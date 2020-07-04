İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Mardin'de düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi - Son Dakika

Bakan Soylu başkanlığında, Valilik toplantı salonunda düzenlenen güvenlik toplantısına Vali Mahmut Demirtaş , İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin , Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir katıldı.

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