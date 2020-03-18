KKTC, Türkiye hariç 72 ülkenin vatandaşlarına karantina zorunluluğu getiriyor - Son Dakika
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KKTC, Türkiye hariç 72 ülkenin vatandaşlarına karantina zorunluluğu getiriyor

1 saat önce

KKTC, Türkiye hariç yurt dışından gelenlerin "ev gözetimi" yerine, belirlenecek merkezlerde 14 gün boyunca karantinada tutacağını açıkladı.

KKTC, Türkiye hariç 72 ülkenin vatandaşlarına karantina zorunluluğu getiriyor, System.String[]

KKTC, Türkiye hariç yurt dışından gelenlerin "ev gözetimi" yerine, belirlenecek merkezlerde 14 gün boyunca karantinada tutacağını açıkladı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararları duyurdu. Açıklamaya göre yurt dışından gelenler artık 'ev gözetimi' yerine belirlenecek merkezlerde 14 gün boyunca gözetimde tutulacak. Ancak Türkiye'den gelecek olanlar kapsam dışında tutuldu. 72 farklı ülkeden gelecek olan KKTC vatandaşları, 18 Mart 2020 saat 12: 00'den itibaren KKTC'ye giriş yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulacak.


Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ın açıklaması şu şekilde:


"Karar 18 Mart saat 12: 00'den itibaren yürürlüğe girecektir. Aşağıda isimleri sayılan 72 farklı ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları, 18 Mart 2020 saat 12: 00'den itibaren KKTC'ye giriş yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulacaklardır. Bu karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır"


Özersay kararın geçerli olduğu ülkeleri Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn, Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Sierra Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda, Brundi, Zambiya, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün ve Lübnan olarak açıkladı. Türkiye'nin ise kapsam dışında tutulduğunu aktardı. - LEFKOŞA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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