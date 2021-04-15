İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' genelgesi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' uygulanacağını, denetimlerin odak noktasını, sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, konaklama tesislerine dair tedbirler ve iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyulması hususları oluşturacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede kısmi kapanma kararı alındığı ve buna yönelik yeni tedbirler uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Salgınla mücadele alınan tedbirler kadar bu tedbirlerin denetlenmesinin de sonuç açısından önemli olduğu vurgulandı. Denetimlerin odak noktasını, sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, konaklama tesislerine dair tedbirler ve iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyulması hususları oluşturacak. Denetimlerde iş yeri sahipleri, çalışanları ile vatandaşlar kurallara uymaya, sorumlu davranmaya davet edilecek, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarda ise idari ve adli işlem uygulanacak.

'YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK'Bu kapsamda tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonları başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde Vali ve Kaymakamları koordinesinde kolluk kuvvetlerinin katılımı ile denetim gerçekleştirilecek. Geniş katılımlı denetimlerin hazırlıklarına 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren başlanılacak ve en üst seviyede personelin katılımıyla 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde ilk uygulaması yapılacak şekilde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri gerçekleştirilecek. 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.'TEK TEK DURDURULARAK KONTROL EDİLECEK'Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine yönelik denetim faaliyetlerinde; şehirlerin önemli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi iş yerlerinin çevresinde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişiler tek tek durdurularak kontrol edilecek ve sokağa çıkma kısıtlamasından herhangi bir muafiyetinin bulunup bulunmadığı, kişinin bulunduğu yerin, zamanın muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumluluğu kontrol edilecek. Sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici, kısa bir süre için Türkiye'de bulunan yabancılara tanınan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetinin kapsam dışındaki diğer yabancılar tarafından kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek.Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere ancak en yakınındakine, araç kullanmaksızın ve sadece zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla gidilebilmesi kuralına uygun hareket edilip edilmediğine bakılacak. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında herhangi bir istisna kapsamında olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları sağlanacak.'KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULACAK'Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının denetlenebilmesi için iller arasında gerekli koordinasyon sağlanarak valiliklerce şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak. Şehirlerarası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak içeride bulunan kişilerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılacak denetimlerde, bu araçlara yolcu alımında HES kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve bu araçlarla seyahat eden yolcuların geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadığı konuları titizlikle irdelenecek, seyahat izin belgesi alması zorunlu olmasına rağmen belgesiz seyahat ettiği, muafiyeti kötüye kullandığı ve HES kodu olmaksızın seyahat ettiği anlaşılan yolcular ile HES kodu sorgulama zorunluluğuna uymayan toplu ulaşım araçlarına adli ve idari yaptırımlar uygulanacak ve seyahatlerine izin verilmeyecek. 'TESİSLERE GİRİŞTE HES KODU SORGULAMASI YAPILACAK'Konaklama tesislerinin güvenli turizm sertifikasına sahip olup olmadığı kontrol edilerek, sertifikası olmayan tesisler hakkında gereği ifa edilmek üzere ruhsatı düzenleyen kuruma bildirim yapılacak. Tesislere girişte HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı, müşterilerin bildirimlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı, lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2'nci maddesi hükmü doğrultusunda yapılan bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı hususları kontrol edilecek. Sahte rezervasyon vb. hileli yolların önüne geçilecek ve konaklama tesislerinde kalanlar için getirilen muafiyetlerin kötüye kullanılması önlenecek. Konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar canlı müzik yapılmasına müsaade edilmeyecek, kayıt dinletilmesi vb. müzik yayınlarının ise en geç saat 21.00'de sona erdirilmesi sağlanacak.'TÜM İŞ YERLERİNİN 18.00'DE KAPANMASI SAĞLANACAK'

Ayrıca, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar faaliyetlerine geçici olarak ara verilen hamam, sauna, güzellik merkezi/salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, lunaparklar ve tematik parklar, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler ile internet kafe, elektronik oyun yerleri ve bilardo salonlarının kapalı durumda olup olmadıkları kontrol edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) hafta içi günlerde saat 18.00'de kapanmış olması sağlanacak. Yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarda masada müşteri kabul edip etmedikleri ve gel-al ile paket servis için belirlenen saat sınırlamalarına uyup uymadıkları denetlenecek. Ramazan ayı boyunca özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılması hususu ile bu saatten iftar saatine kadar sadece satış işlemi yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -