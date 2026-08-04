Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Saatte 60 kilometreyi bulacak - Son Dakika
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Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Saatte 60 kilometreyi bulacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar devam ederken, İstanbul başta olmak üzere birçok kent için yapılan değerlendirmelerde, saatte 60 kilometreyi bulabilecek rüzgar ve yerel sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre, Yurt genelinde bu hafta havanın ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmazken; derecelerin ülke genelinde mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda büyük bir değişim beklenmezken, belirli bölgelerde sağanak geçişleri etkili olacak. Rüzgar hızının ise saatte 60 kilometreyi bulması tahmin ediliyor. Özellikle hafta ortasından itibaren yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Saatte 60 kilometreyi bulacak

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde ve Akdeniz’in Toroslar bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni hava durumu haritasına göre; Yağışlar hafta boyunca ağırlıklı olarak kuzey bölgelerde ve Akdeniz’in iç kesimlerinde hafif ve orta kuvvette etkili olmaya devam edecek. Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın kuzeyi ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel yağış geçişleri öngörülürken, yağışlı hava hafta sonuna doğru kuzey kesimlerde etkisini sürdürecek.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Saatte 60 kilometreyi bulacak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C 

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

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Son Dakika Hava Durumu Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Saatte 60 kilometreyi bulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Saatte 60 kilometreyi bulacak - Son Dakika
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