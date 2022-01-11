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Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi - Son Dakika

Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi

11.01.2022 18:42
Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi

Kazakistan'da çıkan olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da mahsur kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi, THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.

- Kazakistan'da çıkan olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da mahsur kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi, THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi. İniş sonrası basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Kazakistan'a ilk giden sivil havayolu uçağı bizim uçağımız oldu" dedi.

Almatı'dan sabah saatlerinde 3'ü bebek toplam167 yolcusuyla hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK-6093 sefer sayılı uçağı 16.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. THY ve bazı özel hava kargo şirketi personeliyle ülkede bulunan iş insanlarının yer aldığı 167 yolcu, terminale alındı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Havayolları Ekip Terminali'nde basın toplantısı düzenlendi. Basın Toplantısına THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baran Gülbaran ve TAV Havalimanları Holding Başkanı Sani Şener katıldı.

"KAZAKİSTAN'A İLK GİDEN SİVİL HAVAYOLU UÇAĞI BİZİM UÇAĞIMIZ OLDU" Toplantıda konuşan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Hükümetimize, başta Sayın Cumhurbaşkanım, Dışişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım ve istihbarat teşkilatımız, Şener Bey ve ekibi olmak üzere bugüne kadar tüm emeği geçenlere Türk Hava Yolları ailesine destek verenlere teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Kazakistan'a ilk giden sivil havayolu uçağı bizim uçağımız oldu. Rus ordusu vatandaşlarını askeri uçaklarla tahliyeye başladı. Ancak biz Türk sivil havacılığının önemli şirketlerinin de personelini tahliye etmiş bulunuyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin ekiplerini de tahliye etmiş bulunuyoruz. 167 yolcu ile kalkıp, 777 uçağımızla döndük. 167 yolcumuzun içerisinde 65 personelimiz var. 102 sivil yolcumuz var" dedi.

Uçakta bulunan İrem Poyraz'ın annesi Reyhan Poyraz, "Kızım kaptan. Geçen hafta pazar gününden bu yana kızım Kazakistan'da. Bu olaylar patlak verince kızım orada mahsur kaldı. Ben de bir anne olarak ciddi kaygılandım" ifadelerini kullandı. Pilot Bahadır Aslan ise "Kazakistan'a gittiğimiz için böyle bir şey olmasını beklemiyorduk. Yaşanan olaylar çok farklı bir hale geldi. Bizim için iletişimin kesilmesi en büyük problemdi. Ancak çok şükür ailemize haber verebildik. Çok şükür bugün buradayız" diye konuştu.


- İstanbul
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Türk Hava Yolları, Kazakistan, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi - Son Dakika
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