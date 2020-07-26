Mersinli turizmciler Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

TÜRKİYE'nin Doğu Akdeniz'deki turizm merkezi olan Mersin'de turizmciler, 4 günlük bayram tatili için hazırlıklarını tamamlarken tatilciler de rezervasyonlarını yaptırmayı sürdürüyor.

22 bin 500 yatak kapasitesine sahip Mersin'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Koronavirüs nedeniyle yüzde 60 doluluk oranı ile hizmet veren otel, motel, pansiyon sahipleri gelecek tatilcileri bekliyor. Vatandaşlar da 4 gün sürecek bayram tatili için rezervasyonlarını yaptırırken turizmcilerin umutlu bekleyişi sürüyor.