üç örgütün olayla ilgili soruşturma altında olduğunu aktarmış, "Ekonomik İşler ve Yolsuzluktan Sorumlu Savcılık, Sebastian Kurz ve diğer dokuz kişi ile üç örgütü kısmen farklı katılım seviyeleriyle birlikte güveni kötüye kullanma, yolsuzluk ve rüşvet şüphesiyle soruşturma altına aldı" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturmaya neden olan iddiaların ise, 2016 ve 2018 yılları arasında "Maliye Bakanlığından alınan kaynakların, yalnızca partilerin siyasi çıkarlarına hizmet eden, kısmen manipüle edilmiş kamuoyu yoklamalarını finanse etmek için kullanılması" olarak gösterilmişti.

KURZ, GEÇTİĞİMİZ AY YALAN İFADE NEDENİ İLE SAATLERCE SORGULANMIŞTI

Avusturya'da geçtiğimiz mayıs ayında yolsuzlukla mücadele savcıları, Kurz hakkında, ÖVP ve 2019'da çöken aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) arasında 2017 yılındaki koalisyonda olası yolsuzlukları araştırmak için muhalefet partileri tarafından oluşturulan bir meclis komisyonuna yalan ifade verip vermediğine ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. Temmuz ayında Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kurz'un özel statüsü nedeniyle normalin aksine bir savcı yerine bir yargıç tarafından sorgulanmasına karar verilmişti.

Yürütülen soruşturmaya ilişkin Kurz, yolsuzlukla mücadele savcıları tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak bu ay bir yargıç tarafından saatlerce sorguladığını kaydetmiş. Aylar sonra bu ay suçlamalar hakkında yorum yapma fırsatı elde ettiği için mutluluk duyduğunu bildiren Kurz, "Aylarca süren asılsız suçlamalardan sonra, Eylül ayı başlarında bir yargıç huzurunda asılsız suçlamalar hakkında yorum yapmak için birkaç saat fırsatım olduğu için mutluyum" demişti.

(İHA)