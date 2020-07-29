Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Ayda Yousıf ve Selin Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü Cuma Y. (44) ile kızı Selin Y. (11) ve diğer otomobilde bulunan Filistinli Natali A. (13) Nahawand A. (25) ve Ayda Yousıf A. (42) yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:33

Kaynak: AA

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