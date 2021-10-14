Son dakika: Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

- Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanarak protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerine yönelik ateş açılması sonucu çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralıların sayısı ise 30'a yükseldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'a yönelik protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda bilanço artıyor. Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, Beyrut'ta bir araya gelerek, Adalet Sarayı'na yürümek isteyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerine kentte yer alan ve Hıristiyan halkın yaşadığı Ain el-Remmaneh semtinden geçtiği sırada ateş açılması sonucu yerel saatle sabah saat 11.00 sularında başlayan ve hala devam eden silahlı çatışmalarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 30'a yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca çevredeki okullarda ise panik yaşanırken öğrenciler ise okulların koridorlarına saklandı. Okullar ise, öğrencilerin ailelerinden çocuklarını evlerine götürmelerini istedi. Yaşanan olayın ardından Lübnan ordusu ise bölgede yoğun bir şekilde konuşlandırıldı.

Öte yandan, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Meydana gelen patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar ise Temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos'u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. Bitar 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise soruşturmada Lübnan'ın eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski Bayındırlık Bakanı Ghazi Zuaiter ve eski İçişleri Bakanı Nohad Al-Mashnouq'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep emişti.