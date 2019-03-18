Kütahya Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
1 saat önce
Kütahya Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır son yolculuğuna uğurlanıyor(Tür: Yurt)
Kütahya
Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır son yolculuğuna uğurlanıyor
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:36 Kaynak: DHA
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